Nghe - Nhìn Cùng các chuyên gia công nghệ 'chấm điểm' cho tai nghe soundcore R600i NC soundcore là một thương hiệu âm thanh nổi tiếng thuộc sở hữu của Anker Innovations, một công ty điện tử Trung Quốc. Những chiếc tai nghe và loa đến từ thương hiệu soundcore thường có mức giá hấp dẫn đi cùng với đó là chất lượng âm thanh sống động, thiết kế hiện đại, tinh tế và thân thiện với người dùng.

Khả năng chống ồn vượt trội Đúng như tên gọi, soundcore R60i NC có khả năng chống ồn vượt trội trong phân khúc nhờ ANC thích ứng thông minh hơn, giúp đạt khả năng chống ồn gấp hơn 3 lần so với các mẫu tai nghe cùng phân khúc. Cụ thể theo soundcore thì người dùng hoàn toàn có thể có được sự yên tĩnh tối đa nhờ vào công nghệ ANC nâng cấp, mang đến khả năng khử tiếng ồn đạt 52dB. Công nghệ này cũng có thêm tính năng thích ứng với môi trường xung quanh. Theo chuyên gia Phạm Hoàng (GenK) đánh giá thì “Trong điều kiện thực tế, tai nghe giảm khá rõ tiếng động cơ xe, quạt máy, tiếng ồn đều trong quán cà phê. Với các âm thanh đột ngột hoặc giọng nói lớn ở khoảng cách gần, ANC chỉ giảm được một phần. Tai nghe có chế độ xuyên âm để nghe âm thanh môi trường xung quanh. Chế độ này hoạt động ổn định, không bị méo tiếng và chói, gắt vì thu quá nhiều tiếng ồn nền, đủ dùng khi cần nghe thông báo hoặc trò chuyện nhanh mà không tháo tai nghe.” Dù vậy so với các sản phẩm trong phân khúc giá dưới 1 triệu đồng thì “Tính năng chống ồn chủ động ANC của soundcore R60i NC đã tốt hơn so với mặt bằng chung, driver lớn 11mm cho âm thanh dày ấm, hỗ trợ LDAC, thời lượng pin dài và khả năng tùy chỉnh sâu qua app là những điểm nổi bật rõ ràng. Có thể nói, R60i NC hoàn toàn cạnh tranh được với các sản phẩm khác trong phân khúc 1 - 2 triệu từ các thương hiệu lớn.” Phạm Hoàng nhận định.

“Nếu để chấm thang điểm 10 cho chiếc tai nghe này so với các sản phẩm cùng phân khúc, thì mình nghĩ soundcore R60i NC hoàn toàn có thể đạt điểm khá 8-9/10 điểm.” Phạm Hoàng (GenK) kết luận.

Tai nghe dịch thuật chất lượng với sự hỗ trợ của AI “R60i NC là bản nâng cấp của dòng tai nghe giá rẻ R50i NC đến từ soundcore, thương hiệu âm thanh thuộc Anker. Sản phẩm có giá đề xuất 990.000 đồng, nhưng tại các đại lý bán lẻ, người dùng có thể mua với giá rẻ hơn 200.000 đồng.” Huy Đức chuyên gia đến từ VnExpress cho biết “Tính năng thu hút sự chú ý của sản phẩm này chính là hỗ trợ dịch thuật với hơn 100 ngôn ngữ. Người dùng có thể sử dụng điện thoại để thu âm cuộc họp, bài giảng và âm thanh dịch phát ra trên tai nghe. Trường hợp cần trao đổi hay hội thoại trực tiếp như khi đi du lịch, người dùng có thể nói vào tai nghe để dịch qua điện thoại. Chất lượng bản dịch khá tốt với ngôn ngữ phổ biến như Anh - Việt, Hàn - Việt... Điểm trừ là tính năng này không hoạt động khi bạn gọi điện thoại hay kết nối đa thiết bị cùng lúc, bạn sẽ phải cài ứng dụng Soundcore.” Quả thật, đây là một trong những tính năng vô cùng ấn tượng mà người dùng trong phân khúc được trải nghiệm với R60i NC. Về cơ bản, việc cài đặt ứng dụng soundcore không có khó khăn gì với người dùng của cả hai hệ điều hành Android và iOS. Việc dịch thuật cũng diễn ra hết sức mượt mà theo thời gian thực, mang đến trải nghiệm vô cùng đáng giá. Một trong những điểm cộng thêm của tính năng này đó chính là tai nghe được trang bị driver 11mm phủ titan cao cấp nên cho chất lượng âm thanh rất sắc nét và có độ phản hồi cực nhanh. Đáng chú ý là việc chuyển đổi qua lại giữa các chế độ, từ nghe nhạc, xem phim, lướt mạng xã hội… cũng rất mượt mà và được tinh chỉnh để cho ra chất âm phù hợp với từng bối cảnh. Mình chưa có cơ hội trải nghiệm tính năng khử tiếng ồn thông minh, nhưng theo nhà sản xuất thì R60i NC được trang bị đến 6 micro AI cùng thuật toán khử ồn thông minh, giúp giọng nói của người dùng luôn sáng và rõ, dù đang ở bất cứ môi trường nào.

"Với mức giá dưới 1 triệu đồng, R60i NC là mẫu tai nghe đáng giá khi hỗ trợ chống ồn chủ động (ANC) và cả Hi-Res Audio. Khả năng chống ồn của sản phẩm khá tốt khi ngăn chặn được phần lớn các tạp âm khi nghe nhạc, âm thanh được tinh chỉnh phù hợp với các dòng nhạc sôi động, nịnh tai. Điểm cộng của sản phẩm là thời lượng pin lên tới 50 tiếng và có hỗ trợ dịch thuật bằng AI." Chuyên gia Huy Đức (VnExpress) nhận định.

Chiếc tai nghe có nhiều tính năng ‘ăn chơi’ nhất Có thể nói với một chiếc tai nghe trong phân khúc dưới 1 triệu đồng, chúng ta khó có thể đòi hỏi gì nhiều, tuy nhiên ở soundcore R60i NC dường như nhà sản xuất muốn mang đến cho người dùng thuộc phân khúc phổ thông những trải nghiệm ‘tiền’ cao cấp một cách hoàn hảo nhất. Đúng như chuyên gia Thế Anh đến từ báo Dân trí nhận định “Xét trong phân khúc giá dưới 1 triệu đồng, soundcore R60i NC là một lựa chọn đáng cân nhắc bởi nhiều yếu tố.” Bởi theo chuyên gia Thế Anh thì “Đây là chiếc tai nghe có nhiều tính năng "ăn chơi" nhất trong phân khúc giá phổ thông, từ khả năng chống ồn, tính năng xuyên âm, âm thanh không gian, tùy chỉnh EQ cho đến dịch thuật bằng AI với rất nhiều ngôn ngữ khác nhau. Dĩ nhiên, không phải tính năng nào cũng hoạt động hoàn hảo, nhưng nó đủ tốt nếu so với các sản phẩm khác trong cùng tầm giá.” Cụ thể, soundcore R60i NC được trang bị chuẩn kháng bụi và nước IP55, giúp người dùng có thể sử dụng tai nghe trong những buổi tập trong nhà hoặc ngoài trời, ngay cả khi ướt mồ hôi hay với những cơn mưa bất chợt. Điều này giúp cho việc sử dụng soundcore R60i NC hàng ngày trở nên thuận tiện hơn rất nhiều so với một số dòng tai nghe khác, thậm chí ngay cả với một số dòng tai nghe cao cấp hơn. Tính năng cá nhân hóa trên tai nghe nhờ công nghệ HearID 4.0 tự động phân tích thính giác của người dùng, sau đó tự động tùy chỉnh chất âm để đảm bảo bạn luôn được thưởng thức âm nhạc theo cách nghe hoàn hảo dành riêng cho bạn. Chưa dừng lại ở đó, người dùng còn có thể dễ dàng kết nối soundcore R60i NC với Google chỉ bằng một chạm, giúp dễ dàng ghép nối với các thiết bị Android.

Với cá nhân người viết, mỗi người dùng sẽ có những nhu cầu nghe khác nhau dựa trên nhu cầu, sở thích, thời điểm… và không có một chiếc tai nghe tốt cho tất cả. Tuy nhiên trong phân khúc giá thì soundcore R60i NC là chiếc tai nghe đáp ứng tốt cho nhiều nhu cầu sử dụng thường ngày, đặc biệt là các bạn trẻ thường xuyên lướt web và sử dụng mạng xã hội với xu hướng video clip nhanh như hiện nay.