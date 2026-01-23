Thiết kế độc đáo cùng bảng màu đa dạng đã mang đến cho HUAWEI FreeClip 2 một lối đi rất riêng, nơi HUAWEI FreeClip 2 không chỉ đơn thuần là một thiết bị âm thanh mà còn là một phụ kiện thời trang giúp người dùng khẳng định bản sắc cá nhân.

Chính vì thế ngoài 3 phiên bản màu Xanh dương, Trắng, và Đen, phù hợp với nhiều phong cách khác nhau thì phiên bản Xanh dương và Trắng còn được Huawei hoàn thiện với bề mặt vân denim tinh tế, mang đến cảm giác trẻ trung và năng động khi đeo.

Như đã chia sẻ ở trên thì ngoài tính thời trang, HUAWEI FreeClip 2 còn mang lại cảm giác đeo thoải mái vượt trội nhờ cấu trúc C-bridge Design thoáng khí cải tiến, kết hợp cùng Comfort Bean và Acoustic Ball. Với trọng lượng mỗi chỉ 5,1 g nên người đeo sẽ có được cảm giác đeo “nhẹ như không”.

Cấu trúc C-bridge Design thoáng khí được làm từ silicon lỏng thân thiện với da và hợp kim nhớ hình hiệu suất cao, giúp tai nghe ôm trọn vành tai một cách vừa vặn, mềm mại và linh hoạt. Dựa trên dữ liệu tinh chỉnh từ hơn 10.000 mẫu tai người dùng toàn cầu, Comfort Bean trên FreeClip 2 có được thiết kế nhỏ gọn và nhẹ hơn so với thế hệ trước, giúp tai nghe nằm trọn trong vành tai và hạn chế rơi rớt trong quá trình sử dụng.

HUAWEI FreeClip 2 chính thức mở bán với giá 4.490.000 đồng

Chất lượng âm thanh cũng là một ưu điểm vượt trội của HUAWEI FreeClip 2. Nhờ được trang bị driver kép tiên tiến nên khả năng tăng âm lượng và dải âm trầm có thể lên đến 100%. Tai nghe cũng có khả năng tái tạo chính xác mọi sắc thái âm thanh, từ giọng hát tinh tế, nhạc cụ giàu chi tiết cho đến những nhịp bass mạnh mẽ và dải cao trong trẻo. Theo Huawei mặc dù có thiết kế mở và nhỏ gọn nhưng nhờ Acoustic Ball đã được nâng cấp nên HUAWEI FreeClip 2 vẫn có được chất âm mạnh mẽ.

HUAWEI FreeClip 2 hỗ trợ hàng loạt tính năng thông minh như nhận biết môi trường theo thời gian thực

Ngoài ra, HUAWEI FreeClip 2 cũng được trang bị bộ xử lý AI NPU với sức mạnh tính toán mạnh mẽ hơn gấp 10 lần, hỗ trợ hàng loạt tính năng thông minh như nhận biết môi trường theo thời gian thực, điều chỉnh âm lượng thích ứng và tăng cường giọng nói. Nhờ đó, người dùng luôn có trải nghiệm nghe rõ ràng dù đang ở không gian yên tĩnh hay giữa phố xá đông đúc.

Huawei cũng khẳng định HUAWEI FreeClip 2 sở hữu hệ thống chống ồn cuộc gọi 3 micro tiên tiến và thuật toán DNN đa kênh. Bộ xử lý AI NPU giúp lọc bỏ tạp âm xung quanh và tăng cường giọng nói người dùng, đảm bảo cuộc gọi luôn rõ ràng ngay cả trong môi trường nhiều tiếng ồn như tàu điện ngầm. Bên cạnh đó, với hệ thống sóng âm ngược, HUAWEI FreeClip 2 còn giúp giảm thiểu rò rỉ âm thanh, đảm bảo sự riêng tư trong mọi cuộc trò chuyện.

Với thiết kế tai nghe hoán đổi linh hoạt, khả năng tự động nhận diện trái - phải, HUAWEI FreeClip 2 luôn giữ chất lượng âm thanh chuẩn và cảm giác đeo thoải mái.

Với thiết kế tai nghe hoán đổi linh hoạt, khả năng tự động nhận diện trái - phải, HUAWEI FreeClip 2 cho phép người dùng đeo tai nghe bất kỳ vào cả hai tai mà vẫn giữ chất lượng âm thanh chuẩn và cảm giác đeo thoải mái. HUAWEI FreeClip 2 cũng đạt chuẩn kháng nước và mồ hôi IP57, sẵn sàng đồng hành cùng người dùng từ những hoạt động thư giãn hàng ngày cho đến những buổi tập luyện kéo dài hay trong thời tiết mưa.

Với thời lượng sử dụng lên đến 38 giờ khi kết hợp cùng hộp sạc và 9 giờ chỉ với một lần sạc, HUAWEI FreeClip 2 sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sử dụng liên tục trong những cuộc họp xuyên suốt hay những chuyến đi công tác dài ngày.

HUAWEI FreeClip 2 chính thức mở bán với giá 4.490.000

HUAWEI FreeClip 2 chính thức mở bán từ hôm nay, 23/1/2026 6 với giá niêm yết 4.490.000 đồng tại các hệ thống bán lẻ CellphoneS, Hoàng Hà Mobile và gian hàng chính hãng của Huawei trên các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada và TikTok Shop.

Trong thời gian từ nay đến hết ngày 28 tháng 02, khi mua HUAWEI FreeClip 2, khách hàng sẽ được giảm trực tiếp 500.000 đồng trên giá niêm yết, chỉ còn 3.990.000 đồng, và nhận quà tặng phụ kiện trang sức cao cấp.