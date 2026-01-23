Điện tử tiêu dùng

HUAWEI FreeClip 2 chính thức mở bán với giá 4.490.000 đồng

Anh Tuấn

Anh Tuấn

10:11 | 23/01/2026
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Theo Huawei điểm khác biệt thú vị giữa HUAWEI FreeClip 2 thế hệ thứ 2 với các mẫu tai nghe tai nghe kẹp hiện có trên thị trường đó chính là chất lượng âm thanh rõ nét, sống động và cảm giác đeo chắc chắn nhưng vẫn thoải mái suốt cả ngày dài.
Huawei chính thức ra mắt mẫu tai nghe HUAWEI FreeClip HUAWEI FreeClip: tai nghe sở hữu thiết kế C-bridge Design chính thức ra mắt

Thiết kế độc đáo cùng bảng màu đa dạng đã mang đến cho HUAWEI FreeClip 2 một lối đi rất riêng, nơi HUAWEI FreeClip 2 không chỉ đơn thuần là một thiết bị âm thanh mà còn là một phụ kiện thời trang giúp người dùng khẳng định bản sắc cá nhân.

Chính vì thế ngoài 3 phiên bản màu Xanh dương, Trắng, và Đen, phù hợp với nhiều phong cách khác nhau thì phiên bản Xanh dương và Trắng còn được Huawei hoàn thiện với bề mặt vân denim tinh tế, mang đến cảm giác trẻ trung và năng động khi đeo.

Như đã chia sẻ ở trên thì ngoài tính thời trang, HUAWEI FreeClip 2 còn mang lại cảm giác đeo thoải mái vượt trội nhờ cấu trúc C-bridge Design thoáng khí cải tiến, kết hợp cùng Comfort Bean và Acoustic Ball. Với trọng lượng mỗi chỉ 5,1 g nên người đeo sẽ có được cảm giác đeo “nhẹ như không”.

Cấu trúc C-bridge Design thoáng khí được làm từ silicon lỏng thân thiện với da và hợp kim nhớ hình hiệu suất cao, giúp tai nghe ôm trọn vành tai một cách vừa vặn, mềm mại và linh hoạt. Dựa trên dữ liệu tinh chỉnh từ hơn 10.000 mẫu tai người dùng toàn cầu, Comfort Bean trên FreeClip 2 có được thiết kế nhỏ gọn và nhẹ hơn so với thế hệ trước, giúp tai nghe nằm trọn trong vành tai và hạn chế rơi rớt trong quá trình sử dụng.

HUAWEI FreeClip 2 chính thức mở bán với giá 4.490.000
HUAWEI FreeClip 2 chính thức mở bán với giá 4.490.000 đồng

Chất lượng âm thanh cũng là một ưu điểm vượt trội của HUAWEI FreeClip 2. Nhờ được trang bị driver kép tiên tiến nên khả năng tăng âm lượng và dải âm trầm có thể lên đến 100%. Tai nghe cũng có khả năng tái tạo chính xác mọi sắc thái âm thanh, từ giọng hát tinh tế, nhạc cụ giàu chi tiết cho đến những nhịp bass mạnh mẽ và dải cao trong trẻo. Theo Huawei mặc dù có thiết kế mở và nhỏ gọn nhưng nhờ Acoustic Ball đã được nâng cấp nên HUAWEI FreeClip 2 vẫn có được chất âm mạnh mẽ.

HUAWEI FreeClip 2 chính thức mở bán với giá 4.490.000
HUAWEI FreeClip 2 hỗ trợ hàng loạt tính năng thông minh như nhận biết môi trường theo thời gian thực

Ngoài ra, HUAWEI FreeClip 2 cũng được trang bị bộ xử lý AI NPU với sức mạnh tính toán mạnh mẽ hơn gấp 10 lần, hỗ trợ hàng loạt tính năng thông minh như nhận biết môi trường theo thời gian thực, điều chỉnh âm lượng thích ứng và tăng cường giọng nói. Nhờ đó, người dùng luôn có trải nghiệm nghe rõ ràng dù đang ở không gian yên tĩnh hay giữa phố xá đông đúc.

Huawei cũng khẳng định HUAWEI FreeClip 2 sở hữu hệ thống chống ồn cuộc gọi 3 micro tiên tiến và thuật toán DNN đa kênh. Bộ xử lý AI NPU giúp lọc bỏ tạp âm xung quanh và tăng cường giọng nói người dùng, đảm bảo cuộc gọi luôn rõ ràng ngay cả trong môi trường nhiều tiếng ồn như tàu điện ngầm. Bên cạnh đó, với hệ thống sóng âm ngược, HUAWEI FreeClip 2 còn giúp giảm thiểu rò rỉ âm thanh, đảm bảo sự riêng tư trong mọi cuộc trò chuyện.

HUAWEI FreeClip 2 chính thức mở bán với giá 4.490.000
Với thiết kế tai nghe hoán đổi linh hoạt, khả năng tự động nhận diện trái - phải, HUAWEI FreeClip 2 luôn giữ chất lượng âm thanh chuẩn và cảm giác đeo thoải mái.

Với thiết kế tai nghe hoán đổi linh hoạt, khả năng tự động nhận diện trái - phải, HUAWEI FreeClip 2 cho phép người dùng đeo tai nghe bất kỳ vào cả hai tai mà vẫn giữ chất lượng âm thanh chuẩn và cảm giác đeo thoải mái. HUAWEI FreeClip 2 cũng đạt chuẩn kháng nước và mồ hôi IP57, sẵn sàng đồng hành cùng người dùng từ những hoạt động thư giãn hàng ngày cho đến những buổi tập luyện kéo dài hay trong thời tiết mưa.

Với thời lượng sử dụng lên đến 38 giờ khi kết hợp cùng hộp sạc và 9 giờ chỉ với một lần sạc, HUAWEI FreeClip 2 sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sử dụng liên tục trong những cuộc họp xuyên suốt hay những chuyến đi công tác dài ngày.

HUAWEI FreeClip 2 chính thức mở bán với giá 4.490.000
HUAWEI FreeClip 2 chính thức mở bán với giá 4.490.000

HUAWEI FreeClip 2 chính thức mở bán từ hôm nay, 23/1/2026 6 với giá niêm yết 4.490.000 đồng tại các hệ thống bán lẻ CellphoneS, Hoàng Hà Mobile và gian hàng chính hãng của Huawei trên các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada và TikTok Shop.

Trong thời gian từ nay đến hết ngày 28 tháng 02, khi mua HUAWEI FreeClip 2, khách hàng sẽ được giảm trực tiếp 500.000 đồng trên giá niêm yết, chỉ còn 3.990.000 đồng, và nhận quà tặng phụ kiện trang sức cao cấp.

Đặc biệt, nhân dịp này Huawei còn mang đến Pop-up Store tại Tầng Trệt, TTTM Crescent Mall (Thành phố Hồ Chí Minh) trong ba ngày, từ 23 đến 25 tháng 1 năm 2026. Tại đây, người dùng không chỉ có thể trải nghiệm trực tiếp HUAWEI FreeClip 2 cùng các sản phẩm công nghệ mới nhất từ Huawei, mà còn khám phá cách tai nghe kết hợp cùng phụ kiện cao cấp từ thương hiệu trang sức STYLE by PNJ, và có cơ hội nhận những quà tặng hấp dẫn.

Sự kiện Huawei Pop-up Store được tổ chức tại Tầng Trệt, TTTM Crescent Mall, 101 Tôn Dật Tiên, phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh từ 10:00 - 22:00, các ngày 23 - 25.01.2024
Huawei HUAWEI FreeClip 2 tai nghe Cấu trúc C-bridge Design sản phẩm công nghệ 2026

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,340 14,640
Kim TT/AVPL 14,340 14,640
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,340 14,640
Nguyên Liệu 99.99 13,090 13,290
Nguyên Liệu 99.9 13,040 13,240
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,590 14,090
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,540 14,040
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,470 14,020
Cập nhật: 02/07/2026 06:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,000 146,000
Hà Nội - PNJ 143,000 146,000
Đà Nẵng - PNJ 143,000 146,000
Miền Tây - PNJ 143,000 146,000
Tây Nguyên - PNJ 143,000 146,000
Đông Nam Bộ - PNJ 143,000 146,000
Cập nhật: 02/07/2026 06:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,340 14,640
Miếng SJC Nghệ An 14,340 14,640
Miếng SJC Thái Bình 14,340 14,640
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,250 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,250 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,250 14,600
NL 99.90 12,900
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950
Trang sức 99.9 13,790 14,490
Trang sức 99.99 13,800 14,500
Cập nhật: 02/07/2026 06:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 1,464
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,434 14,642
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,434 14,643
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,433 1,463
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,433 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,413 1,448
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,366 143,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,261 108,761
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,124 98,624
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,987 88,487
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,077 84,577
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,038 60,538
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 1,464
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 1,464
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 1,464
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 1,464
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 1,464
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 1,464
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 1,464
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 1,464
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 1,464
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 1,464
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 1,464
Cập nhật: 02/07/2026 06:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17607 17880 18459
CAD 17968 18243 18862
CHF 31824 32205 32861
CNY 0 3829 3922
EUR 29342 29563 30646
GBP 34042 34432 35373
HKD 0 3222 3424
JPY 154 159 165
KRW 0 16 18
NZD 0 14630 15218
SGD 19748 20029 20601
THB 704 767 820
USD (1,2) 26031 0 0
USD (5,10,20) 26072 0 0
USD (50,100) 26101 26115 26466
Cập nhật: 02/07/2026 06:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,106 26,106 26,466
USD(1-2-5) 25,062 - -
USD(10-20) 25,062 - -
EUR 29,509 29,533 30,918
JPY 157.36 157.64 167.03
GBP 34,219 34,312 35,479
AUD 17,803 17,867 18,533
CAD 18,172 18,230 18,886
CHF 32,119 32,219 33,150
SGD 19,888 19,950 20,717
CNY - 3,799 3,941
HKD 3,289 3,299 3,434
KRW 15.59 16.26 17.68
THB 752.48 761.77 814.39
NZD 14,605 14,741 15,167
SEK - 2,660 2,751
DKK - 3,948 4,084
NOK - 2,604 2,694
LAK - 0.9 1.24
MYR 6,009.7 - 6,780.2
TWD 745.94 - 902.89
SAR - 6,887.27 7,248.41
KWD - 83,196 88,445
Cập nhật: 02/07/2026 06:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,106 26,126 26,466
EUR 29,463 29,581 30,773
GBP 34,234 34,371 35,396
HKD 3,287 3,300 3,417
CHF 31,978 32,106 33,032
JPY 157.71 158.34 166.12
AUD 17,815 17,887 18,480
SGD 19,974 20,054 20,639
THB 770 773 808
CAD 18,179 18,252 18,819
NZD 14,674 15,210
KRW 16.21 17.81
Cập nhật: 02/07/2026 06:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26092 26092 26466
AUD 17762 17862 18787
CAD 18138 18238 19249
CHF 32039 32069 33655
CNY 3809.9 3834.9 3970.2
CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
EUR 29497 29527 31250
GBP 34325 34375 36144
HKD 0 3355 0
JPY 158.11 158.61 169.14
KHR 0 6.097 0
KRW 0 16.6 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 14712 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
SGD 19897 20027 20750
THB 0 732 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 14340000 14340000 14640000
SBJ 13000000 13000000 14640000
Cập nhật: 02/07/2026 06:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,138 26,188 26,466
USD20 26,138 26,188 26,466
USD1 26,138 26,188 26,466
AUD 17,834 17,934 19,039
EUR 29,696 29,696 31,102
CAD 18,103 18,203 19,507
SGD 19,996 20,146 20,700
JPY 158.72 160.22 164.75
GBP 34,234 34,584 35,550
XAU 14,338,000 0 14,642,000
CNY 0 3,722 0
THB 0 768 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 02/07/2026 06:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Châu Âu chi hàng trăm tỷ euro nhưng vẫn thiếu vũ khí

Châu Âu chi hàng trăm tỷ euro nhưng vẫn thiếu vũ khí

Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Vertiv khai trương nhà máy sản xuất tại Johor

Vertiv khai trương nhà máy sản xuất tại Johor

Trump công bố thu nhập hơn 580 triệu USD từ tiền điện tử

Trump công bố thu nhập hơn 580 triệu USD từ tiền điện tử

Cuộc đua AI Mỹ - Trung chuyển sang mặt trận gián điệp mạng

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Trung Quốc tạo bước đột phá trong công nghệ năng lượng nhiệt hạch

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Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

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CellphoneS giảm ngay 3 triệu đồng cho các tân sinh viên

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Chuỗi triển lãm quốc tế tại Hà Nội tạo động lực chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp sản xuất

Giá vàng hôm nay 1/7: Vàng miếng SJC giảm, thế giới lùi về vùng 3.978 USD/ounce

Giá vàng hôm nay 1/7: Vàng miếng SJC giảm, thế giới lùi về vùng 3.978 USD/ounce

Nhận định chứng khoán 1/7: VN-Index có thể giằng co quanh vùng 1.850 điểm

Nhận định chứng khoán 1/7: VN-Index có thể giằng co quanh vùng 1.850 điểm

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OPPO tiếp tục khẳng định bước tiến vận hành xanh và đổi mới sáng tạo toàn diện

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Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

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Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam

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