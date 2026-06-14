Vừa qua, tại Thái Nguyên, Viện Công nghệ First phối hợp cùng Quỹ Đầu tư Đại chúng Revo AI và RevoAI Inc tổ chức Hội thảo khoa học “Mã hóa tài sản thực (RWA) - Phương án giải quyết bài toán vốn cho doanh nghiệp”.

Hội thảo không chỉ là diễn đàn học thuật mà còn là không gian kết nối giữa khoa học, công nghệ, đầu tư và sản xuất kinh doanh, hướng tới tìm kiếm các giải pháp thực tiễn phục vụ phát triển doanh nghiệp địa phương trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, nhiều chuyên đề chuyên sâu đã được trình bày, mang đến góc nhìn đa chiều cho các đại biểu. Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế Nguyễn Ngọc Hải chia sẻ tham luận về vai trò của RWA trong việc bổ sung nguồn vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. TS. Trần Quý - Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam phân tích xu hướng phát triển của thị trường vốn trong tương lai thông qua mô hình RWA.

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (Đại học Thái Nguyên) Nguyễn Quang Hợp giới thiệu các chương trình đào tạo về chuyển đổi số, tài sản số và mã hóa tài sản thực nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của doanh nghiệp. Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên Trần Đức Hạnh, chia sẻ góc nhìn thực tiễn về bài toán vốn của doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế số…

Các đại biểu đồng thời tập trung nghiên cứu, thảo luận các nhóm vấn đề lớn: phân tích, đánh giá thực trạng doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay (khó khă, mức độ sẵn sàng, cơ chế hỗ trợ từ cơ quan quản lý); xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh mới trong thời đại số; ứng dụng của AI, Big Data, Blockchain và các công nghệ nền tảng trong quản trị, điều hành doanh nghiệp. Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận về mô hình mã hóa tài sản thực (RWA) và phát hành chứng khoán số (STO), đồng thời đi đến thống nhất quan điểm, việc số hóa các tài sản hiện hữu để tham gia thị trường vốn có thể mở ra kênh huy động nguồn lực mới, giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả giá trị tài sản, đồng thời đa dạng hóa các phương thức tiếp cận vốn trong tương lai.

Lễ ký kết cam kết đầu tư 1.500 tỷ đồng giữa Công ty CP Quỹ Đầu tư Đại chúng Revo AI và Khách sạn Habana.

Đặc biệt, Phó Trưởng khoa Kinh tế và Quản trị Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) Nguyễn Thị Hằng đã trình bày tham luận “Nghị quyết 57 - Cơ hội vàng thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam phát triển trong kỷ nguyên kinh tế số và tài sản số”. TS. Nguyễn Thị Hằng nhận định, thế giới đang bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi dữ liệu, tri thức và đổi mới sáng tạo trở thành những nguồn lực cốt lõi quyết định năng lực cạnh tranh. Trong bối cảnh đó, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được xem là định hướng chiến lược quan trọng nhằm thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đặt doanh nghiệp vào vị trí trung tâm của quá trình đổi mới sáng tạo, góp phần hình thành những động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Ngoài các phiên tham luận, Ban tổ chức còn giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ và nền tảng AI phục vụ quản trị doanh nghiệp do Viện Công nghệ FIRST và RevoAI nghiên cứu, phát triển. Trong khuôn khổ sự kiện cũng diễn ra lễ ký kết cam kết đầu tư giữa Công ty CP Quỹ Đầu tư Đại chúng Revo AI và Khách sạn Habana, thể hiện những bước đi cụ thể trong việc kết nối nguồn lực đầu tư với hoạt động sản xuất kinh doanh.