VinSpace hợp tác SpaceX phóng vệ tinh năm 2027

VinSpace bắt tay SpaceX đưa vệ tinh Việt Nam lên quỹ đạo

VinSpace ký hợp đồng với SpaceX để phóng những vệ tinh đầu tiên vào năm 2027, mở ra cơ hội phát triển ngành công nghiệp vũ trụ Việt Nam.

Ngày 24/11, VinSpace, công ty hàng không vũ trụ thuộc Tập đoàn Vingroup, công bố đã ký hợp đồng với SpaceX, doanh nghiệp công nghệ vũ trụ của tỷ phú Elon Musk, để đưa những vệ tinh đầu tiên của mình lên quỹ đạo vào năm 2027. Theo thông tin được CNBC đăng tải, các vệ tinh của VinSpace sẽ tham gia chương trình phóng chung Transporter của SpaceX, cho phép nhiều khách hàng sử dụng chung một tên lửa để đưa vệ tinh lên không gian, qua đó tối ưu chi phí và mở rộng khả năng tiếp cận quỹ đạo cho các doanh nghiệp phát triển công nghệ vũ trụ.

VinSpace sẽ trực tiếp phát triển và vận hành các vệ tinh, phục vụ mục tiêu thử nghiệm công nghệ trong môi trường không gian thực tế, đồng thời tạo nền tảng cho các ứng dụng thương mại trong tương lai. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình hoàn thiện năng lực kỹ thuật của doanh nghiệp, bởi việc đưa vệ tinh lên quỹ đạo mới chỉ là một phần trong chuỗi công việc phức tạp, từ thiết kế, chế tạo, kiểm soát chất lượng đến vận hành, truyền nhận và xử lý dữ liệu từ không gian.

Chương trình Transporter của SpaceX hoạt động theo mô hình chia sẻ tải trọng, cho phép nhiều vệ tinh cùng tham gia một chuyến phóng thay vì mỗi doanh nghiệp phải thuê riêng tên lửa. Phương thức này giúp các công ty phát triển vệ tinh có thêm lựa chọn tiếp cận không gian, giảm áp lực đầu tư ban đầu và tập trung nguồn lực vào nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm cũng như phát triển các dịch vụ khai thác dữ liệu.

Đại diện VinSpace nhấn mạnh rằng khả năng tiếp cận không gian một cách đáng tin cậy là yếu tố nền tảng để chuyển những đổi mới trong lĩnh vực vệ tinh thành các nhiệm vụ vận hành thực tế. Doanh nghiệp đặt mục tiêu xây dựng năng lực toàn diện trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, bao gồm thiết kế, sản xuất vệ tinh, quản lý hoạt động phóng, vận hành trên quỹ đạo và cung cấp các dịch vụ dữ liệu từ không gian. Hiện VinSpace chưa công bố giá trị hợp đồng với SpaceX, số lượng vệ tinh tham gia chuyến phóng cũng như các thông số kỹ thuật cụ thể.

Việc hợp tác với SpaceX cho thấy Vingroup đang tiếp tục mở rộng phạm vi đầu tư vào những lĩnh vực công nghệ cao. Sau xe điện, trí tuệ nhân tạo và robot, sự hiện diện trong ngành công nghiệp vũ trụ mở ra một không gian phát triển mới cho tập đoàn do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập, đồng thời góp phần đưa doanh nghiệp tư nhân Việt Nam tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái công nghệ toàn cầu.

Mở ra cơ hội phát triển nền kinh tế vũ trụ Việt Nam

Việt Nam đã từng bước xây dựng năng lực công nghệ vũ trụ trong nhiều thập kỷ qua, với dấu mốc đưa vệ tinh viễn thông VINASAT-1 lên quỹ đạo năm 2008 và VINASAT-2 năm 2012. Tháng 3/2026, Việt Nam tiếp tục khánh thành trung tâm khoa học và công nghệ vũ trụ tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, tạo thêm nền tảng hạ tầng phục vụ nghiên cứu, phát triển vệ tinh và khai thác dữ liệu không gian. Những hoạt động này nằm trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia có năng lực công nghệ vũ trụ thuộc nhóm trung bình tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á vào năm 2030.

Trong bối cảnh đó, sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân như VinSpace có thể bổ sung nguồn lực đầu tư, thúc đẩy nghiên cứu và mở rộng khả năng thương mại hóa các thành quả khoa học. Giá trị kinh tế của ngành công nghiệp vũ trụ ngày nay không dừng ở việc sản xuất hay phóng vệ tinh mà còn nằm ở khả năng khai thác dữ liệu phục vụ các hoạt động trên mặt đất, từ giám sát tài nguyên, dự báo thiên tai, quản lý sản xuất nông nghiệp đến quy hoạch đô thị, giao thông, logistics và bảo vệ môi trường.

Nếu phát triển thành công các hệ thống vệ tinh có khả năng thu thập dữ liệu phù hợp với nhu cầu trong nước, doanh nghiệp Việt Nam có thể từng bước chủ động hơn về nguồn thông tin không gian, giảm sự phụ thuộc vào các dịch vụ dữ liệu nước ngoài và tạo điều kiện hình thành những sản phẩm công nghệ mới. Đây cũng là cơ hội để kết nối ngành công nghiệp vũ trụ với các lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên phát triển như trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, điện tử, viễn thông và chuyển đổi số.

Tuy nhiên, công nghiệp vũ trụ là lĩnh vực đòi hỏi nguồn vốn dài hạn, đội ngũ nhân lực chất lượng cao và khả năng đáp ứng những tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt. Các doanh nghiệp phải giải quyết đồng thời nhiều bài toán, từ độ bền của thiết bị trong môi trường không gian, khả năng duy trì liên lạc với trạm điều khiển mặt đất đến bảo mật dữ liệu, quản lý tần số vô tuyến và xử lý vệ tinh khi kết thúc vòng đời hoạt động. Việc hợp tác với một nhà cung cấp dịch vụ phóng quốc tế có thể giúp giải quyết bài toán tiếp cận quỹ đạo, song năng lực tự chủ công nghệ vẫn phụ thuộc vào quá trình nghiên cứu, chế tạo và vận hành của chính doanh nghiệp.

Hợp đồng giữa VinSpace và SpaceX cũng diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác công nghệ giữa Việt Nam và doanh nghiệp của tỷ phú Elon Musk đang mở rộng, sau khi Việt Nam cho phép triển khai dịch vụ internet vệ tinh Starlink. Dù hoạt động cung cấp internet vệ tinh và phát triển vệ tinh của VinSpace là hai lĩnh vực khác nhau, những chuyển động này cho thấy thị trường Việt Nam đang từng bước kết nối với hệ sinh thái kinh tế vũ trụ quốc tế.

Nếu kế hoạch phóng vệ tinh năm 2027 diễn ra thành công, VinSpace sẽ có cơ hội kiểm chứng năng lực công nghệ trong môi trường thực tế, tạo tiền đề phát triển các sản phẩm và dịch vụ có giá trị thương mại. Từ một quốc gia chủ yếu tiếp nhận và ứng dụng công nghệ vũ trụ, Việt Nam đang từng bước xây dựng nền tảng để doanh nghiệp trong nước tham gia vào quá trình kiến tạo công nghệ, mở rộng không gian tăng trưởng và khẳng định vị thế trong kỷ nguyên kinh tế vũ trụ.