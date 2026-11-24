Chuỗi chương trình “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc” được triển khai tại nhiều khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhằm tôn vinh sức mạnh đại đoàn kết và lan tỏa tinh thần gắn bó trong cộng đồng.

Nhãn hàng Larue (HEINEKEN Việt Nam).

Thông qua các hoạt động giao lưu, gặp gỡ, Larue góp phần tạo không gian để người dân cùng quây quần, chia sẻ niềm vui, thắt chặt tình làng nghĩa xóm và phát huy nét đẹp văn hóa tại địa phương.

Là thương hiệu bia quen thuộc với người dân Đà Nẵng, Larue có nhiều năm gắn bó với đời sống và văn hóa ẩm thực của thành phố. Việc đồng hành cùng Ngày hội Đại đoàn kết tiếp tục thể hiện cam kết gắn kết cộng đồng, góp phần xây dựng mối quan hệ bền chặt với người dân địa phương.

Larue đồng hành cùng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Đà Nẵng.

Ông Lê Phước Hưng, Giám đốc Kinh doanh khu vực miền Trung của HEINEKEN Việt Nam, chia sẻ: Sự phát triển của thương hiệu luôn song hành với sự gắn kết cộng đồng. Doanh nghiệp tự hào được chung tay cùng chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động ý nghĩa, gửi lời tri ân đến người dân Đà Nẵng và góp phần gìn giữ tinh thần đoàn kết, bản sắc văn hóa địa phương.

Thông qua chuỗi chương trình, Larue mong muốn tiếp tục đồng hành cùng người dân thành phố, lan tỏa những giá trị gắn kết và góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng văn minh, phát triển.