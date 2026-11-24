Mang thông điệp “Trẩy hội di sản, thưởng vị non sông”, sự kiện hứa hẹn mở ra hành trình khám phá văn hóa Việt qua nghệ thuật, ẩm thực và các hoạt động tương tác, nơi khán giả không chỉ thưởng thức mà còn có cơ hội hóa thân, hòa mình vào không khí hội hè truyền thống.

Chương trình được LOALOA Show phối hợp tổ chức cùng Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội (đơn vị quản lý Hoàng thành Thăng Long), hướng tới giới thiệu những nét đẹp văn hóa dân tộc bằng hình thức sáng tạo đương đại, đồng thời góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch của Thủ đô.

Khoác cổ phục, dự yến tiệc giữa lòng Hoàng thành Thăng Long

Lấy cảm hứng từ không khí lễ hội cùng những nét đẹp trong đời sống người Việt, “Vũ Yến Thăng Long” dẫn dắt khán giả qua hành trình thưởng thức kéo dài 120 phút. Chín tiết mục nghệ thuật và tám món ăn sẽ được kết nối theo diễn tiến nội dung, tạo nên sự giao thoa giữa âm nhạc, chuyển động, hình ảnh và hương vị.

Thông qua sự kết hợp giữa nghệ thuật, ẩm thực và các hoạt động tương tác, chương trình hướng tới giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống bằng hình thức thể hiện đương đại, đồng thời góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của Thủ đô.

Khác với cách thưởng thức nghệ thuật và ẩm thực riêng biệt, chương trình kết nối hai yếu tố này trong cùng một mạch kể. Thực đơn tại LOALOA Show đưa khán giả vào hành trình khám phá hương vị từ nhiều vùng miền, trong đó mỗi món ăn là sự tiếp nối của các tiết mục biểu diễn, góp phần kể câu chuyện về văn hóa Việt Nam. Sự kết hợp giữa nguyên liệu bản địa và kỹ thuật chế biến đương đại mang đến những trải nghiệm ẩm thực vừa mang dấu ấn truyền thống, vừa có nét sáng tạo mới mẻ.

Một điểm nhấn khác là cơ hội hóa thân qua những bộ trang phục truyền thống Việt Nam. Thông qua dịch vụ cho thuê cổ phục và trang phục truyền thống, khán giả có thể lựa chọn từ áo dài, áo tứ thân, áo Nhật Bình đến trang phục của các dân tộc, hòa mình vào không khí yến tiệc tại Hoàng thành Thăng Long. Hoạt động này giúp người tham dự không chỉ thưởng thức nghệ thuật và ẩm thực mà còn trực tiếp trải nghiệm những sắc thái văn hóa Việt Nam qua trang phục, trong một không gian giàu tính tương tác.

Chia sẻ về ý tưởng xây dựng chương trình, ông Phạm Đình Trung, đại diện Ban tổ chức LOALOA Show, cho biết: “Thay vì tham vọng kể trọn câu chuyện hàng nghìn năm văn hóa trong 120 phút, chúng tôi lựa chọn gợi mở những lát cắt. Một âm thanh, một chuyển động, một hình ảnh hay một hương vị có thể trở thành điểm khởi đầu để khán giả nhận ra, ghi nhớ và muốn khám phá sâu hơn về vùng đất mà họ đang đặt chân đến”.

Từ sân đình truyền thống đến sân khấu 360 độ

Điểm nhấn trong thiết kế của “Vũ Yến Thăng Long” là sân khấu “Trời tròn đất vuông”, lấy cảm hứng từ quan niệm vũ trụ của người Việt xưa. Hình tròn tượng trưng cho sự trọn vẹn, đồng thời gợi nhắc tinh thần quây quần, sum họp trong đời sống văn hóa cộng đồng.

Ý tưởng này còn gợi liên tưởng đến những hình thức diễn xướng dân gian tại sân đình, sân làng, nơi người biểu diễn và khán giả có thể tương tác trong không gian chung. Kế thừa tinh thần ấy, LOALOA Show phát triển khán phòng với hệ thống bàn tiệc bố trí bao quanh sân khấu, thu hẹp khoảng cách giữa nghệ sĩ và người thưởng thức.

Đặc biệt, sân khấu không chỉ được thiết kế theo cấu trúc 360 độ mà còn có khả năng xoay tròn, tạo nên những góc nhìn linh hoạt và tăng tính tương tác giữa nghệ sĩ với khán giả. Nhờ đó, người tham dự có thể thưởng thức các tiết mục từ nhiều góc độ khác nhau, đồng thời tận hưởng yến tiệc trong suốt chương trình. Sự kết hợp này góp phần xóa nhòa khoảng cách giữa sân khấu và bàn tiệc, tạo nên không khí gần gũi, sôi động, đúng với tinh thần “Trẩy hội di sản, thưởng vị non sông”.

Góp thêm một cách kể mới về văn hóa Việt Nam

Xuất hiện trong không gian Hoàng thành Thăng Long, thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội được UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản Thế giới năm 2010, LOALOA Show mong muốn kết nối những giá trị lịch sử với đời sống hôm nay thông qua các hình thức sáng tạo.

Trong “Vũ Yến Thăng Long”, chất liệu văn hóa từ nhiều vùng miền được thể hiện qua âm nhạc, chuyển động, trang phục và hình ảnh sân khấu. Song hành với đó, nguyên liệu và hương vị bản địa được đưa vào thực đơn bằng kỹ thuật chế biến, trình bày đương đại. Thay vì tái hiện nguyên trạng các hình thức truyền thống, chương trình tìm kiếm cách thể hiện mới để những nét đẹp quen thuộc trở nên sinh động, dễ tiếp cận hơn.

LOALOA Show sẽ công diễn chương trình “Vũ Yến Thăng Long” tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).

Đối với du khách quốc tế, sự kết hợp giữa nghệ thuật, ẩm thực và cổ phục có thể mở ra một cách khám phá Việt Nam trực quan, giàu cảm xúc. Từ một giai điệu, hình ảnh đến hương vị đặc trưng, mỗi điểm chạm đều có khả năng khơi gợi sự tò mò, thôi thúc người xem tìm hiểu sâu hơn về lịch sử và bản sắc của điểm đến.

Trước khi đến Hà Nội, LOALOA Show đã giới thiệu hai chương trình tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm “Việt Nam Bừng Sáng” và “Đan Di Sản, Chạm Cảm Xúc”. Với “Vũ Yến Thăng Long”, thương hiệu tiếp tục phát triển sản phẩm mang dấu ấn riêng, gắn với chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa của Thủ đô.

Từ những chương trình thành công tại Thành phố Hồ Chí Minh đến “Vũ Yến Thăng Long”, LOALOA Show từng bước phát triển mô hình kết hợp nghệ thuật, ẩm thực và du lịch, hướng tới khai thác chất liệu văn hóa Việt Nam để tạo nên những sản phẩm sáng tạo phù hợp với nhu cầu thưởng thức của công chúng.

Ông Phạm Đình Trung chia sẻ thêm: “Đây cũng là cách chương trình kỳ vọng góp một phần nhỏ vào dòng chảy chung của công nghiệp văn hóa Việt Nam: đưa văn hóa đến gần hơn với đời sống, tạo thêm giá trị từ sáng tạo và mở rộng khả năng giới thiệu những câu chuyện Việt Nam tới công chúng quốc tế”.

Với “Vũ Yến Thăng Long”, LOALOA Show kỳ vọng góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng, để những giá trị văn hóa Việt Nam không chỉ được chiêm ngưỡng mà còn được cảm nhận qua nghệ thuật, hương vị và những trải nghiệm giàu tính tương tác.