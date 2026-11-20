Với định hướng chăm sóc mái tóc đẹp từ gốc, Panasonic Việt Nam hiện thực hóa triết lý “Tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên” qua những công nghệ hiện đại đáp ứng nhu cầu làm đẹp hằng ngày.

Máy sấy tóc nanocare EH-NB70

Theo đó, nanocare EH-NB70 được trang bị công nghệ nanoe™, hướng đến nâng cao chất lượng chăm sóc tóc và da đầu của người dùng hiện đại.

Được biết, thương hiệu Panasonic đã trải qua hơn hai thập kỷ cải tiến vai trò của dòng máy sấy tóc nanocare để trở thành giải pháp chăm sóc tóc chuyên sâu kết hợp sấy khô và dưỡng ẩm.

Được trang bị công nghệ nanoe™ MOISTURE+ và khoáng chất

Công nghệ nanoe™ MOISTURE+ và Khoáng chất(*) trong thế hệ máy sấy tóc mới, tiếp tục nâng cao khả năng chăm sóc tóc và da đầu đồng thời tối ưu hiệu năng nhằm đáp ứng nhu cầu làm đẹp hiện đại.

Ông Taka Fujino, Tổng Giám đốc Panasonic Việt Nam

“Máy sấy tóc nanocare EH-NB70 thể hiện cam kết không ngừng đổi mới của Panasonic nhằm mang đến trải nghiệm chăm sóc tóc tiên tiến hơn. Người tiêu dùng Việt Nam ngày càng quan tâm đến những giải pháp làm đẹp không chỉ hiệu quả mà còn tiện lợi, dễ dàng tích hợp vào cuộc sống hằng ngày. Tại Panasonic, chúng tôi mong muốn đưa công nghệ và chất lượng Nhật Bản đến gần hơn với những thói quen làm đẹp đó.” Ông Taka Fujino, Tổng Giám đốc Panasonic Việt Nam, chia sẻ.

Máy sấy tóc nanocare EH-NB70 tạo ra lượng hạt dưỡng ẩm gấp 18 lần so với nanoe™ thông thường

Theo đại diện Panasonic, máy sấy tóc nanocare EH-NB70 sở hữu nổi bật với công nghệ cấp ẩm độc quyền nanoe™ MOISTURE+ tạo ra lượng hạt dưỡng ẩm gấp 18 lần so với nanoe™ thông thường, hỗ trợ cấp ẩm cho da đầu, ngăn ngừa tình trạng khô da và hòa quyện bã nhờn dư thừa với độ ẩm. Kết hợp cùng Khoáng chất(*) góp phần tăng cường sự liên kết của lớp biểu bì tóc, hạn chế tình trạng chẻ ngọn và hư tổn do ma sát khi chải tóc.

Không chỉ tiên phong về công nghệ, Panasonic còn thấu hiểu thói quen sử dụng của người dùng

Không chỉ tiên phong về công nghệ chăm sóc tóc và da đầu, Panasonic Việt Nam còn thấu hiểu thói quen sử dụng của người dùng, được thể hiện qua các tính năng đáp ứng nhu cầu chăm sóc tóc thiết thực. Máy sấy tóc nanocare EH-NB70 được trang bị tính năng sấy tóc nhanh, đồng thời hạn chế tác động của nhiệt trong quá trình sử dụng. Kết hợp cùng động cơ BLDC (không chổi than) với tốc độ quay 107.000 vòng/phút, giúp máy tạo ra luồng khí mạnh, mang đến hiệu quả sấy nhanh tương đương với máy sấy tóc 1.600W.

Máy sấy tóc nanocare EH-NB70 hạn chế tác động của nhiệt trong quá trình sử dụng.

Là dòng nanocare nhỏ gọn nhất từ trước đến nay nên máy sấy tóc nanocare EH-NB70 kế thừa hành trình này với công nghệ nanoe™ MOISTURE+ và Khoáng chất giúp nâng cấp khả năng chăm sóc hoàn thiện từ mái tóc đến da đầu. Đồng thời, thiết kế luồng khí chống rối giúp hạn chế tình trạng tóc bị cuốn vào nhau trong quá trình sấy.

Hệ thống hai cảm biến thông minh theo dõi nhiệt độ môi trường và luồng khí để tự động điều chỉnh mức nhiệt phù hợp

Hệ thống hai cảm biến thông minh theo dõi nhiệt độ môi trường và luồng khí để tự động điều chỉnh mức nhiệt phù hợp, góp phần bảo vệ tóc trước tác động của nhiệt độ cao. Bên cạnh đó, thiết bị cũng sử dụng "sơn sinh khối" có nguồn gốc thực vật và thân thiện với môi trường, giúp giảm việc sử dụng tài nguyên.

Được lấy cảm hứng từ hành trình chăm sóc tóc bắt đầu từ gốc, sự kiện ra mắt máy sấy nanocare EH-NB70 với chủ đề “Trust Your Sensory” có sự tham gia của đại diện thương hiệu, các chuyên gia làm đẹp và khách mời tham gia trải nghiệm.

Thiết kế luồng khí chống rối giúp hạn chế tình trạng tóc bị cuốn vào nhau trong quá trình sấy

Thông qua các không gian trải nghiệm như bức tường “The Legacy Wall”, tái hiện dấu mốc di sản của dòng sản phẩm nanocare. Khu trải nghiệm chuyên sâu, công nghệ nanoe™ MOISTURE+ và Khoáng chất được giới thiệu một cách trực quan bằng hình ảnh, giúp cụ thể hóa cơ chế hoạt động thực tiễn của EH-NB70.

Thông qua sự kiện ra mắt máy sấy tóc nanocare EH-NB70, Panasonic Việt Nam khẳng định triết lý tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên của mỗi người thông qua ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc tóc.

Chi tiết về dòng sản phẩm máy sấy tóc từ Panasonic, xem tại: https://www.panasonic.com/vn/consumer/beauty/hair-care/hair-dryer.html