Xiaomi chính thức đưa sản phẩm gia dụng cao cấp ra thị trường

Loạt sản phẩm mới này không chỉ được nâng cấp về thiết kế, công nghệ và khả năng kết nối thông minh, mà còn giúp nâng tầm giải trí gia đình, làm sạch không gian sống.

Máy giặt sấy Mijia Tri-Drum Washer Dryer Pro 14.5kg

Cụ thể, với máy giặt sấy Mijia Tri-Drum Washer Dryer Pro 14.5kg ngoài thiết kế ba lồng giặt độc lập, cho phép phân loại và giặt sấy đồng thời nhiều nhóm quần áo khác nhau. Máy còn có tổng khối lượng giặt 14,5kg và sấy 9kg, bao gồm lồng chính giặt 12,5kg, sấy 8kg cùng hai lồng nhỏ, mỗi lồng hỗ trợ giặt 1kg và sấy 0,5kg. Hệ thống ba đường nước riêng biệt giúp phân tách quá trình giặt giữa các lồng, phù hợp để chăm sóc trang phục người lớn, trẻ nhỏ hoặc những loại vải cần chế độ giặt riêng.

Công nghệ Oxygen Care giúp xử lý các vết bẩn cứng đầu đồng thời hỗ trợ bảo vệ màu sắc sợi vải

Điểm đáng chú ý của sản phẩm này chính là công nghệ Oxygen Care giúp xử lý các vết bẩn cứng đầu đồng thời hỗ trợ bảo vệ màu sắc sợi vải. Hệ thống tự động định lượng nước giặt và nước xả riêng cho từng lồng giúp tối ưu lượng sử dụng.

Đặc biệt, máy có hiệu quả tiết kiệm năng lượng cao hơn 40% so với ngưỡng 5 sao theo tiêu chuẩn nhãn năng lượng của Bộ Công Thương, đồng thời hỗ trợ điều khiển thông minh qua ứng dụng Xiaomi Home.

Mijia Tri-Drum Washer Dryer Pro 14.5kg được bán ra thị trường với giá bán lẻ đề nghị là 44.990.000 đồng, giảm ngay 5.000.000 đồng, chỉ còn 39.990.000 đồng. Sản phẩm áp dụng chương trình trả góp 0% lãi suất, bảo hành chính hãng 3 năm, bảo hành động cơ 12 năm, dịch vụ 1 đổi 1 trong vòng 90 ngày, và hỗ trợ dịch vụ nhanh trong vòng 24 giờ.

Tủ lạnh cao cấp Mijia Refrigerator Pro Multi-Door có dung tích lên đến 560 lít

Mẫu tủ lạnh cao cấp Mijia Refrigerator Pro Multi-Door có dung tích lên đến 560 lít cùng thiết kế bốn cửa tiện dụng. Sản phẩm được trang bị hệ thống làm đá thông minh sử dụng vật liệu kháng khuẩn, kết hợp công nghệ lọc không khí Ion Hygiene+ ở cả ngăn mát và ngăn đông, giúp duy trì môi trường bảo quản sạch thoáng.

Công nghệ lọc không khí Ion Hygiene+ ở cả ngăn mát và ngăn đông, giúp duy trì môi trường bảo quản sạch thoáng

Ngoài khả năng bảo quản thực phẩm nâng cao nhờ hai hệ thống làm lạnh độc lập, giúp kiểm soát nhiệt độ và hạn chế tình trạng lẫn mùi giữa các ngăn, thì tủ còn có hai ngăn kiểm soát độ ẩm giúp bảo quản rau củ và trái cây tươi ngon lâu hơn, trong khi hệ thống chiếu sáng toàn cảnh giúp người dùng dễ dàng quan sát và tìm kiếm thực phẩm.

Người dùng có thể quản lý và điều chỉnh các thiết lập của tủ lạnh từ xa thông qua ứng dụng Xiaomi Home.

Mijia Refrigerator Pro Multi-Door 560L được bán ra với giá 44.990.000 đồng, giảm ngay 5.000.000 đồng, chỉ còn 39.990.000 đồng. Sản phẩm cũng được áp dụng chương trình trả góp 0% lãi suất, bảo hành chính hãng 2 năm và bảo hành máy nén 10 năm.

Xiaomi Robot Vacuum S60+

Ngoài ra, cũng trong lần ra mắt này, Xiaomi còn mang đến bộ đôi robot hút bụi và bộ đôi máy hút bụi cầm tay mới. Trong đó, bộ đôi Xiaomi Robot Vacuum S60 Series sở hữu lực hút vượt trội lên đến 28.000Pa, giúp loại bỏ hiệu quả bụi bẩn, tóc và lông thú cưng trên sàn nhà. Công nghệ lau rung với tần suất lên đến 15.000 lần/phút tăng cường khả năng xử lý các vết bẩn bám dính, kết hợp hệ thống chống rối tóc kép giúp hạn chế tóc và lông thú cưng mắc vào chổi.

Xiaomi Robot Vacuum S60

Thiết kế chổi cạnh hỗ trợ làm sạch sát mép tường và góc phòng, trong khi khả năng vượt vật cản cao đến 20mm giúp robot di chuyển linh hoạt giữa các khu vực trong nhà.

Đáng chú ý, cả hai sản phẩm đều được trang bị hệ thống điều hướng LDS LiDAR, hỗ trợ nhận diện không gian, xây dựng bản đồ và lập kế hoạch làm sạch thông minh.

Thông qua ứng dụng Xiaomi Home, người dùng có thể thiết lập lịch dọn dẹp, lựa chọn khu vực làm sạch và tùy chỉnh chế độ vận hành theo từng phòng.

Viên pin dung lượng 5.200mAh mang đến thời gian hoạt động lên đến 285 phút trong điều kiện tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu làm sạch tại những không gian rộng rãi.

Xiaomi Robot Vacuum S60+

Ở phiên bản cao cấp hơn, Xiaomi Robot Vacuum S60+, Xiaomi trang bị trạm tự động thu gom bụi với thiết kế siêu mỏng chỉ 14,5cm, tích hợp túi chứa bụi dung tích 4L, cho phép duy trì đến 120 ngày mà không cần đổ bụi thủ công.

Còn Xiaomi Robot Vacuum S60 sở hữu hộp bụi 520ml và bình nước 270ml, mang đến lựa chọn gọn nhẹ và tiện dụng cho nhu cầu làm sạch hằng ngày.

* Xiaomi Robot Vacuum S60 có giá bán 7.490.000 đồng, giảm ngay 1.500.000 đồng, chỉ còn 5.990.000 đồng. ** Xiaomi Robot Vacuum S60+ có giá bán 8.490.000 đồng, giảm ngay 2.000.000 đồng, chỉ còn 6.490.000 đồng. *** Bộ đôi sản phẩm áp dụng trả góp 0% lãi suất, và bảo hành chính hãng 12 tháng.

Mijia Vacuum Cleaner 4 Pro

Xiaomi cũng mở rộng danh mục thiết bị làm sạch với dòng máy hút bụi cầm tay không dây Mijia Vacuum Cleaner 4 Series gồm ba phiên bản: 4 Pro, 4 và 4 C. Trong đó, phiên bản cao cấp nhất là 4 Pro có lực hút 260AW cùng với tính năng phát hiện bụi và đầu hút linh hoạt cho nhiều bề mặt. Phiên bản 4 tiêu chuẩn đạt lực hút 230AW với hệ thống đầu hút đa năng để làm sạch những chỗ khó với tới. Còn phiên bản 4 C dễ tiếp cận hơn, có lực hút 170AW, pin dùng đến 75 phút và thiết kế chống rối tóc, đủ cho nhu cầu dọn dẹp hằng ngày.

Mijia Vacuum Cleaner 4 C và Mijia Vacuum Cleaner 4

Máy hút bụi cầm tay Mijia Vacuum Cleaner 4 series gồm 3 phiên bản: * Phiên bản 4 C có giá 5.350.000 đồng, giảm ngay 1.560.000 đồng, còn 3.790.000 đồng. ** Phiên bản 4 tiêu chuẩn có giá 10.490.000 đồng, giảm ngay 3.000.000 đồng, còn 7.490.000 đồng. *** Phiên bản 4 Pro có giá 14.850.000 đồng, giảm ngay 4.260.000 đồng, còn 10.590.000 đồng.

Xiaomi TV A/A Pro e Series

Bộ đôi thiết bị giải trí nghe nhìn mới Xiaomi TV A/A Pro e Series và loa Xiaomi Sound INF sẽ mang đến không gian giải trí trọn vẹn cả trong nhà lẫn ngoài trời.

Dòng TV A/A Pro e Series, nổi bật với thiết kế viền siêu mỏng và phong cách hiện đại

Trong đó, dòng TV A/A Pro e Series, nổi bật với thiết kế viền siêu mỏng và phong cách hiện đại. Sản phẩm sở hữu màn hình QLED 4K kết hợp công nghệ HDR10+, mang đến hình ảnh sắc nét, màu sắc sống động và độ tương phản ấn tượng. Chế độ Game Boost hỗ trợ tần số quét lên đến 120Hz qua HDMI, giúp các chuyển động mượt mà hơn khi chơi game. Bên cạnh đó, hệ thống Google TV mang đến kho nội dung giải trí phong phú, kết hợp công nghệ Dolby Audio, DTS:X và DTS Virtual:X, tạo nên trải nghiệm nghe nhìn sống động ngay tại nhà.

Xioami TV A e 32 inch có giá 4.090.000 đồng. Xiaomi TV A Pro 32 có giá 4.990.000 đồng. Xiaomi TV A Pro 43 phiên bản FHD và UHD có giá lần lượt là 7.990.000 đồng và 8.990.000 đồng. Xiaomi TV A Pro 55 có giá 11.990.000 đồng. Xiaomi TV A Pro 65 có giá 15.490.000 đồng. Xiaomi TV A Pro 75 có giá 19.990.000 đồng. Xiaomi Smart Display A Pro e 85 có giá 31.990.000 đồng.

Loa di động Xiaomi Sound INF

Và để mở rộng không gian giải trí ngoài trời, Xiaomi có thêm lựa chọn mới là loa di động Xiaomi Sound INF mang đến chất âm mạnh mẽ với công suất 150W, tích hợp chế độ Bass Boost tăng cường âm trầm. Loa nổi bật với hệ thống ánh sáng 3D Ambient Lighting kết hợp hiệu ứng gương vô cực hai bên và dải đèn phía dưới đồng bộ theo nhịp nhạc, cùng thanh điều khiển cảm ứng cho phép tùy chỉnh màu sắc linh hoạt.

Đặc biệt, chế độ Auracast hỗ trợ kết nối lên đến 100 thiết bị để chia sẻ trải nghiệm âm nhạc, trong khi thời lượng pin lên đến 28 giờ cùng chuẩn kháng bụi và nước IP68 giúp loa đồng hành trong nhiều hoạt động giải trí ngoài trời.

Loa di động Xiaomi Sound INF mở bán từ tháng 12/2026, có giá bán 7.990.000 đồng, giảm ngay 500.000 đồng, giá chỉ còn 7.490.000 đồng.

Các sản phẩm mới sẽ được mở bán tại Xiaomi Store, website chính hãng Mi.com, sàn thương mại điện tử và hệ thống cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc.

Khách hàng sẽ được tặng thêm máy hút bụi giường nệm Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner trị giá 1.850.000 đồng khi mua Mijia Vacuum Cleaner 4 tiêu chuẩn, hoặc 4 Pro trước ngày 31/12.

Ngoài các ưu đãi trên, khách mua TV còn được áp dụng trả góp 0% lãi suất và bảo hành chính hãng 24 tháng; khách mua loa Xiaomi Sound INF được bảo hành 12 tháng.

Thông tin chi tiết về sản phẩm, vui lòng tham khảo tại đây