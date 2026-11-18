Diễn đàn diễn ra với chủ đề “Kiến tạo nền nông nghiệp xanh, nông thôn hiện đại, cùng nông dân bước vào kỷ nguyên số” thu hút sự tham dự của hơn 350 đại biểu, trong đó có các nông dân xuất sắc, hợp tác xã tiêu biểu. Thông qua diễn đàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đồng thời tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn sản xuất và đời sống của nông dân.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiêm túc tiếp thu

Diễn đàn được tổ chức nhằm thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc tổ chức “Tháng nghe dân nói” ở các ngành, các cấp, qua đó tăng cường hoạt động lắng nghe, đối thoại với nhân dân.

Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa chương trình phối hợp công tác hằng năm giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời chuẩn bị nội dung cho Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2026 trong thời gian tới.



Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Dân Việt.

Trong khuôn khổ diễn đàn đồng thời diễn ra lễ ký kết chương trình “Đồng hành cùng nông dân phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới bền vững giai đoạn 2026-2030” giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Hội Nông dân Việt Nam.

Tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng và đưa vào vận hành “Hệ thống thông tin nông nghiệp và môi trường”, cung cấp thông tin phục vụ sản xuất, dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai. Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng mong bà con nông dân cả nước quan tâm hệ thống, ngày càng phát huy hiệu quả, giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, kịp thời hơn, từ đó chủ động phòng ngừa rủi ro, giảm thiểu thiệt hại và ổn định sản xuất, đời sống.

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng đồng thời cho biết, những ý kiến, kiến nghị tại diễn sẽ được Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện chính sách, chỉ đạo, điều hành, để các chủ trương, chính sách ngày càng sát hơn với thực tiễn sản xuất và đời sống của người nông dân. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, phát huy vai trò cầu nối của Hội trong việc nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người nông dân. Đồng thời, phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực của người nông dân.

Bốn định hướng trọng tâm

Kết luận Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết, Diễn đàn giúp nhận diện rõ hơn những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất và đời sống của người nông dân, cũng như những vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ trong xây dựng và thực thi chính sách.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng trao đổi tại Diễn đàn. Ảnh: Dân Việt.

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng nhận định, người nông nhân đang quan tâm 3 vấn đề lớn: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, đất đai và thủ tục hành chính; Tổ chức sản xuất hiệu quả, giảm chi phí, mở rộng thị trường, nâng cao thu nhập gắn với phát triển nông nghiệp xanh, bền vững; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và mở rộng cơ hội phát triển sinh kế cho người nông dân.

Trên cơ sở những vấn đề người dân đặc biệt quan tâm, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh các định hướng trọng tâm thời gian tới:

Tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn về chính sách, đất đai, thủ tục hành chính. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục rà soát, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách theo thẩm quyền; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; tạo điều kiện để người dân khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập.

Phát triển nông nghiệp xanh, tổ chức lại sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nông dân. Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho rằng, phát triển nông nghiệp xanh, giảm phát thải, kinh tế tuần hoàn và truy xuất nguồn gốc là xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, chuyển đổi xanh phải đồng thời nâng cao giá trị nông sản và thu nhập của người nông dân, không để các yêu cầu mới trở thành gánh nặng chi phí đối với người sản xuất.

Đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự đi vào sản xuất, phục vụ người nông dân. Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh “Khoa học công nghệ phải xuất phát từ những bài toán thực tiễn của sản xuất. Chẳng hạn, xử lý vấn đề phát sinh trên 60 triệu tấn rơm rạ sau thu hoạch lúa mỗi năm ở nước ta ; giảm tỷ lệ tổn thất trong chuỗi cung ứng lúa gạo tại các địa phương…”

Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói” năm 2026 với chủ đề “Kiến tạo nền nông nghiệp xanh, nông thôn hiện đại, cùng nông dân bước vào kỷ nguyên số”.

Xây dựng nông thôn hiện đại, nâng cao đời sống người dân và phát triển sinh kế bền vững. Việc hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2035 là chủ trương quan trọng nhằm khắc phục tình trạng chính sách chồng chéo, phân tán nguồn lực. Qua đó, giúp chính sách đến gần người dân hơn, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống.

“Xây dựng nông thôn hiện đại không chỉ là phát triển kết cấu hạ tầng, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng sống, bảo đảm môi trường an toàn, sinh kế bền vững và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cho người dân. Vì vậy, cần nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai; hỗ trợ người dân điều chỉnh sản xuất phù hợp với điều kiện nguồn nước, thời tiết; phát triển các mô hình sinh kế thích ứng tại những vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, hạn hán và xâm nhập mặn” - Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng khẳng định.