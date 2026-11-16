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Nhận định chứng khoán 17/11: VN-Index đối mặt thử thách 1.750 điểm

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21:40 | 16/11/2026
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Sau phiên tăng nhẹ nhưng thiếu thanh khoản, VN-Index được dự báo tiếp tục giằng co trong ngày 17/11, khi vùng 1.750–1.760 điểm vẫn là thử thách đáng chú ý.
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Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên giao dịch ngày 17/11 với tâm lý thận trọng sau khi VN-Index chỉ tăng 1,96 điểm lên 1.736,89 điểm trong phiên đầu tuần. Mặc dù chỉ số duy trì sắc xanh, việc phần lớn cổ phiếu giảm giá và thanh khoản tiếp tục suy yếu cho thấy xu hướng phục hồi vẫn chưa được xác nhận.

Diễn biến ngày 16/11 cho thấy áp lực bán gia tăng rõ rệt khi VN-Index tiến gần vùng 1.750 điểm. Dù lực kéo từ VIC, MCH và một số cổ phiếu vốn hóa lớn giúp thị trường tránh được phiên giảm điểm, sự suy yếu đồng thời của ngân hàng, chứng khoán và công nghệ khiến đà tăng thiếu tính bền vững.

Theo đánh giá của một số công ty chứng khoán, thị trường vẫn đang trong trạng thái tích lũy sau giai đoạn điều chỉnh. Thanh khoản thấp hơn đáng kể mức bình quân 20 phiên cho thấy nhà đầu tư chưa sẵn sàng gia tăng mạnh tỷ trọng cổ phiếu.

VN-Index có thể tiếp tục giằng co dưới vùng 1.760 điểm

Về xu hướng ngắn hạn, vùng 1.750–1.760 điểm được xem là khu vực kháng cự quan trọng đối với VN-Index. Đây là vùng điểm mà chỉ số nhiều lần tiếp cận nhưng chưa thể duy trì đà tăng, phản ánh áp lực bán vẫn hiện diện khi thị trường hồi phục.

Trong phiên 17/11, nếu VN-Index tiếp tục tăng và vượt vùng 1.750 điểm với thanh khoản cải thiện rõ rệt, triển vọng ngắn hạn có thể trở nên tích cực hơn. Tuy nhiên, điều kiện quan trọng là dòng tiền phải lan tỏa sang nhiều nhóm ngành, đặc biệt là ngân hàng, chứng khoán và công nghệ.

Nhận định chứng khoán 17/11: VN-Index đối mặt thử thách 1.750 điểm

Ngược lại, nếu thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp, những nhịp tăng chủ yếu dựa vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn có thể nhanh chóng gặp áp lực chốt lời. Khi đó, thị trường nhiều khả năng tiếp tục dao động giằng co thay vì hình thành xu hướng tăng rõ ràng.

Ở chiều giảm, khu vực 1.730 điểm là vùng hỗ trợ gần cần theo dõi. Nếu mốc này không được giữ vững, VN-Index có thể kiểm định vùng hỗ trợ thấp hơn quanh 1.700–1.720 điểm.

Những ngưỡng điểm trên mang tính tham chiếu kỹ thuật và không đồng nghĩa thị trường chắc chắn đảo chiều khi tiếp cận. Diễn biến thanh khoản, độ rộng thị trường và phản ứng của các cổ phiếu dẫn dắt sẽ quyết định mức độ tin cậy của từng kịch bản.

Ngân hàng, bất động sản và công nghệ quyết định xu hướng

Nhóm ngân hàng tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với diễn biến VN-Index trong phiên 17/11. Sau khi nhiều cổ phiếu lớn như TCB, VCB, VPB, CTG và HDB đồng loạt điều chỉnh, khả năng ổn định trở lại của nhóm này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến xu hướng thị trường.

Nếu lực cầu xuất hiện trở lại tại các cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn, VN-Index có thể nhận được sự hỗ trợ tốt hơn để kiểm định vùng 1.750 điểm. Tuy nhiên, những mã đã tăng trong phiên trước như LPB và SSB cũng cần được theo dõi về khả năng duy trì dòng tiền.

Đối với nhóm chứng khoán, SSI, VIX, TCX và các cổ phiếu cùng ngành có thể tiếp tục chịu tác động từ diễn biến thanh khoản. Khi giá trị khớp lệnh trên thị trường chưa phục hồi, động lực tăng giá của nhóm này vẫn bị hạn chế. Một nhịp phục hồi kèm thanh khoản gia tăng sẽ là tín hiệu đáng chú ý hơn so với diễn biến tăng giá đơn lẻ.

Bất động sản được dự báo tiếp tục là nhóm tạo ảnh hưởng lớn đến chỉ số, đặc biệt thông qua VIC và VHM. Tuy nhiên, sự phân hóa giữa các cổ phiếu lớn và nhóm vốn hóa vừa cho thấy nhà đầu tư cần đánh giá từng doanh nghiệp thay vì kỳ vọng toàn ngành cùng tăng.

Nhận định chứng khoán 17/11: VN-Index đối mặt thử thách 1.750 điểm

Ở lĩnh vực bán lẻ và tiêu dùng, các cổ phiếu MCH, DGW, DMX và MWG có thể tiếp tục thu hút sự quan tâm. Dù vậy, mức tăng mạnh của một số mã trong phiên trước cũng đặt ra khả năng xuất hiện hoạt động chốt lời ngắn hạn.

Nhóm công nghệ và điện tử viễn thông cần được theo dõi thông qua diễn biến của FPT, ELC và các doanh nghiệp hạ tầng số. Sau phiên điều chỉnh, khả năng hồi phục của nhóm này sẽ góp phần phản ánh mức độ cải thiện tâm lý nhà đầu tư. Nếu FPT tiếp tục chịu áp lực bán ròng lớn từ khối ngoại, sức ép lên nhóm công nghệ có thể còn hiện diện.

Với lĩnh vực logistics, GMD là một cổ phiếu đáng chú ý sau phiên giảm mạnh. Diễn biến của nhóm cảng biển, vận tải và dịch vụ công nghiệp cần được theo dõi trong bối cảnh dòng tiền vẫn ưu tiên những mã có khả năng duy trì thanh khoản ổn định.

Trong nhóm năng lượng, điện và dầu khí, nhà đầu tư có thể quan sát POW, GAS, BSR, PLX cùng các doanh nghiệp điện niêm yết. Triển vọng dài hạn của từng lĩnh vực không đồng nghĩa cổ phiếu sẽ tăng ngay trong ngắn hạn, đặc biệt khi thị trường chung còn thiếu dòng tiền. Nhóm y tế và các doanh nghiệp có nền tảng kinh doanh ổn định cũng có thể được quan tâm theo hướng lựa chọn cổ phiếu riêng lẻ.

Về chiến lược giao dịch, nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao nên ưu tiên quản trị rủi ro, tránh gia tăng sử dụng đòn bẩy khi thị trường chưa xác nhận xu hướng tăng. Những nhịp hồi phục thiếu thanh khoản có thể khiến áp lực điều chỉnh quay trở lại nhanh chóng.

Đối với nhà đầu tư đang nắm giữ tiền mặt, chiến lược giải ngân từng phần tại các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, thanh khoản ổn định và tín hiệu kỹ thuật tích cực sẽ phù hợp hơn việc mua đuổi khi chỉ số tiến gần vùng kháng cự.

Nhìn chung, kịch bản cơ sở cho phiên 17/11 là VN-Index tiếp tục giằng co, phân hóa quanh vùng 1.730–1.750 điểm. Khả năng vượt vùng 1.750–1.760 điểm sẽ phụ thuộc vào sự trở lại của dòng tiền và mức độ đồng thuận giữa các nhóm cổ phiếu dẫn dắt.

nhận định chứng khoán 17/11 nhận định thị trường chứng khoán dự báo chứng khoán ngày mai chứng khoán 17/11/2026 VN-Index ngày mai dự báo VN-Index xu hướng thị trường chứng khoán vùng hỗ trợ VN-Index kháng cự 1750 điểm chiến lược đầu tư chứng khoán cổ phiếu tiềm năng Cổ phiếu ngân hàng cổ phiếu bất động sản dòng tiền chứng khoán

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 132,700 136,900
Hà Nội - PNJ 132,700 136,900
Đà Nẵng - PNJ 132,700 136,900
Miền Tây - PNJ 132,700 136,900
Tây Nguyên - PNJ 132,700 136,900
Đông Nam Bộ - PNJ 132,700 136,900
Cập nhật: 16/11/2026 22:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,450 13,750
Miếng SJC Nghệ An 13,450 13,750
Miếng SJC Thái Bình 13,450 13,750
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,330 13,730
Trang sức 99.9 13,010 13,610
Trang sức 99.99 13,020 13,620
Vàng 99.9 12,450 ▼100K
Vàng 99.99 12,600 ▼100K
Cập nhật: 16/11/2026 22:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,345 13,752
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,345 13,753
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,333 1,373
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,333 1,374
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,316 1,363
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 12,795 13,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 92,585 102,385
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,043 92,843
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,501 83,301
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,821 79,621
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,193 56,993
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cập nhật: 16/11/2026 22:00
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