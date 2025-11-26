Thị trường bất động sản lấy đà mới, vững nhịp tăng trưởng

Dữ liệu kể câu chuyện thị trường

Dữ liệu lớn của nền tảng công nghệ Batdongsan.com.vn cho thấy thị trường bất động sản năm 2025 đang thiết lập nhịp tăng trưởng ổn định. Mức độ quan tâm bất động sản cuối quý 3/2025 tăng đáng kể so với tháng đầu quý 2/2025. Trong đó, chung cư tăng 22%, nhà riêng tăng 13%, nhà phố tăng 11%, riêng đất nền giảm 11%.

Tuy nhiên, nhu cầu tìm kiếm bất động sản không tăng trưởng đồng đều mà phân hóa, thể hiện rõ đặc thù kinh tế - đô thị của từng khu vực.

Mức độ quan tâm bất động sản thể hiện qua hành vi người dùng trên Batdongsan.com.vn.

Miền Bắc chứng kiến thị trường chung cư khá sôi động ở các thành phố lớn, với giá rao bán tiếp tục tăng còn giá thuê ổn định.

Phân khúc đất nền miền Bắc cũng tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ 2024, tuy chưa hoàn toàn hồi phục sau nhiều biến động vĩ mô. Trong đó, Hải Phòng thu hút lượng quan tâm lớn nhất về đất nền trong 3 quý đầu năm 2025. Giá bán vẫn có sự tăng trưởng ở một số tỉnh. So sánh quý đầu năm 2025 với cùng kỳ 2023, giá rao bán đất nền Hòa Bình (cũ) tăng đến 200%, Bắc Giang (cũ) tăng 108%, Hưng Yên (cũ) tăng 80%.

Miền Trung được thúc đẩy bởi du lịch phục hồi. Thị trường đất nền Đà Nẵng nóng lên trong quý 3/2025 với tăng trưởng đột biến ở giá và lượng quan tâm. TP. Huế, với GRDP nửa đầu năm đạt 9,39%, mức cao nhất từ trước đến nay, cũng ghi nhận giá bất động sản bình quân tăng 14% so với cùng kỳ 2024, theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn.

Với vai trò đầu tàu kinh tế, miền Nam thu hút mức độ quan tâm bất động sản tăng ở nhiều địa phương so với đầu năm. Trong đó, TP.HCM (cũ) tăng 95%, Bình Dương (cũ) tăng 178%, Đồng Nai (cũ) tăng 104%. Đáng chú ý, lượng tìm kiếm bất động sản TP.HCM từ người Hà Nội biến động mạnh, tăng 49% trong quý 3/2025 so với cùng kỳ năm trước.

Tại Hội nghị Bất động sản Việt Nam – VRES 2024, Batdongsan.com.vn đã công bố dữ liệu cho thấy bất động sản là kênh đầu tư có lợi suất tốt nhất tại Việt Nam trong 10 năm với tỷ suất lợi nhuận của loại hình Chung cư đạt 197% và Đất nền đạt 137% vào quý 4/2024 so với quý 1/2015. Ở sự kiện này, ông Bạch Dương – Tổng giảm đốc Batdongsan.com.vn cũng nhận định: “Thị trường bất động sản Việt Nam đã trải qua hành trình đi từ lượng đến chất, từ sơ khai đến “tuổi 30” trưởng thành, vững chãi hơn nhưng vẫn cần vượt qua các thách thức hiện hữu để hoàn thiện và ổn định.”.

Hội nghị Bất động sản Việt Nam – VRES 2025 quay trở lại vào tháng 12 tới đây, sẽ tổng kết tình hình bất động sản Việt Nam một năm qua, từ cột mốc sáp nhập, biến động chu kỳ đến sự trỗi dậy của đô thị mới, từ đó đưa ra bài học thực tiễn và định hình chiến lược dài hạn.

Sự kiện bất động sản lớn nhất năm quay trở lại

Khi thị trường bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, nhu cầu tiếp cận dữ liệu chuẩn xác, phân tích đa chiều trở nên cấp thiết. Hội nghị Bất động sản Việt Nam (Vietnam Real Estate Summit -VRES) năm 2025 dự kiến thu hút hơn 1.500 chuyên gia, lãnh đạo ngành bất động sản tham gia, để cùng bàn luận, dự báo xu hướng và hỗ trợ hoạch định chiến lược kinh doanh năm 2026.

VRES 2025 là sự kiện lớn nhất năm của nền tảng công nghệ Batdongsan.com.vn (thuộc tập đoàn PropertyGuru). Hội nghĩ sẽ diễn ra vào ngày 09/12 tại Hà Nội và 11/12 tại TP.HCM, với chủ đề “Đà mới - Nhịp vững”.

Hội nghị Bất động sản Việt Nam – VRES 2024.

Đây là sự kiện thường niên lớn hàng đầu ngành bất động sản Việt Nam, đã bước sang năm thứ 11. VRES thu hút hàng nghìn người tham dự mỗi năm, trong đó 80% là lãnh đạo cấp cao và đại diện từ 400 doanh nghiệp bất động sản.

Hội nghị năm nay được kỳ vọng trở thành bản đồ cho thị trường, tập trung giải mã các chủ đề nóng như diễn biến chính sách tiền tệ, thuế, dòng vốn FDI, cơ sở hạ tầng… những yếu tố định hình xu hướng dòng tiền và chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.

Bên cạnh đó, VRES 2025 mở rộng thảo luận toàn cầu hóa, đặt Việt Nam vào bối cảnh quốc tế để rút ra bài học và kịch bản phát triển phù hợp. Một trọng tâm khác là bức tranh phân hóa cơ hội đầu tư theo từng vùng và phân khúc giúp nhà đầu tư ra quyết định chính xác.

Đặc biệt, Batongsan.com.vn cũng sẽ phân tích về hành vi người mua đang thay đổi nhanh dưới tác động lãi suất, công nghệ và xu hướng sống mới, để dự báo nhu cầu trong tương lai.