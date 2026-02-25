81% du khách Việt muốn sử dụng AI để lên kế hoạch cho chuyến đi

Có thể nói, sự bùng nổ chuyển đổi số và hệ sinh thái công nghệ tại Việt Nam đã đưa AI len lỏi vào mọi ngóc ngách của đời sống, từ công việc, giáo dục đến mua sắm và giải trí. Và du lịch cũng không ngoại lệ.

Báo cáo mới nhất từ Agoda cho thấy, du khách Việt đã sử dụng AI để tối ưu hóa hành trình, sử dụng phổ biến nhất là các ứng dụng gợi ý điểm tham quan và hoạt động địa phương, đề xuất nhà hàng và lựa chọn ẩm thực, xây dựng lịch trình du lịch cá nhân hóa (30%) và dịch ngôn ngữ theo thời gian thực (30%). Những dữ liệu này phản ánh xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ sang loại hình trải nghiệm du lịch thông minh, nơi sự linh hoạt và tính cá nhân của du khách được đặt lên hàng đầu.

AI giúp du khách khám phá điểm tham quan, đề xuất nhà hàng, xây dựng lịch trình du lịch cá nhân hóa và dịch ngôn ngữ theo thời gian thực

“Thật ấn tượng khi chứng kiến du khách Việt ngày càng cởi mở hơn trong việc ứng dụng công nghệ vào hành trình du lịch của mình. Sự quan tâm mạnh mẽ dành cho AI phản ánh tư duy đề cao tính tiện lợi, hiệu quả và cá nhân hóa. Đồng hành cùng xu thế đó, nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda không ngừng đầu tư vào đổi mới công nghệ nhằm mang đến trải nghiệm liền mạch, trực quan, giúp du khách tự do khám phá thế giới theo đúng sở thích, nhịp độ và phong cách của riêng mình.” Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda Việt Nam, cho biết.