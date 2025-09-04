Chuyển động số
Sapa, thị trấn nhỏ đáng đến hàng đầu châu Á

Huyền Vân

Huyền Vân

16:22 | 04/09/2025
Trong đó, Sapa của Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 6 toàn châu lục, khẳng định sức hút ngày càng lan tỏa trên bản đồ du lịch của quốc tế.
Là thị trấn miền núi nổi tiếng của Việt Nam, Sapa làm say lòng du khách bằng nét văn hóa địa phương đặc trưng, bên cạnh khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục của dãy Hoàng Liên Sơn nhìn từ đỉnh núi Fansipan, ngọn núi từng được mệnh danh là ‘’nóc nhà Đông Dương’’.

Dữ liệu từ Agoda tiết lộ, lượng tìm kiếm Sapa tăng 21%, minh chứng cho sức hấp dẫn đang ngày càng lan tỏa của điểm đến này.

Đỉnh núi Fansipan, một điểm dến không thể thiếu khi đến Sapa

Nguồn ảnh: Unsplash – Vivu Vietnam

Những điểm đến vùng núi yên bình, đặc biệt là thị trấn cao nguyên Sapa, ngày càng trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho những ai mong muốn hòa mình vào văn hóa bản địa và chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên nguyên sơ. Chỉ trừ mùa mưa bão (khoảng từ tháng 6 đến tháng 8), thời gian còn lại trong năm Sapa luôn khoác lên mình một bức tranh thiên nhiên rực rỡ với sự thay đổi của các mùa: mùa xuân với hoa mận, hoa đào khoe sắc; mùa hạ ngập tràn màu xanh biếc của mạ non xen lẫn với ánh bạc của sương sớm; mùa thu rực rỡ sắc vàng trên khắp thung lũng ruộng bậc thang. Thỉnh thoảng vào mùa đông, Sapa không chỉ như bồng bềnh trong mây mù mà còn được phủ trắng bởi lớp tuyết, một cảnh tượng hiếm thấy ở vùng khí hậu nhiệt đới càng khiến nơi đây trở nên kỳ thú.

Bên cạnh khung cảnh tuyệt đẹp, Sapa còn nổi tiếng với các phiên chợ đặc thù miền sơn cước, trở thành một trong những lý do thu hút khách nội địa lẫn quốc tế tìm đến. Sự kết hợp giữa thiên nhiên kỳ vĩ và văn hóa đặc sắc đã đưa Sapa xứng đáng là một trong những điểm đến vùng núi hấp dẫn bậc nhất châu Á.

Sapa nổi tiếng với những ruộng bậc thang

Nguồn ảnh: Unsplash – Denis Sobnako
Những phiên chợ độc đáo
Và khung cảnh tuyết rơi làm xao xuyến lòng người

“Việc Sapa góp mặt trong bảng xếp hạng châu Á phản ánh cảnh quan đặc sắc và di sản đa dạng đang ngày càng chinh phục du khách. Từ những thửa ruộng bậc thang bạt ngàn, cung đường trekking giữa núi rừng đến nét văn hóa truyền thống đặc sắc, du khách đang tìm kiếm những trải nghiệm chân thực, giàu bản sắc và khác biệt so với nhịp sống ở các đô thị lớn.” Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda tại Việt Nam, chia sẻ.

Bảng xếp hạng thu thập từ dữ liệu Agoda, tổng hợp từ lượng tìm kiếm chỗ ở từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 15 tháng 8 năm 2025, tại các điểm đến có dân số dưới 50.000 người ở tám thị trường châu Á. Ba vị trí dẫn đầu lần lượt thuộc về Cao nguyên Cameron (Malaysia), Khao Yai (Thái Lan) và Puncak (Indonesia). Nối tiếp lần lượt theo sau là Fujikawaguchiko (Nhật Bản), Kenting (Đài Loan), Sapa (Việt Nam), Munnar (Ấn Độ) và Pyeongchang-gun (Hàn Quốc) cũng góp mặt trong top 8 điểm đến vùng núi và thị trấn nhỏ được yêu thích hàng đầu tại Châu Á.
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,210 26,260 26,510
USD20 26,210 26,260 26,510
USD1 26,210 26,260 26,510
AUD 16,908 17,008 18,121
EUR 30,435 30,435 31,760
CAD 18,699 18,799 20,111
SGD 20,161 20,311 20,776
JPY 174.82 176.32 180.93
GBP 35,018 35,168 35,939
XAU 13,238,000 0 13,392,000
CNY 0 3,544 0
THB 0 796 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 05/09/2025 09:00
