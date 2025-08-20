Lượng tìm kiếm Hà Nội từ du khách quốc tế cũng tăng 84%, và đây là minh chứng cho sức hấp dẫn của các hoạt động lễ hội đặc sắc trong mắt bạn bè toàn cầu. Điều này đồng thời khẳng định vị thế nổi bật của Hà Nội trên bản đồ du lịch quốc tế, từng bước trở thành điểm đến văn hóa không thể bỏ lỡ tại Đông Nam Á.

Sự quan tâm tăng vọt từ cả du khách trong và ngoài nước cho thấy sức hấp dẫn của Hà Nội không chỉ đến từ các hoạt động diễu hành, biểu diễn, mà còn từ cơ hội được hòa mình vào không khí kỷ niệm 80 năm lịch sử đầy tự hào của người dân Việt Nam.

Khách nội địa ‘tìm kiếm’ Hà Nội tăng 370% nhân dịp Quốc khánh

Để kỳ nghỉ lễ thêm trọn vẹn, Agoda gợi ý du khách đặt phòng tại những điểm gần các vị trí xem diễu hành 2/9 bao gồm:

Ngã tư Hùng Vương – Nguyễn Thái Học – Hàng Cháo: Đây là một khu vực rộng lớn nơi các tuyến đường diễu hành tách ra, mang lại tầm nhìn bao quát.

Ngã tư Lê Duẩn – Nguyễn Thái Học: gần Quảng trường Ba Đình, dễ quan sát các đội hình diễu hành đầu tiên.

Ngã sáu Cửa Nam: vị trí trung tâm, giao thông di chuyển thuận tiện, gần khu vực phố cổ.

Khu vực Kim Mã – Liễu Giai: có thể ngắm từ các tòa nhà cao tầng như Lotte Center, khách sạn Daewoo.

Hàng Khay – Tràng Tiền, hồ Hoàn Kiếm: vị trí phù hợp cho nhóm gia đình, có nhiều quán cà phê và nhà hàng.

“Lễ Quốc khánh 80 năm là một cột mốc lịch sử trọng đại, đồng thời cũng là cơ hội đặc biệt để du khách cảm nhận trọn vẹn bầu không khí văn hóa đa dạng của Hà Nội. Với lượng tìm kiếm phòng tại Hà Nội tăng 370% so với năm ngoái, chúng tôi khuyến khích du khách đặt phòng sớm, gần các tuyến diễu hành để có trải nghiệm thuận tiện và thoải mái hơn trong dịp lễ 2/9”. Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda tại Việt Nam, chia sẻ.

Dữ liệu mới nhất từ Agoda cho thấy du lịch gắn với di sản tiếp tục là xu hướng chủ đạo, khi các du khách tìm kiếm những kỳ nghỉ mang đậm bản sắc văn hóa, dễ di chuyển, và giàu trải nghiệm chân thực về cuộc sống bản địa.

Ngay trên nền tảng Agoda, du khách có thể tìm thấy rất nhiều lựa chọn lưu trú tại Hà Nội, từ các khách sạn boutique đậm nét di sản giữa lòng phố cổ, đến các lựa chọn hiện đại quanh khu vực Ba Đình, hồ Hoàn Kiếm hay đại lộ Thăng Long, giúp du khách hòa mình vào không khí lễ hội ngay giữa lòng Thủ đô.