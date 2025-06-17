Top 5 điểm đến thú vị tại Việt Nam

Xu hướng du lịch này giúp việc khám phá các điểm đến lân cận, trung tâm văn hóa và những địa điểm ít phổ biến trở nên dễ dàng hơn. Đáng chú ý là dù quỹ thời gian eo hẹp hay công việc bận rộn, du lịch ngắn ngày vẫn là loại hình lý tưởng để bạn có được một hoặc một vài ngày nghỉ trọn vẹn. Cùng với đó là chi phí hợp lý và không cần lên kế hoạch phức tạp.

Dựa trên dữ liệu đặt phòng của Agoda trong 5 tháng đầu năm, TOP 5 điểm đến hàng đầu tại Việt Nam phù hợp cho những chuyến đi ngắn ngày nhưng trọn vẹn, luôn được người Việt yêu thích. Đó là:

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ", TP. Hồ Chí Minh trở thành điểm đến hoàn hảo cho những ai muốn nạp lại năng lượng chỉ trong một đêm. Từ những ly cocktail trên quán rooftop mát mẻ, hương vị ẩm thực đường phố đa dạng, đến nhịp sống về đêm sôi động, TP. HCM luôn tràn đầy năng lượng ở mọi góc phố.

Đà Nẵng

Đà Nẵng

Đà Nẵng nổi tiếng với những bãi biển tuyệt đẹp, các cây cầu biểu tượng cùng những quán cà phê nhộn nhịp. Nơi đây là điểm đến lý tưởng, kết hợp hoàn hảo giữa việc thư giãn và cảm nhận trọn vẹn nét quyến rũ của thành phố, giúp du khách tái tạo năng lượng chỉ trong một ngày.

Hà Nội

Hà Nội

Một đêm tại Hà Nội thực sự là một chuyến du ngoạn văn hoá đầy thú vị. Du khách có thể dạo bước qua những khu phố cổ lung linh ánh đèn lồng, thưởng thức bát phở nóng hổi, hoặc chìm đắm trong những đêm nhạc trực tiếp tại Nhà hát Lớn gói gọn trong 24 giờ.

Vũng Tàu

Vũng Tàu

Cách TP.HCM chỉ vài giờ di chuyển, Vũng Tàu là điểm đến ven biển được du khách yêu thích bởi vô vàn hoạt động thú vị. Tại đây, bạn có thể ngắm nhìn hoàng hôn bên bờ biển, thưởng thức hải sản tươi ngon và hòa mình vào nhịp sống êm đềm của thành phố.

Đà Lạt

Đà Lạt

Thành phố Đà Lạt với bầu không khí se lạnh luôn chào đón du khách tìm đến vẻ đẹp và sự bình yên một cách trọn vẹn. Bạn có thể ghé thăm vườn hoa rực rỡ, nhâm nhi tách cà phê ấm nóng bên bờ hồ thơ mộng, hoặc khám phá khu chợ đêm nhộn nhịp khi muốn tìm cho mình một hành trình nghỉ dưỡng thư thái giữa núi rừng.

Với cảnh quan thiên nhiên đa dạng và sự di chuyển dễ dàng giữa các thành phố, Việt Nam mang đến những cơ hội để du khách khám phá nhiều điểm đến ngay cả khi bận rộn. Agoda tự hào cung cấp đa dạng giải pháp du lịch liền mạch, phù hợp cho những chuyến đi ngắn lẫn dài ngày, giúp du khách khám phá đất nước theo cách riêng”. Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda Việt Nam, chia sẻ.