Chính sách thị thực tạo đột phá cho du lịch Việt Nam

Khảo sát của Agoda cho thấy 91% người tham gia khảo sát cho biết họ sẽ đi du lịch thường xuyên hơn nếu các thủ tục thị thực được nới lỏng và việc tiếp cận các quốc gia mới trở nên dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, 58% du khách Việt cho biết việc gỡ bỏ rào cản thị thực sẽ khuyến khích họ lên kế hoạch đến nhiều quốc gia và điểm đến mới hơn. Cụ thể, 6/10 người cho biết chính sách thị thực hiện đang - hoặc có khả năng - ảnh hưởng đến đến kế hoạch du lịch của họ.

Theo chỉ số xếp hạng hộ chiếu Henley 2025, hộ chiếu Việt Nam đang xếp hạng 89 với 50 quốc gia cho phép nhập cảnh không cần thị thực, điều này cho thấy tiềm năng lớn đối với những thị trường muốn thu hút thêm du khách Việt. Đồng thời nó cũng dễ lý giải khi khách du lịch Việt Nam ưu tiên các chuyến đi trong nước, báo cáo cũng ghi nhận du lịch nội địa ngày càng có sức hút vượt trội. Cụ thể, 50% du khách lên kế hoạch du lịch trong nước thay vì quốc tế, tăng cao hơn so với 26% của năm trước.

Chính sách thị thực sẽ là yếu tố thúc đẩy du lịch Việt Nam

Ngoài yếu tố thị thực, khách du lịch Việt Nam ưu tiên các lựa chọn tiết kiệm chi phí khi chọn nơi lưu trú. Hơn 90% người được hỏi cho biết họ sẵn sàng chi tối đa khoảng 2,6 triệu đồng/đêm, trong đó, 56% du khách có kế hoạch chi dưới 1.300.000 đồng (khoảng 50 USD) cho mỗi đêm nghỉ, trong khi chỉ 36% du khách dự định chi từ 1.300.000 đến 2.600.000 đồng (từ 51 USD - 100 USD) mỗi đêm.

Nhu cầu nghỉ dưỡng và thư giãn cũng được xem là động lực để du khách Việt quyết định điểm đến của họ. Với 45% xem kỳ nghỉ như khoảng thời gian lý tưởng để tái tạo năng lượng. Chính vì thế mà các yếu tố khám phá văn hóa (43%) và trải nghiệm ẩm thực (35%) lần lượt đứng thứ hai và thứ ba trong các thứ tự ưu tiên đã cho thấy xu hướng để các điểm đến đang tìm cách tiếp cận và thu hút du khách Việt trong năm 2026 có thể lưu tâm.

Ngoài ra, khách du lịch Việt Nam cũng dành trung bình từ 4 đến 7 ngày cho mỗi chuyến đi, cân bằng giữa đam mê khám phá và nhu cầu nghỉ ngơi. Cụ thể, 61% du khách thích du lịch cùng gia đình và 18% cùng người yêu hoặc bạn đời, cho thấy nhu cầu tận hưởng thời gian bên người thân vẫn là ưu tiên hàng đầu. 32% cho biết họ dự định thực hiện từ 4 đến 6 chuyến đi trong năm 2026, thể hiện mong muốn mạnh mẽ được khám phá nhiều điểm đến hơn khi có cơ hội.

"Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026 mang đến góc nhìn rõ nét về những gì du khách Việt Nam tìm kiếm trong năm tới, từ khả năng tiếp cận thị thực tại các điểm đến mới dễ dàng hơn, đến các lựa chọn lưu trú tiết kiệm và những hành trình đáng nhớ bên gia đình, người thân. Kết quả này cho thấy chính sách thị thực có tác động mạnh mẽ đến kế hoạch du lịch của họ, đặc biệt khi rào cản được gỡ bỏ, họ sẵn sàng khám phá nhiều hơn. Agoda rất háo hức được đồng hành cùng du khách Việt trong năm 2026, mang đến hàng triệu lựa chọn từ chuyến bay, khách sạn đến các hoạt động, tất cả chỉ trên một nền tảng duy nhất.” Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda tại Việt Nam, chia sẻ.

