6 tháng đầu năm Việt Nam thu hút gần 11 triệu du khách quốc tế

Mà theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, Hàn Quốc và Trung Quốc là hai thị trường có lượng khách đến Việt Nam đông đảo nhất trong 6 tháng đầu năm, chiếm khoảng 46% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam 6 tháng đầu năm nay.

Tương tự, dữ liệu từ Agoda cũng phản ánh Hàn Quốc và Trung Quốc giữ vững hai vị trí dẫn đầu trong danh sách thị trường đến Việt Nam nhiều nhất, cho thấy sức hút ổn định từ hai quốc gia này. Đặc biệt, thị trường Trung Quốc đã có bước nhảy vọt, từ vị trí thứ 4 vào năm 2024 lên vị trí thứ 2 trong năm nay. Tín hiệu này thể hiện rõ nét sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường Trung Quốc và sức hút ngày càng lớn của Việt Nam đối với du khách quốc gia này. Bên cạnh đó, đây cũng là lần đầu tiên Thái Lan góp mặt trong Top 5 thị trường gửi khách quốc tế đến Việt Nam.

TOP 5 thị trường khách quốc tế đến Việt Nam 2025 2024 Hàn Quốc Hàn Quốc Trung Quốc Nhật Bản Nhật Bản Mỹ Mỹ Trung Quốc Thái Lan Singapore

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam chủ yếu ở 5 điểm đến hấp dẫn nhất, đó chính là Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Nha Trang và Hà Nội. Điểm mới là năm nay đảo Phú Quốc cũng đã vươn lên thay thế Hội An trong Top 5 điểm đến của Việt Nam được du khách quốc tế yêu thích. Điều này phần nào phản ánh sự gia tăng sức hút của hòn đảo này, nhờ vào cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp và tần suất chặng bay quốc tế đến Phú Quốc, đặc biệt từ Seoul, được gia tăng nhiều hơn.

TOP 5 điểm đến được du khách quốc tế yêu thích 2025 2024 Đà Nẵng Đà Nẵng TP. HCM TP. HCM Nha Trang Nha Trang Hà Nội Hà Nội Phú Quốc Hội An

Khi đi sâu hơn vào dữ liệu, Agoda cho biết du khách Hàn Quốc có xu hướng yêu thích các điểm đến ven biển và đảo. Trong đó, Nha Trang dẫn đầu danh sách điểm đến của du khách Hàn Quốc, theo sau đó là Đà Nẵng và Phú Quốc, nơi nổi tiếng với bãi biển đẹp và nhiều hoạt động giải trí trên biển. Tiếp theo đó mới là Hội An và TP. Hồ Chí Minh.

Top 5 điểm đến của Việt Nam được du khách Hàn Quốc yêu thích (2025) Top 5 điểm đến của Việt Nam được du khách Trung Quốc yêu thích (2025) Nha Trang TP. HCM Đà Nẵng Hà Nội Phú Quốc Phú Quốc Hội An Đà Nẵng TP. HCM Nha Trang

Top 5 điểm đến đáng chú ý của du khách Trung Quốc lại hơi khác một chút khi lựa chọn các đô thị lớn và những địa điểm nghỉ dưỡng trên đảo. Cụ thể, TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu danh sách của du khách Trung Quốc, tiếp theo là Hà Nội với nét đẹp văn hóa đặc sắc. Phú Quốc, Đà Nẵng và Nha Trang là những điểm đến tiếp theo nhờ mang lại trải nghiệm kết hợp giữa thư giãn giải trí và khám phá phong cảnh thiên nhiên.