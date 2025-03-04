Đà Nẵng, điểm đến của du khách Mỹ

Theo đó, lượng tìm kiếm từ du khách Mỹ đến Đà Nẵng tăng đột biến 1.538% so với cùng kỳ năm 2024, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng nhất trong số các điểm đến hàng đầu.

Top 5 thành phố được du khách Mỹ tìm kiếm nhiều nhất tháng 1/2025 so với năm trước:

Thành phố (2025) Tăng trưởng qua từng năm Thành phố (2024) Đà Nẵng +1.538% Tokyo Tokyo +11% Bangkok Bangkok -10% Seoul Manila -21% Manila Seoul -32% Hồng Kông

Xu hướng tìm kiếm cho thấy Đà Nẵng đã lọt vào top 5 thành phố được du khách Bắc Mỹ quan tâm từ tháng 7 năm ngoái và duy trì vị trí này liên tục kể từ đó.

Không chỉ Đà Nẵng, Việt Nam cũng đang trở thành điểm đến được du khách Mỹ tìm kiếm nhiều nhất. Theo dữ liệu từ Agoda, Việt Nam đã vươn lên vị trí số 1 trong danh sách điểm đến được du khách Mỹ quan tâm nhất năm 2024, tăng từ hạng 4 vào năm 2023 và vượt qua cả Nhật Bản. Lượng tìm kiếm chỗ ở từ Mỹ đến Việt Nam trong năm 2024 tăng 174% so với năm trước.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ này cũng phù hợp với chiến lược của Chính phủ Việt Nam hiện đặt mục tiêu đón 1,3 triệu du khách Mỹ vào năm 2028 và đưa Mỹ vào top 3 thị trường gửi khách hàng đầu đến Việt Nam.

Ngoài ra, du khách Mỹ hiện là thị trường nguồn lớn thứ hai của Việt Nam, chỉ xếp sau Hàn Quốc, theo dữ liệu tìm kiếm chỗ ở trên Agoda.