Sa Pa trở thành điểm đến tăng trưởng nhất châu Á

Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa dân tộc đa dạng và những khu chợ vùng cao rộn ràng, Sa Pa còn chinh phục du khách đang tìm kiếm những trải nghiệm chân thực, sâu sắc, khác biệt so với nhịp sống sôi động tại các đô thị lớn.

TOP 5 điểm đến tăng trưởng nhanh nhất châu Á

Dựa trên dữ liệu đặt phòng của Agoda so sánh giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2025 so với cùng kỳ năm 2024, Sa Pa đã tăng 15 bậc trong bảng xếp hạng 100 điểm đến hàng đầu châu Á, trở thành điểm đến có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực. Theo sau “phố núi trong sương” lần lượt là Okayama (Nhật Bản), Bandung (Indonesia), Matsuyama (Nhật Bản) và Takamatsu (Nhật Bản). Đây là 5 điểm đến nổi bật, dẫn đầu tốc độ tăng trưởng mức độ quan tâm từ du khách quốc tế.

Trong giai đoạn đầu năm, Sa Pa thường ‘ghi điểm’ mạnh với du khách nhờ tiết trời vùng cao se lạnh dễ chịu, cùng những mùa hoa nở dịu dàng tô điểm cảnh quan núi non trùng điệp. Không chỉ dừng lại ở cảnh sắc, Sa Pa còn hấp dẫn bởi loạt trải nghiệm đặc trưng, từ bản Tả Van với thung lũng yên bình chìm trong làn sương mỏng, đến chợ Bắc Hà rộn ràng nơi các cộng đồng dân tộc gặp gỡ, giao thương và gắn kết.

Đến với SaPa, du khách cũng có thể khám phá tuyến tàu Mường Hoa dài 2 km băng qua thung lũng, mở ra góc nhìn khoáng đạt bao quát toàn cảnh khu vực. Đặc biệt, khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 5 là mùa đẹp nhất để ghé thăm Sa Pa với sắc hoa xuân nở rộ khắp nơi, biến nơi đây trở thành lựa chọn lý tưởng cho những chuyến du xuân đầu năm và kỳ nghỉ Tết.

Cảnh sắc Sapa vào mùa xuân. (ảnh: Internet)

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda Việt Nam, chia sẻ: “Đây là tín hiệu đáng ghi nhận khi chứng kiến Sapa tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ và ngày càng được du khách quốc tế yêu mến. Sa Pa sở hữu cảnh quan thiên nhiên ấn tượng, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng thư giãn giữa không khí vùng cao mát lành, rất lý tưởng cho các hoạt động tham quan và khám phá ngoài trời. Agoda tự hào được đồng hành trong việc đưa hình ảnh Sa Pa đến gần hơn với du khách toàn cầu, kết nối điểm đến đặc biệt này với những hành trình mới trên khắp thế giới.”

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