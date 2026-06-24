Bảng xếp hạng được tổng hợp dựa trên dữ liệu tìm kiếm chỗ ở từ 10 thị trường quốc tế lớn nhất, được thực hiện trên Agoda trong giai đoạn từ ngày 1/1 đến ngày 31/5/ 2026, so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, toàn bộ thị trường top 10 đều ghi nhận xu hướng tăng trưởng về lượt tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Việt Nam. Theo đó, bên cạnh Trung Quốc, thì Indonesia, Philippines, Thái Lan và Ba Lan hiện diện trong bảng top 5 thị trường tăng trưởng nhanh nhất.

Việt Nam ngày càng thu hút du khách Trung Quốc

Không chỉ có sự bứt phá từ thị trường Trung Quốc, Việt Nam đang chứng minh sức hút toàn diện đối với dòng khách quốc tế nhờ sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố như đô thị hiện đại, trải nghiệm văn hóa đa dạng cùng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, từ núi rừng đến biển đảo, giúp đất nước hình chữ S chinh phục cảm tình của cả du khách trong khu vực lẫn toàn cầu.

Mức độ quan tâm từ du khách Đông Nam Á cũng tăng trưởng đáng kể. Cụ thể, so với cùng kỳ năm ngoái, lượng tìm kiếm trong 5 tháng đầu năm 2026 từ Indonesia tăng 86%, tiếp theo là Philippines với 82% và Thái Lan theo sau với 65%. Việc có đến ba quốc gia Đông Nam Á lọt vào top 5, cùng sự góp mặt của Myanmar và Malaysia trong top 10, cho thấy Việt Nam đang trở thành "tọa độ vàng" trong khu vực nhờ vị trí địa lý đầy tiềm năng, dễ tiếp cận. Những chuyến food-tour bản địa, hành trình khám phá di sản, trải nghiệm mua sắm ở các đô thị hay một kỳ nghỉ bên bờ biển đầy nắng chính là “thỏi nam châm” tạo sức hút khó cưỡng đối với du khách láng giềng.

Đại diện châu Âu duy nhất góp mặt trong top 10 là Ba Lan ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 63% về lượng tìm kiếm. Cú hích này phần lớn đến từ chính sách miễn thị thực được Việt Nam áp dụng cho công dân Ba Lan từ năm 2025. Việc cởi bỏ rào cản visa đã mở đường cho du khách từ quốc gia Đông Âu này dễ dàng khám phá dải đất hình chữ S, đồng thời thúc đẩy mức độ quan tâm của thị trường này đối với các điểm đến tại Việt Nam.

Bên cạnh các thị trường thị trường trọng điểm, sức hút của du lịch Việt Nam đang lan rộng sang nhiều thị trường mới, trải dài từ Nam Á, Trung Đông, Đông Nam Á đến Châu Đại Dương. Dưới đây là top 10 thị trường ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng dựa trên dữ liệu tìm kiếm cơ sở lưu trú của Agoda:

Hạng Thị trường Mức tăng trưởng về lượng tìm kiếm so với cùng kỳ năm ngoái 1 Trung Quốc 164% 2 Indonesia 86% 3 Philippines 82% 4 Thái Lan 65% 5 Ba Lan 63% 6 Ấn Độ 52% 7 Qatar 49% 8 Myanmar 48% 9 Malaysia 41% 10 New Zealand 40%

Tại hầu hết các thị trường quốc tế, Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh vẫn vững vàng giữ vị trí top 3 những điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam. Vốn là những cửa ngõ du lịch lớn của Việt Nam, mỗi thành phố lại mở ra một lăng kính riêng biệt, chiêu đãi du khách thế giới bằng những trải nghiệm độc đáo về văn hóa, cảnh sắc thiên nhiên và nguồn năng lượng đô thị tràn trề sức sống.

Thủ đô Hà Nội, cửa ngõ của miền Bắc, mê hoặc lòng người bằng nét cổ kính của khu phố cổ trăm năm, những con phố rợp bóng cây xanh bên hồ và một nền ẩm thực di sản phong phú. Thì tâm điểm của dải đất miền Trung, Đà Nẵng, lại quyến rũ du khách bằng nhịp sống thư thái của một thành phố biển. Nơi đây không chỉ nổi tiếng với những bãi cát trắng mịn, cầu Rồng biểu tượng hay quần thể Bà Nà Hills, mà còn là tâm điểm kết nối thuận tiện đến các di sản văn hóa lân cận như Huế hay Hội An. Còn TP. Hồ Chí Minh lại là hiện thân cho tinh thần năng động, phóng khoáng của vùng đất phương Nam. Siêu đô thị hiện đại này hớp hồn du khách bằng một thế giới ẩm thực sôi động, nhịp sống về đêm náo nhiệt, các thiên đường mua sắm sầm uất cùng sự giao thoa đầy nghệ thuật giữa những giá trị lịch sử và hơi thở đương đại.

Đối với du khách từ Ấn Độ và Ba Lan, thì Phú Quốc là cái tên được tìm kiếm nhiều nhất. Sức hút của hòn đảo này là minh chứng rõ nét cho sự lên ngôi của các kỳ nghỉ biển tại Việt Nam, nơi du khách có thể tìm thấy sự giao thoa hoàn hảo giữa thiên nhiên hoang sơ, không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp và tận hưởng những phút giây thư giãn đúng nghĩa.

“Làn sóng tìm kiếm bùng nổ từ các thị trường quốc tế đã khẳng định sức hút toàn diện của Việt Nam đối với du khách trong khu vực lẫn toàn cầu. Sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng từ đô thị hiện đại, nền văn hóa lâu đời đến cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, Việt Nam dễ dàng đáp ứng mọi nhu cầu trải nghiệm du lịch khác nhau. Agoda tự hào khi trở thành cầu nối số thông minh, đồng hành cùng du khách trong hành trình khám phá Việt Nam với trải nghiệm liền mạch, trực quan cùng nhiều ưu đãi giá trị, từ đặt phòng, tìm chuyến bay đến trải nghiệm các hoạt động bản địa trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết”. Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Việt Nam tại Agoda, chia sẻ.

Chi tiết xem thêm tại www.agoda.com