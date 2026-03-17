Du lịch xanh tăng tốc tại Việt Nam

Hồng Anh

15:11 | 17/03/2026
Theo kết quả mới nhất từ Khảo sát Du lịch Bền vững 2026 của Agoda đã cho thấy, du khách đang đặc biệt quan tâm đến các lựa chọn du lịch mang lại lợi ích cho môi trường và cộng đồng địa phương.
Cụ thể, hơn ba phần tư khách du lịch châu Á (77%) đặc biệt quan tâm đến yếu tố bền vững khi lên kế hoạch du lịch trong năm 2026, tăng đáng kể so với mức 68% của năm ngoái. Trong đó, Việt Nam là một trong những thị trường khu vực tiêu biểu cho xu hướng du lịch trách nhiệm. Cụ thể, hơn 81% khách du lịch Việt Nam tham gia khảo sát khẳng định tính bền vững là tiêu chí lựa chọn quan trọng. Nhìn về tương lai, 43% kỳ vọng yếu tố bền vững sẽ ngày càng quan trọng hơn trong ba năm tới.

Đáng chú ý, du khách Việt Nam dẫn đầu Châu Á về ý thức giảm thiểu tác động môi trường và dấu chân carbon khi đi du lịch. Trong đó, 29% người tham gia khảo sát khẳng định đây là động lực hàng đầu cho các chuyến đi bền vững – tỷ lệ cao nhất trong tất cả thị trường tham gia khảo sát.

Thứ hạng

Quốc gia

#1

Việt Nam (29%)

#2

Đài Loan (23%)

#3

Thái Lan (16%)

#4

Hàn Quốc (14%)

#5

Nhật Bản (13%)

#6

Ấn Độ (12%)

#7

Malaysia (12%)

#8

Indonesia (10%)

Xu hướng này còn bắt nguồn từ sự quan tâm ngày càng lớn của công chúng đối với các vấn đề rác thải nhựa, bảo tồn sinh thái biển và khả năng ứng phó biến đổi khí hậu của nhiều điểm đến ven biển nổi tiếng. Do đó, du khách Việt cũng dần cân nhắc cẩn thận hơn khi đưa ra lựa chọn du lịch, từ phương tiện di chuyển đến nơi lưu trú, để có thể góp phần bảo tồn cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học cho thế hệ tương lai.

Bên cạnh yếu tố môi trường, du khách Việt Nam cũng đặc biệt quan tâm đến tác động xã hội và kinh tế địa phương từ chuyến đi của mình. Hơn một phần tư (28%) cho rằng kết quả quan trọng nhất của du lịch bền vững là đảm bảo chi tiêu du lịch mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương. Đồng thời, 45% du khách Việt Nam tin rằng, sự phát triển kinh tế cho doanh nghiệp địa phương chính là tác động lớn nhất mà du lịch có thể mang lại cho các điểm đến khi được quản lý có trách nhiệm. Con số này nhấn mạnh mong muốn của du khách trong việc hỗ trợ cộng đồng và người dân bản địa.

Dữ liệu này cũng tương đồng với xu hướng phát triển của ngành du lịch Việt Nam, nơi mô hình du lịch dựa vào cộng đồng đang ngày càng khởi sắc trên cả nước. Minh chứng là Việt Nam hiện có năm làng du lịch được tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UNWTO) vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới”, gồm: làng Tân Hóa (Quảng Trị), làng Thái Hải (Thái Nguyên), làng rau Trà Quế (Đà Nẵng), làng Lô Lô Chải (Tuyên Quang) và làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn (Lạng Sơn).

Việt Nam cũng dẫn đầu khu vực về mức độ quan tâm dành cho cơ sở lưu trú có chứng nhận bền vững. Trong đó có 43% du khách Việt mong muốn có nhiều nơi ở bền vững hơn để lên kế hoạch hành trình. Nhu cầu trên tỷ lệ thuận với việc nhiều đơn vị kinh doanh lưu trú tại Việt Nam đang tích cực triển khai các thực hành bền vững theo chuẩn quốc tế. Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều điểm đến và cơ sở lưu trú đã bắt đầu theo đuổi các chứng nhận xanh uy tín toàn cầu.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda tại Việt Nam cho biết: “Du khách Việt Nam đang nhận thức rõ hơn về những tác động mà họ có thể mang lại cho môi trường và cộng đồng địa phương trên chuyến du lịch của mình. Tôi rất vui khi thấy ngày càng nhiều du khách tìm kiếm những lựa chọn bảo vệ các điểm du lịch, đồng thời hỗ trợ người dân địa phương. Tại Agoda, chúng tôi cam kết giúp du khách dễ dàng khám phá các cơ sở lưu trú và trải nghiệm phù hợp với những kỳ vọng này, đồng thời hợp tác với các đối tác để thúc đẩy du lịch có trách nhiệm hơn tại Việt Nam và trong khu vực.”

Góp phần hiện thực hóa những cam kết trên thành hành động cụ thể, Agoda đang tiếp tục mở rộng chương trình Eco Deals hợp tác với Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF). Chương trình Eco Deals giúp du khách trên khắp châu Á đưa ra các lựa chọn du lịch có ý thức hơn, góp phần hỗ trợ nỗ lực bảo tồn và biến mỗi chuyến đi thành một hành động tích cực, đóng góp cho môi trường. Với ngân sách 1,5 triệu USD trong năm nay, chương trình hỗ trợ các dự án bảo tồn của WWF tại 10 thị trường. Eco Deals sẽ tiếp tục chương trình ưu đãi 15% đến ngày 18 tháng 12, đồng thời Agoda sẽ quyên góp 1 USD cho WWF cho mỗi lượt đặt phòng thành công tại các cơ sở lưu trú tham gia chương trình.

Thông tin chi tiết về chương trình du lịch bền vững, xem thêm tại www.agoda.com/ecodeals.

