Xe hybrid tăng tốc tại Ấn Độ, hãng xe Nhật chiếm ưu thế

Toyota đã giới thiệu mẫu Urban Cruiser Hybrid mới tại Hyatt Aerocity, chiếc SUV điện hybrid mạnh mẽ tự sạc đầu tiên của Toyota và là mẫu xe đầu tiên thuộc loại này trong phân khúc SUV hạng B tại Ấn Độ. Ảnh: Getty .

Xe hybrid tăng tốc tại Ấn Độ, hãng Nhật chiếm ưu thế

Xe hybrid đang trở thành lựa chọn phổ biến tại Ấn Độ khi người tiêu dùng ưu tiên chi phí và tính tiện dụng, tạo lợi thế rõ rệt cho các hãng xe Nhật như Toyota và Maruti Suzuki.

Theo dữ liệu từ Care Ratings, xe hybrid có thể chiếm 10% doanh số ô tô tại Ấn Độ vào năm tài chính kết thúc tháng 3 năm 2027, gấp đôi tỷ lệ dự kiến của xe điện chỉ ở mức 5%. Xu hướng này cho thấy thị trường lớn thứ ba thế giới đang đi theo một lộ trình chuyển đổi khác so với Mỹ, châu Âu hay Trung Quốc.

Điểm mấu chốt khiến xe hybrid tăng trưởng nhanh nằm ở yếu tố hành vi. Người dùng vẫn đổ xăng như xe truyền thống, không cần thay đổi thói quen sử dụng.

Xe hybrid, đặc biệt là hybrid mạnh, có thể chạy hoàn toàn bằng điện trong quãng ngắn nhưng không phụ thuộc vào hạ tầng sạc. Điều này giúp giải quyết hai vấn đề lớn tại Ấn Độ: thiếu trạm sạc và lo ngại về quãng đường di chuyển.

Trong khi đó, xe điện đòi hỏi đầu tư ban đầu cao hơn và phụ thuộc nhiều vào hệ sinh thái chưa hoàn thiện. Đây là rào cản khiến người tiêu dùng đại chúng chần chừ.

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Doanh số hybrid tăng gấp 4 lần chỉ trong 5 năm

Số liệu cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt. Doanh số xe hybrid tại Ấn Độ tăng từ 98.010 xe năm 2020 lên 362.866 xe năm 2026, gần gấp bốn lần.

Ngược lại, xe điện chỉ đạt khoảng 131.865 xe trong cùng kỳ, dù số lượng mẫu xe trên thị trường nhiều hơn đáng kể. Hiện có hơn 40 mẫu xe điện nhưng chỉ khoảng 8 mẫu hybrid, cho thấy hiệu quả thị trường không tỷ lệ thuận với số lượng sản phẩm.

Dù toàn cầu đang chứng kiến sự thống trị của Tesla và BYD, hai hãng này lại chưa tạo được dấu ấn tại Ấn Độ.

Từ năm 2025, Tesla bán chưa đến 400 xe, còn BYD dưới 7.000 xe. Nguyên nhân chính đến từ thuế nhập khẩu cao và chiến lược giá chưa phù hợp với thị trường nhạy cảm về chi phí.

Trong khi đó, các hãng nội địa như Tata Motors và Mahindra & Mahindra lại dẫn đầu mảng xe điện nhờ hiểu thị trường và kiểm soát chi phí tốt hơn.

Ở phân khúc hybrid, Toyota và Maruti Suzuki gần như không có đối thủ trực tiếp. Những mẫu xe như Innova Hybrid hay Grand Vitara trở thành lựa chọn phổ biến nhờ cân bằng giữa giá, hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu.

Các hãng xe lớn đang đẩy mạnh chiến lược hybrid tại Ấn Độ. Hyundai, Kia, Renault và Honda đều có kế hoạch tung ra thêm nhiều mẫu hybrid trong năm tới.

Các chuyên gia dự báo số lượng mẫu hybrid ra mắt trong 12 tháng tới có thể vượt tổng số của 5 năm trước cộng lại. Điều này cho thấy các hãng xe đang điều chỉnh chiến lược để phù hợp với thực tế thị trường.

Góc nhìn 5 tầng tác động Hybrid là giải pháp trung gian giữa động cơ đốt trong và xe điện, tận dụng cả hai hệ thống để tối ưu hiệu suất nhiên liệu. Các hãng Nhật có lợi thế công nghệ hybrid lâu năm, giúp họ nhanh chóng chiếm thị phần khi nhu cầu tăng. Người dùng không cần thay đổi hành vi, giảm chi phí nhiên liệu nhưng không phải lo sạc điện. Ấn Độ đi theo con đường riêng, không “nhảy cóc” sang xe điện mà chuyển đổi từng bước. Thuế nhập khẩu cao và hạ tầng sạc yếu đang vô tình tạo lợi thế cho hybrid.

Xe hybrid, lựa chọn thực dụng trong giai đoạn chuyển tiếp

Sự bùng nổ của xe hybrid tại Ấn Độ phản ánh một thực tế: quá trình chuyển đổi năng lượng không diễn ra đồng đều trên toàn cầu. Với một thị trường nhạy cảm về giá và hạ tầng chưa hoàn thiện, hybrid trở thành lựa chọn hợp lý hơn xe điện.

Trong ngắn hạn, xu hướng này có thể tiếp tục giúp các hãng Nhật củng cố vị thế. Về dài hạn, khi hạ tầng sạc được cải thiện và giá xe điện giảm, cán cân có thể thay đổi. Tuy nhiên, hiện tại, hybrid đang là “lời giải” phù hợp nhất cho bài toán của Ấn Độ