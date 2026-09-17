Bắc Ninh khởi công dự án Khu công nghiệp Việt - Hàn hơn 1.236 tỷ đồng

Dự án do Công ty TNHH Phát triển Fuji Phúc Long làm chủ đầu tư, triển khai trên địa bàn phường Việt Yên và phường Nếnh, tiếp giáp với phần hạ tầng Khu công nghiệp Việt - Hàn hiện hữu.

Đây là một trong những công trình, dự án trọng điểm được tỉnh Bắc Ninh tổ chức khởi công, khánh thành chào mừng sự kiện Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Danh Lam

Theo chủ đầu tư, dự án có vị trí thuận lợi để kết nối đồng bộ với hạ tầng Khu công nghiệp Việt - Hàn hiện hữu, gồm hệ thống giao thông, cấp điện, cấp thoát nước và xử lý nước thải.

Đến nay, công tác chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng đã hoàn tất khoảng 95% diện tích quy hoạch. Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng vào cuối năm 2026 và hoàn thiện toàn bộ hạ tầng kỹ thuật trong quý I/2027.

Một số hạng mục hạ tầng thiết yếu phục vụ cả hai giai đoạn của dự án đã được hoàn thiện, gồm trạm xử lý nước thải công suất 6.000 m³/ngày đêm, trạm biến áp 110kV và hệ thống cấp nước.

Trước khi triển khai giai đoạn mở rộng, giai đoạn 1 của Khu công nghiệp Việt - Hàn có quy mô 50 ha đã có 7 dự án thứ cấp đi vào hoạt động, trong đó 5 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và 2 dự án trong nước.

Định hướng thu hút các dự án công nghệ cao

Ông Nguyễn Anh Văn, Phó Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Fuji Phúc Long, cho biết Khu công nghiệp Việt - Hàn được định hướng trở thành khu công nghiệp hiện đại, đồng bộ, xanh và bền vững.

Theo ông Nguyễn Anh Văn, dự án sẽ tạo thêm không gian phát triển công nghiệp, thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao và góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ sự phát triển của Bắc Ninh trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tăng hoa chúc mừng chủ đầu tư. Ảnh: Danh Lam

Chủ đầu tư cam kết huy động nguồn lực về tài chính, nhân sự, máy móc và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công trên phần diện tích đã được bàn giao, bảo đảm chất lượng công trình và an toàn lao động.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn cho biết, dự án nằm trong chuỗi các công trình, dự án trọng điểm được tỉnh tổ chức khởi công, khánh thành để chào mừng sự kiện thành lập thành phố Bắc Ninh.

Theo ông Mai Sơn, riêng trong tháng 9/2026, cùng với Khu công nghiệp Việt - Hàn mở rộng, trên địa bàn tỉnh còn có 3 dự án hạ tầng khu công nghiệp khác được khởi công.

Trong 8 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã hoàn thành giải phóng mặt bằng trên 1.246 ha đất khu công nghiệp, chi trả hơn 4.038 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ; diện tích giao đất, cho thuê đất vượt kế hoạch năm.

Lãnh đạo tỉnh ghi nhận sự đồng thuận của người dân phường Việt Yên và phường Nếnh trong công tác thu hồi đất, bàn giao mặt bằng; đồng thời biểu dương chủ đầu tư đã tích cực hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và chuẩn bị các điều kiện để dự án được khởi công đúng tiến độ cam kết.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn cho biết, tỉnh định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc vào các khu công nghiệp, ưu tiên công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và công nghệ cao, phù hợp mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp điện tử, bán dẫn, vi mạch của cả nước.

Việc lựa chọn nhà đầu tư thứ cấp cần chú trọng không chỉ tỷ lệ lấp đầy mà cả hàm lượng công nghệ, mức độ chuyển giao công nghệ, giá trị gia tăng và khả năng tạo việc làm có kỹ năng cho lao động địa phương.

Đối với chủ đầu tư, lãnh đạo tỉnh đề nghị tập trung nguồn lực bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn lao động; tuân thủ các quy định về xây dựng, đất đai, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, hệ thống xử lý nước thải tập trung phải hoàn thành, vận hành đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi khu công nghiệp tiếp nhận các nhà đầu tư thứ cấp đi vào hoạt động.

Tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và chính quyền phường Việt Yên, phường Nếnh tiếp tục phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư, theo dõi tiến độ và tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng còn lại.

Trong quá trình thi công, chủ đầu tư được yêu cầu chú trọng kiểm soát bụi, tiếng ồn và thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy.

Bên cạnh phát triển hạ tầng công nghiệp, tỉnh đề nghị chủ đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương và các nhà đầu tư thứ cấp ưu tiên tuyển dụng, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất; phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo nhân lực kỹ thuật.

Đồng thời, chủ đầu tư được đề nghị nghiên cứu phương án xây dựng nhà ở công nhân, các thiết chế văn hóa, thể thao và tiện ích xã hội đồng bộ, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trong quá trình phát triển công nghiệp.

Với quy mô 147,31 ha, Khu công nghiệp Việt - Hàn mở rộng sẽ bổ sung quỹ đất công nghiệp, tạo thêm không gian thu hút đầu tư và góp phần hoàn thiện không gian công nghiệp phía Nam thành phố Bắc Ninh.