Bắc Ninh khánh thành dự án nhà ở xã hội Vegahomes dành cho công nhân

Dự án Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân Vegahomes do Công ty Cổ phần Đầu tư Vega làm chủ đầu tư, triển khai trên diện tích 4,296 ha, với tổng mức đầu tư khoảng 1.048 tỷ đồng.

Dự án gồm 4 tòa chung cư cao 18 tầng với tổng cộng 1.558 căn hộ. Trong đó, 3 tòa nhà ở xã hội có 1.236 căn, gồm 1.008 căn để bán và 228 căn cho thuê; một tòa nhà thương mại có 322 căn. Các căn hộ có diện tích từ 27,6-63,9 m², đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 3.600 công nhân, người lao động.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Cùng với hệ thống căn hộ, Vegahomes được đầu tư các hạng mục phục vụ đời sống cư dân như trường mầm non, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà để xe ô tô, khu để xe máy có mái che, cây xanh, cảnh quan và khu vui chơi.

Theo chủ đầu tư, UBND tỉnh Bắc Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 13/8/2021. Theo tiến độ được phê duyệt, toàn bộ dự án hoàn thành vào cuối năm 2026. Tuy nhiên, chủ đầu tư và các nhà thầu đã hoàn thành dự án vào tháng 8/2026, sớm 4 tháng so với kế hoạch.

Đến nay, dự án cơ bản hoàn thành và đủ điều kiện nghiệm thu theo quy định. Tại tòa thương mại CT.01, khách hàng đã ký hợp đồng mua bán 242/322 căn, trong đó 67 căn đã được bàn giao. Tại 3 tòa nhà ở xã hội, chủ đầu tư đã ký hợp đồng mua bán 712/1.008 căn.

Tòa CT.01 tiếp tục được bàn giao theo tiến độ hợp đồng. Ba tòa nhà ở xã hội dự kiến bàn giao từ cuối tháng 9/2026 sau khi hoàn tất các thủ tục nghiệm thu theo quy định.

Phát triển nhà ở xã hội gắn với không gian công nghiệp

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phan Thế Tuấn cho biết, Bắc Ninh có tốc độ công nghiệp hóa cao, tập trung nhiều khu công nghiệp, doanh nghiệp và lực lượng lao động lớn. Vì vậy, phát triển nhà ở xã hội cùng với đô thị và các hạ tầng xã hội thiết yếu không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn là nội dung quan trọng trong quá trình phát triển công nghiệp, đô thị của tỉnh.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, toàn tỉnh đang triển khai 135 dự án nhà ở xã hội với tổng số hơn 152.000 căn hộ, trong đó đã cơ bản hoàn thành khoảng 32.000 căn. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh hoàn thành khoảng 8.000 căn hộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Dự án Khu nhà ở xã hội Vegahomes.

Tại phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh đã và đang triển khai 13 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với gần 25.000 căn hộ. Tuy nhiên, đây là địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp, đông công nhân và người lao động tạm trú nên nhu cầu về nhà ở vẫn lớn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn đánh giá việc hoàn thành, đưa Vegahomes vào sử dụng góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở, tạo thêm lựa chọn chỗ ở phù hợp cho người lao động, đồng thời hình thành thêm các tiện ích xã hội phục vụ cộng đồng dân cư.

Lãnh đạo UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, nhà thầu, đội ngũ kỹ sư, công nhân cùng các cơ quan, đơn vị và địa phương trong quá trình triển khai dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các tiện ích phục vụ cư dân được đầu tư đồng bộ; tuân thủ các quy định về chất lượng công trình, phòng cháy, chữa cháy, quản lý vận hành, bảo trì, vệ sinh môi trường, an ninh và an toàn.

Việc bán, cho thuê và quản lý nhà ở xã hội phải đúng đối tượng, đúng điều kiện, công khai, minh bạch, góp phần bảo đảm chính sách đến đúng người thụ hưởng.

Vegahomes cam kết vận hành dự án an toàn, văn minh

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Đăng Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Vega, cho biết doanh nghiệp tự hào khi dự án hoàn thành trong bối cảnh Bắc Ninh đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp, đô thị và nhà ở xã hội.

Theo ông Nguyễn Đăng Tuấn, Vegahomes được định hướng trở thành một hệ sinh thái nhà ở đồng bộ với căn hộ, trường mầm non nội khu, nhà xe 4 tầng, nhà sinh hoạt cộng đồng và khuôn viên cây xanh, tạo môi trường sống văn minh, an toàn cho người lao động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn tặng hoa chúc mừng chủ đầu tư.

Đại diện chủ đầu tư cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh, các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương; đồng thời cảm ơn các ngân hàng, đối tác, nhà cung cấp, đơn vị tư vấn và Tổng thầu Xuân Phương cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân đã nỗ lực trong quá trình triển khai dự án.

Công ty Cổ phần Đầu tư Vega cam kết tiếp tục tập trung nguồn lực để quản lý, vận hành dự án chuyên nghiệp, an toàn, văn minh, bảo đảm môi trường sống cho cư dân.