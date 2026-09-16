TECHFEST 2026 mở rộng kết nối từ công nghệ đến thị trường

Sự kiện chính dự kiến diễn ra tại Hà Nội từ ngày 13 đến 15/11/2026.

TECHFEST Việt Nam là sự kiện thường niên cấp quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức liên quan, nhằm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và tăng cường kết nối giữa các chủ thể trong nước với quốc tế.

Tại sự kiện Kick-off, NSSC phối hợp với các đối tác như 9S UNION, SMARTTECH, Viện Quản trị và Thương mại Điện tử (ECMI), VIETFUND và các cộng đồng công nghệ giới thiệu chuỗi hoạt động đồng hành TECHFEST Việt Nam 2026.

Ông Lê Toàn Thắng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia chia sẻ tại sự kiện.

Theo Ban tổ chức, trong bối cảnh hoạt động khởi nghiệp sáng tạo đang chuyển từ giai đoạn chú trọng số lượng sang đề cao chất lượng, hiệu quả và tác động thực chất, TECHFEST 2026 được định hướng đổi mới cả về nội dung và phương thức tổ chức.

Trọng tâm của TECHFEST năm nay là kết nối các bài toán thực tiễn với công nghệ, doanh nghiệp, nguồn vốn và thị trường; thúc đẩy ứng dụng, thử nghiệm, thương mại hóa công nghệ và phát triển doanh nghiệp công nghệ, đồng thời tăng cường kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam với khu vực và quốc tế.

Một trong những hoạt động trọng tâm là Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia TECHFEST Việt Nam 2026 với chủ đề “From Tech to Life – Từ công nghệ đến cuộc sống”.

Năm nay, cuộc thi mở rộng đối tượng tham gia tới các startup Việt Nam và quốc tế, nhấn mạnh khả năng ứng dụng công nghệ để giải quyết các bài toán thực tiễn, tạo giá trị cho thị trường và xã hội. Hành trình cuộc thi được thiết kế từ tuyển chọn Top 100, Top 30, đào tạo, cố vấn chuyên sâu 1:1 đến kết nối kinh doanh - đầu tư và vòng Chung kết Quốc gia.

Bên cạnh cuộc thi, NSSC phối hợp với các cộng đồng công nghệ xây dựng 22 chương trình, hoạt động bên lề, mở rộng TECHFEST tới nhiều lĩnh vực và nhóm chuyên môn khác nhau.

Một số hoạt động đáng chú ý gồm Giải Golf Quốc tế TECHFEST 2026; Diễn đàn Kinh tế Kiều bào và Khởi nghiệp Toàn cầu - VIETWAY; chương trình ra mắt Hệ sinh thái TECHFEST và Techfest.vn; Diễn đàn Công nghiệp Văn hóa Quốc gia; cùng các hoạt động về AI, dữ liệu, y tế, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ xanh, đô thị thông minh, ESG, GreenTech, PropTech, UAV, sở hữu trí tuệ và thương mại hóa công nghệ.

Trong đó, Diễn đàn Kinh tế Kiều bào và Khởi nghiệp Toàn cầu - VIETWAY hướng tới kết nối nguồn lực, thị trường và mạng lưới người Việt toàn cầu với hệ sinh thái khởi nghiệp trong nước. Việc ra mắt Hệ sinh thái TECHFEST và Techfest.vn được định hướng xây dựng hạ tầng số phục vụ đăng ký, quản lý hồ sơ, kết nối nhu cầu và duy trì tương tác trong hệ sinh thái.

Các đại biểu tham dự sự kiện Kick-off.

Theo Ban tổ chức, các cộng đồng công nghệ được xác định là một lực lượng quan trọng trong chuỗi hoạt động TECHFEST 2026, với vai trò kết nối chuyên gia, nhận diện bài toán thực tiễn, tìm kiếm giải pháp và tổ chức các hoạt động chuyên môn.

Thông qua mạng lưới này, TECHFEST 2026 được mở rộng kết nối tới nhiều lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo và dữ liệu, công nghệ tài chính, giáo dục, y tế, nông nghiệp, công nghệ xanh, đô thị thông minh, an toàn thông tin, logistics, thương mại số và công nghiệp văn hóa.

Ban tổ chức kỳ vọng chuỗi hoạt động sẽ tạo thêm cơ hội để các startup, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, nhà đầu tư và chuyên gia kết nối, thử nghiệm công nghệ, tìm kiếm nguồn vốn, mở rộng thị trường và thúc đẩy thương mại hóa các sản phẩm, giải pháp đổi mới sáng tạo.

TECHFEST Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra tại Hà Nội từ ngày 13 đến 15/11/2026.