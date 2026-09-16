Nhận định chứng khoán 17/9: VN-Index có thể tiếp tục rung lắc

Vùng 1.800 điểm tiếp tục là hỗ trợ gần

Phiên 16/9 khép lại với VN-Index tại 1.810,11 điểm sau một phiên dao động hẹp. Chỉ số vẫn đứng trên vùng tâm lý 1.800 điểm nhưng thanh khoản thấp và số mã giảm áp đảo cho thấy lực cầu chưa đủ mạnh để xác nhận một nhịp bứt phá mới.

Trong phiên 17/9, vùng 1.800–1.805 điểm có thể tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ gần. Ở chiều ngược lại, khu vực 1.820–1.825 điểm là vùng cản cần quan sát. Nếu thanh khoản không cải thiện, kịch bản dễ xảy ra vẫn là giằng co và phân hóa thay vì tăng mạnh trên diện rộng.

Về kỹ thuật, VN-Index đang kiểm định khu vực Fibonacci Projection 61,8% quanh 1.804–1.815 điểm. Một số chỉ báo động lượng ngắn hạn vẫn suy yếu, vì vậy khả năng xuất hiện các nhịp rung lắc trong phiên chưa được loại bỏ.

Yếu tố quốc tế có thể khiến biên độ thị trường tăng lên. Nhà đầu tư trong nước sẽ phản ứng với quyết định lãi suất và thông điệp của Fed sau cuộc họp ngày 15–16/9, đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến tỷ giá USD/VND khi tỷ giá trung tâm vừa lập mức cao mới.

Ngân hàng cần lấy lại vai trò dẫn dắt, dầu khí còn động lực ngắn hạn

Ngân hàng vẫn là nhóm có ảnh hưởng lớn nhất đến VN-Index. Sau phiên điều chỉnh 16/9, khả năng hồi phục của VCB, BID, CTG, MBB, TCB, VPB, HDB và STB sẽ quyết định đáng kể xu hướng chỉ số. Nếu nhóm này tiếp tục suy yếu, VN-Index khó vượt vùng cản 1.820–1.825 điểm.

Nhóm chứng khoán cần tín hiệu rõ hơn từ thanh khoản. SSI, VIX, HCM, VCI, VND hay MBS có thể chỉ hình thành nhịp tăng bền hơn nếu giá trị giao dịch toàn thị trường cải thiện. Trong kịch bản thanh khoản tiếp tục thấp, nhóm này nhiều khả năng vẫn phân hóa.

Dầu khí vẫn là nhóm đáng theo dõi nhờ giá dầu quốc tế duy trì ở mức cao và một số thông tin hỗ trợ riêng doanh nghiệp. BSR, PLX, PVS, PVD và OIL có thể tiếp tục hút dòng tiền ngắn hạn, nhưng sau nhiều phiên tăng, rủi ro rung lắc và chốt lời cũng tăng lên.

Bất động sản có thể tiếp tục phân hóa giữa nhóm vốn hóa lớn và nhóm trung bình. VIC, VHM, NVL, PDR, DIG, KDH và TCH cần dòng tiền rõ ràng hơn để tạo hiệu ứng lan tỏa. Các cổ phiếu có yếu tố riêng về dự án, trái phiếu hoặc cơ cấu tài chính có thể biến động mạnh hơn thị trường.

Theo dõi FPT, bán lẻ, logistics, điện và các nhóm phòng thủ

Ở nhóm công nghệ, FPT đáng chú ý khi được khối ngoại mua ròng trong phiên 16/9 dù giá có thời điểm chịu áp lực. Nhóm điện tử, viễn thông như CTR, VGI cùng các cổ phiếu công nghệ khác có thể tiếp tục giao dịch theo câu chuyện riêng thay vì đồng loạt.

Bán lẻ cần theo dõi MWG, FRT, DGW và DMX. Dòng tiền hiện chưa đồng thuận, nhưng các mã đầu ngành vẫn có thể phản ứng nhanh nếu thị trường chung ổn định. Logistics với GMD, HAH, VSC, VOS cũng có khả năng phân hóa sau nhịp tăng mạnh trước đó.

Nhóm điện và tiện ích như POW, REE, PGV, HDG có thể đóng vai trò cân bằng danh mục nếu dòng tiền chuyển sang nhóm phòng thủ. Y tế và dược phẩm tiếp tục phù hợp với trạng thái chọn lọc, trong đó DHG, DMC, IMP, OPC có thể được chú ý khi thị trường biến động mạnh.

Với phiên 17/9, trọng tâm không chỉ nằm ở điểm số VN-Index mà còn ở thanh khoản và độ rộng thị trường. Kịch bản tích cực hơn chỉ được củng cố khi chỉ số vượt 1.820–1.825 điểm với dòng tiền tăng. Nếu mất vùng 1.800 điểm, rủi ro kiểm định các vùng hỗ trợ thấp hơn sẽ gia tăng.