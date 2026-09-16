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Nothing (4b) chính thức mở bán tại Việt Nam với giá 10.990.000 đồng

Hồng Nhung

Hồng Nhung

18:39 | 16/09/2026
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Đây là sản phẩm hứa hẹn sẽ mở ra lựa chọn mới để người dùng tiếp cận hệ sinh thái sản phẩm Nothing.
Nothing mở rộng cuộc đua tầm trung với bộ đôi smartphone mới tại MWC 2026 Nothing, thương hiệu điện thoại Anh quốc chính thức có mặt tại Việt Nam Nothing và Rue Miche hợp tác ra mắt Headphone (a)

Được tiếp nối thành công của dòng Phone (4a), Phone (4b) là sự kết hợp thiết kế đặc trưng của Nothing với hiệu năng mạnh mẽ cho nhu cầu sử dụng hàng ngày, phần mềm thông minh và độ tin cậy lâu dài.

Nothing (4b) chính thức mở bán tại Việt Nam với giá 10.990.000 đồng
Nothing (4b) chính thức mở bán tại Việt Nam với giá 10.990.000 đồng

Theo đó, Phone (4b) được trang bị giao diện Glyph đặc trưng của Nothing, hiệu năng mạnh mẽ từ vi xử lý Snapdragon,camera chính 50MP hỗ trợ chống rung quang học (OIS) và màn hình Super AMOLED 120Hz. Thiết bị cũng sở hữu Nothing OS - một trong những trải nghiệm Android khác biệt và được yêu thích cùng các công cụ Essential AI hỗ trợ người dùng trong các tác vụ hàng ngày.

Nothing (4b) chính thức mở bán tại Việt Nam với giá 10.990.000 đồng
Nothing (4b) chính thức mở bán tại Việt Nam với giá 10.990.000 đồng

Phone (4b) là sự kết hợp của hai dấu ấn thiết kế nổi bật trên dòng Phone (4a), Glyph Bar hoàn toàn mới được giới thiệu trên Phone (4a)

Phone (4b) là sự kết hợp của hai dấu ấn thiết kế nổi bật trên dòng Phone (4a), Glyph Bar hoàn toàn mới được giới thiệu trên Phone (4a) và thiết kế unibody nguyên khối được đánh giá cao trên Phone (4a) Pro. Sự kết hợp này tạo nên phiên bản thể hiện rõ nét nhất tinh thần thiết kế của Nothing - táo bạo, dễ dàng nhận diện và mang đậm bản sắc Nothing.

Mọi chi tiết trên Phone (4b) đều được nghiên cứu và hoàn thiện nhằm tối ưu cả thiết kế lẫn công năng. Trung thành với triết lý thiết kế của Nothing, Phone (4b) kết hợp hài hòa giữa các chất liệu, kết cấu bề mặt và tông màu tương phản, tạo nên chiều sâu, cá tính và sự chính xác trong từng đường nét.

Nothing (4b) chính thức mở bán tại Việt Nam với giá 10.990.000 đồng
Cụm camera được chế tác từ polymer mềm trong suốt, sở hữu các cạnh bo cong 3D mượt mà, chuyển tiếp liền mạch vào phần thân máy

Cụm camera được chế tác từ polymer mềm trong suốt, sở hữu các cạnh bo cong 3D mượt mà, chuyển tiếp liền mạch vào phần thân máy unibody từ polycarbonate thân thiện với môi trường. Bề mặt được hoàn thiện với lớp phủ ba tầng bền bỉ, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái đồng thời hạn chế bám dấu vân tay.

Phone (4b) có khả năng chịu lực uốn lên đến 600 Newton và đạt chuẩn IP64 về khả năng kháng bụi, nước, mang đến độ bền cần thiết cho trải nghiệm sử dụng hàng ngày mà không làm ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ. Sản phẩm có ba tùy chọn màu sắc Đen, Trắng và Xanh dương, mỗi phiên bản màu đều được hoàn thiện tỉ mỉ nhằm tôn lên kiến trúc trong suốt đặc trưng của Nothing.

Nothing (4b) chính thức mở bán tại Việt Nam với giá 10.990.000 đồng
Glyph Bar đặc trưng tiếp tục xuất hiện trên Phone (4b) với thiết kế tinh gọn và được tinh chỉnh

Để truy cập thông tin nhanh chóng mà không cần liên tục kiểm tra màn hình. Glyph Bar đặc trưng tiếp tục xuất hiện trên Phone (4b) với thiết kế tinh gọn và được tinh chỉnh, mang đến trải nghiệm tương tác khác biệt của Nothing. Với 45 đèn LED mini được điều khiển độc lập, đạt độ sáng tối đa 3.500 nit, Glyph Bar hiển thị thông báo, tiến trình sạc, trạng thái ghi âm và các cảnh báo được cá nhân hóa một cách rõ ràng.

Bằng cách hiển thị những thông tin quan trọng chỉ trong nháy mắt, Glyph Bar mang đến phương thức tương tác với smartphone trực quan hơn và ít gây xao nhãng hơn, giúp người dùng nắm bắt những gì cần thiết mà không phải liên tục nhìn vào màn hình.

Nothing (4b) chính thức mở bán tại Việt Nam với giá 10.990.000 đồng
Trải nghiệm camera trên Phone (4b) là khá ấn tượng nhờ camera chính 50MP hỗ trợ chống rung quang học (OIS),

Trải nghiệm camera trên Phone (4b) là khá ấn tượng nhờ camera chính 50MP hỗ trợ chống rung quang học (OIS), mang đến hình ảnh chi tiết cao cùng khả năng tái tạo màu sắc tự nhiên. Kết hợp chống rung quang học và chống rung điện tử (OIS + EIS), cảm biến ánh sáng môi trường 360° cùng camera góc siêu rộng 119°, Phone (4b) cho phép ghi lại hình ảnh sắc nét hơn, video mượt mà hơn, đồng thời mang đến khả năng phơi sáng và cân bằng trắng chính xác hơn trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Được hỗ trợ bởi TrueLens Engine 4 độc quyền của Nothing, Phone (4b) tích hợp công nghệ Ultra XDR, kết hợp 13 khung hình RAW để tạo ra hình ảnh với vùng sáng nổi bật hơn, chi tiết vùng tối phong phú hơn và màu sắc chính xác hơn so với công nghệ HDR thông thường.

Đây vốn là tính năng thường chỉ xuất hiện trên các mẫu smartphone flagship, nhờ đó Ultra XDR mang công nghệ nhiếp ảnh tính toán tiên tiến lên Phone (4b), giúp tái hiện hình ảnh tự nhiên, chân thực và sống động hơn, mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh cao cấp trong tầm giá.

Nothing (4b) chính thức mở bán tại Việt Nam với giá 10.990.000 đồng
Phone (4b) là Snapdragon 6 Gen 4, vi xử lý di động mới nhất của Qualcomm được sản xuất trên tiến trình 4nm

Trái tim của Phone (4b) là Snapdragon 6 Gen 4, vi xử lý di động mới nhất của Qualcomm được sản xuất trên tiến trình 4nm, mang đến hiệu năng tiệm cận Phone (4a) và đạt hơn 1 triệu điểm AnTuTu.

Được xây dựng trên tiến trình 4nm tiên tiến, Snapdragon 6 Gen 4 mang lại hiệu năng ổn định trong thời gian dài, khả năng tiết kiệm năng lượng tốt hơn và năng lực xử lý AI được nâng cao so với các nền tảng 6nm thế hệ trước.

Đồng thời khi kết hợp với Qualcomm 6th Generation AI Engine, Phone (4b) cho khả năng tăng tốc và xử lý AI trực tiếp dễ dàng, từ nhiếp ảnh, nhận diện giọng nói đến toàn bộ các công cụ Essential AI. Nhờ đó, các tác vụ hàng ngày được xử lý nhanh chóng và phản hồi mượt mà hơn, đồng thời không phụ thuộc vào nền tảng đám mây đối với những chức năng AI cốt lõi.

Ngoài ra, Phone (4b) còn được trang bị buồng hơi có diện tích 4.400mm², được thiết kế riêng với cấu trúc chính xác, tối ưu theo bố cục linh kiện bên trong thiết bị, mang lại hiệu quả tản nhiệt tương đương Phone (4a). Hệ thống này giúp thiết bị duy trì nhiệt độ thấp hơn tới 2°C trong các tác vụ đòi hỏi hiệu năng cao, hạn chế tình trạng giảm hiệu năng do quá nhiệt, qua đó đảm bảo hiệu suất ổn định khi chơi game và quay video 4K trong thời gian dài.

Nothing (4b) chính thức mở bán tại Việt Nam với giá 10.990.000 đồng
Sự kết hợp cùng Snapdragon 6 Gen 4 giúp Phone (4b) có thể đạt tốc độ khung hình lên đến 90 FPS trên các tựa game như BGMI và CODM, đồng thời đạt 120 FPS trên các tựa game như Subway Surfers và League of Legends: Wild Rift.

Có thể nói, sự kết hợp cùng Snapdragon 6 Gen 4 giúp Phone (4b) có thể đạt tốc độ khung hình lên đến 90 FPS trên các tựa game như BGMI và CODM, đồng thời đạt 120 FPS trên các tựa game như Subway Surfers và League of Legends: Wild Rift.

Nothing Phone (4b) được bán ra với ba tùy chọn màu sắc Đen, Trắng và Xanh Dương cùng 1 phiên bản duy nhất 8GB + 128GB có giá bán lẻ đề nghị là 10.990.000 đồng,

Sản phẩm được phân phối chính thức tại các hệ thống bán lẻ Thế Giới Di Động, Happy Phone và sàn thương mại điện tử Shopee, Tiktokshop, Lazada cùng chương trình ưu đãi hấp dẫn.

Chi tiết xem thêm tại nothing.tech

Nothing Nothing Phone smartphone tầm trung Nothing (4b) Mở bán

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Thứ bảy, 19/09/2026 09:00
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Khánh Hòa

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Nghệ An

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Hà Nội - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Đà Nẵng - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Miền Tây - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Tây Nguyên - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Cập nhật: 16/09/2026 23:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,350 ▲120K 14,650 ▲120K
Miếng SJC Nghệ An 14,350 ▲120K 14,650 ▲120K
Miếng SJC Thái Bình 14,350 ▲120K 14,650 ▲120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,300 ▲70K 14,650 ▲70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,300 ▲70K 14,650 ▲70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,300 ▲70K 14,650 ▲70K
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 13,960 ▲70K 14,560 ▲70K
Trang sức 99.99 13,970 ▲70K 14,570 ▲70K
Cập nhật: 16/09/2026 23:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,435 ▲12K 14,652 ▲120K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,435 ▲12K 14,653 ▲120K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143 ▼1275K 146 ▼1302K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143 ▼1275K 1,461 ▲12K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,405 ▲12K 145 ▼1293K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,564 ▲1188K 143,564 ▲1188K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,111 ▲900K 108,911 ▲900K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,896 ▼79248K 9,876 ▼88068K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,809 ▲732K 88,609 ▲732K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,893 ▲699K 84,693 ▲699K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,821 ▲500K 60,621 ▲500K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
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Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
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