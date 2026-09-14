Thanh tra tỉnh Hưng Yên: Nước khoáng thiên nhiên Oris dùng đồng hồ đo lưu lượng hết hạn kiểm định

Thanh tra tỉnh Hưng Yên đã ban hành Kết luận thanh tra số 22/KL-TTT ngày 10/6/2026 về việc tổ chức thực hiện giấy phép khai thác khoáng sản đối với Công ty TNHH Nước khoáng thiên nhiên Oris (nước khoáng thiên nhiên Oris) tại xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên.

Cuộc thanh tra được thực hiện theo Quyết định số 45/QĐ-TTT ngày 3/3/2026. Từ ngày 12/3 đến 20/4/2026, đoàn thanh tra tiến hành làm việc tại doanh nghiệp, tập trung kiểm tra việc thực hiện giấy phép khai thác khoáng sản trong giai đoạn 2020-2025.

Công ty TNHH Nước khoáng thiên nhiên Oris có tiền thân là Công ty TNHH MTV Nước khoáng Men, đăng ký doanh nghiệp lần đầu năm 2013. Chủ sở hữu doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Rượu bia nước giải khát AROMA.

Dự án nhà máy sản xuất nước khoáng đóng chai của doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2015, công suất thiết kế 50 triệu sản phẩm mỗi năm, với tổng vốn đầu tư gần 39,85 tỷ đồng.

Đồng hồ đo lưu lượng hết hạn kiểm định

Theo kết luận, Oris được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép số 315/GP-BTNMT ngày 12/2/2019 về khai thác khoáng sản tại lỗ khoan số 78.

Công trình khai thác có giếng khoan sâu 415 m, lưu lượng khai thác được cấp phép 76,36 m³/ngày. Thời hạn khai thác là 27 năm, trong đó thời gian xây dựng mỏ là hai tháng.

Giai đoạn 2020-2025, lượng nước khoáng khai thác được doanh nghiệp ghi nhận lần lượt là 1.517 m³, 945 m³, 1.385 m³, 1.735 m³, 1.560 m³ và 1.410 m³. Tổng lượng khai thác trong 6 năm đạt 8.552 m³.

Thanh tra xác định doanh nghiệp không khai thác vượt công suất 76,36 m³/ngày theo giấy phép. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra thực địa ngày 30/3/2026, Oris đang sử dụng đồng hồ đo lưu lượng nước khoáng nguồn đã hết hạn kiểm định.

Theo hồ sơ, tem và giấy chứng nhận kiểm định của thiết bị chỉ có hiệu lực đến tháng 8/2024. Thanh tra tỉnh xác định việc sử dụng thiết bị này chưa đúng quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.

Nội dung trên được cơ quan thanh tra đưa vào nhóm tồn tại, hạn chế của doanh nghiệp. Trách nhiệm chính đối với các tồn tại được xác định thuộc Công ty TNHH Nước khoáng thiên nhiên Oris.

Kết luận cũng cho biết trong thời kỳ thanh tra, Oris đã chấp hành Quyết định số 10/QĐ-XPHC ngày 26/2/2025 của Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, với số tiền gần 119,9 triệu đồng.

Ở chiều ngược lại, Thanh tra tỉnh ghi nhận doanh nghiệp cơ bản thực hiện các nội dung theo giấy phép, như lập bản đồ hiện trạng khai thác, cắm mốc khu vực khai thác, thực hiện chế độ báo cáo, nộp tiền cấp quyền khai thác, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường.

Chưa nộp hơn 5,1 triệu đồng tiền thuê đất năm 2025

Về nghĩa vụ tài chính, Oris đang sử dụng hai khu đất phục vụ hoạt động sản xuất và khai thác nước khoáng. Trong giai đoạn 2020-2025, tổng số tiền thuê đất doanh nghiệp đã nộp là hơn 67,6 triệu đồng.

Tuy nhiên, kết quả thanh tra cho thấy doanh nghiệp chưa thực hiện nộp tiền thuê đất năm 2025 đối với diện tích 632 m² tại thửa đất số 7, tờ bản đồ số 16. Số tiền chưa nộp là 5.106.560 đồng.

Thanh tra cũng phát hiện trong năm 2020, doanh nghiệp thanh toán ba hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ có giá trị trên 20 triệu đồng bằng tiền mặt, không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định.

Ba hóa đơn có tổng số thuế GTGT hơn 19,18 triệu đồng. Chi phí hàng hóa mua vào liên quan đến các hóa đơn này là hơn 191,88 triệu đồng.

Công ty TNHH Nước khoáng thiên nhiên Oris dùng đồng hồ đo lưu lượng hết hạn kiểm định, chưa nộp tiền thuê đất

Qua thanh tra, cơ quan chức năng xác định giảm hơn 19,18 triệu đồng số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau. Đồng thời, số lỗ khi xác định thu nhập tính thuế năm 2020 của doanh nghiệp được điều chỉnh giảm hơn 191,88 triệu đồng.

Đáng chú ý, số liệu kèm kết luận thanh tra cho thấy Oris không có lợi nhuận trong toàn bộ giai đoạn 2020-2025.

Doanh nghiệp lỗ trước thuế hơn 816,5 triệu đồng năm 2020; hơn 3,45 tỷ đồng năm 2021; hơn 5,1 tỷ đồng năm 2022; hơn 351 triệu đồng năm 2023; hơn 2,5 tỷ đồng năm 2024 và hơn 2,09 tỷ đồng năm 2025.

Riêng năm 2025, tổng doanh thu của Oris đạt hơn 14,36 tỷ đồng, trong khi tổng chi phí hơn 16,32 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh âm hơn 1,96 tỷ đồng.

Kiến nghị kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh Hưng Yên kiến nghị Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh kiểm tra, xem xét và xử lý đối với Oris trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa liên quan đến việc sử dụng đồng hồ đo lưu lượng đã hết hạn kiểm định.

Thuế tỉnh Hưng Yên được đề nghị căn cứ quy định pháp luật để xem xét xử lý vi phạm nếu có đối với những nội dung về thuế được phát hiện qua thanh tra.

Đối với Oris, cơ quan thanh tra yêu cầu nghiêm túc khắc phục các tồn tại, nộp số tiền thuê đất năm 2025 còn nợ đọng vào ngân sách nhà nước và điều chỉnh số thuế GTGT được chuyển kỳ sau, số lỗ khi xác định thu nhập tính thuế năm 2020 theo kết quả thanh tra.