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Trình Chính phủ phương án Nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 4 ngày liên tiếp năm 2026

Bùi Hiển

Bùi Hiển

09:54 | 13/09/2026
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Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 trong 4 ngày liên tiếp, từ ngày 21/11 đến hết ngày 24/11, nhờ hoán đổi ngày làm việc 23/11 sang thứ bảy 28/11.
24/11 chính thức trở thành Ngày Văn hóa Việt Nam và là ngày nghỉ lễ toàn quốc 24/11 chính thức trở thành Ngày Văn hóa Việt Nam và là ngày nghỉ lễ toàn quốc
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Năm 2026, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có thể nghỉ 4 ngày liên tiếp nhân Ngày Văn hóa Việt Nam. Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ thứ ba, ngày 24/11, đồng thời chuyển ngày làm việc thứ hai, 23/11, sang thứ bảy, 28/11.

Người lao động, cán bộ, công chức, viên chức có thể được nghỉ 4 ngày liên tiếp nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 theo phương án Bộ Nội vụ trình Chính phủ.
Người lao động, cán bộ, công chức, viên chức có thể được nghỉ 4 ngày liên tiếp nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 theo phương án Bộ Nội vụ trình Chính phủ.

Theo phương án này, kỳ nghỉ kéo dài từ thứ bảy, ngày 21/11, đến hết thứ ba, ngày 24/11. Người lao động có hai ngày nghỉ hằng tuần, một ngày nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam và một ngày nghỉ do hoán đổi.

Vì sao đề xuất nghỉ 4 ngày?

Bộ Nội vụ cho biết năm 2026 là năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam. Việc bố trí kỳ nghỉ liên tục nhằm tạo điều kiện để người dân tham gia các hoạt động văn hóa, gia đình, cộng đồng và các sự kiện hưởng ứng tại địa phương.

Ngày Văn hóa Việt Nam rơi vào thứ ba nên Bộ Nội vụ cho rằng việc chuyển ngày làm việc 23/11 sang thứ bảy 28/11 phù hợp với điều kiện thực tế. Cách bố trí này cũng tạo thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch, dịch vụ và tiêu dùng văn hóa.

Bộ Nội vụ cho rằng kỳ nghỉ có thể góp phần phát huy giá trị văn hóa Việt Nam, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch và dịch vụ. Phương án cũng hướng tới sự cân bằng giữa việc tổ chức một ngày lễ mới, nhu cầu tham gia hoạt động văn hóa của người dân và yêu cầu duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp được khuyến khích áp dụng

Trước khi trình Chính phủ, Bộ Nội vụ lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan với hai phương án. Phương án thứ nhất là nghỉ 4 ngày liên tiếp từ 21/11 đến hết 24/11 nhờ hoán đổi ngày làm việc. Phương án thứ hai chỉ nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ ba, ngày 24/11, không hoán đổi ngày làm việc.

Kết quả lấy ý kiến cho thấy 11 trong 12 cơ quan nhất trí hoàn toàn với phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Ban Tổ chức Trung ương đề nghị việc bố trí lịch nghỉ và hoán đổi ngày làm việc, nếu cần, căn cứ điều kiện thực tế và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội để báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Đối với người lao động trong doanh nghiệp, Bộ Nội vụ nêu ngày 24/11 là ngày nghỉ, hưởng nguyên lương theo quy định. Cơ quan này khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng lịch nghỉ 4 ngày như phương án dành cho cán bộ, công chức, viên chức nhưng phải bảo đảm đầy đủ chế độ cho người lao động. Doanh nghiệp cũng được kiến nghị có những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Theo tài liệu, Bộ luật Lao động và Nghị quyết số 28/2026/QH16 quy định người lao động được nghỉ, hưởng nguyên lương 12 ngày lễ, tết trong năm. Danh sách gồm Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, Ngày Chiến thắng, Ngày Quốc tế lao động, Quốc khánh, Giỗ Tổ Hùng Vương và Ngày Văn hóa Việt Nam.

Ngày Văn hóa Việt Nam nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam lịch nghỉ 2026 nghỉ lễ 2026 Bộ Nội vụ

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,000 146,000
Hà Nội - PNJ 143,000 146,000
Đà Nẵng - PNJ 143,000 146,000
Miền Tây - PNJ 143,000 146,000
Tây Nguyên - PNJ 143,000 146,000
Đông Nam Bộ - PNJ 143,000 146,000
Cập nhật: 13/09/2026 10:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,300 14,600
Miếng SJC Nghệ An 14,300 14,600
Miếng SJC Thái Bình 14,300 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,300 14,650
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,300 14,650
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,300 14,650
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 13,960 14,560
Trang sức 99.99 13,970 14,570
Cập nhật: 13/09/2026 10:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 143 14,602
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 143 14,603
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,425 1,455
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,425 1,456
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 140 1,445
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,069 143,069
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,736 108,536
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,862 9,842
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,504 88,304
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,602 84,402
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,613 60,413
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
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Cập nhật: 13/09/2026 10:45
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Cập nhật: 13/09/2026 10:45

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Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Ngày Thị trường vốn Việt Nam 2026 tại Vương quốc Anh

Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Ngày Thị trường vốn Việt Nam 2026 tại Vương quốc Anh

Nhận định chứng khoán tuần 14-18/9: Dòng tiền ETF vào tâm điểm

Nhận định chứng khoán tuần 14-18/9: Dòng tiền ETF vào tâm điểm

Chứng khoán tuần 7-11/9: Áp lực bán lan rộng cuối tuần

Chứng khoán tuần 7-11/9: Áp lực bán lan rộng cuối tuần

Di Động Việt ưu đãi đến 10 triệu đồng cho khách đặt sớm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max

Di Động Việt ưu đãi đến 10 triệu đồng cho khách đặt sớm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max

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Sun Life Việt Nam đạt 1.480 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm

Sun Life Việt Nam đạt 1.480 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm

TCP tiếp tục đưa

TCP tiếp tục đưa 'Không gian thể thao thanh niên' đến với khu công nghiệp Mỹ Phước 3

Token trở thành cuộc đua mới của ba nhà mạng Trung Quốc

Token trở thành cuộc đua mới của ba nhà mạng Trung Quốc

Grab bị rà soát chính sách giá cước, phí và chiết khấu với tài xế

Grab bị rà soát chính sách giá cước, phí và chiết khấu với tài xế

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Xiaomi ra mắt pin

Xiaomi ra mắt pin 'vảy rồng'

Động cơ B20 vận hành được khi ngập nước sâu 1,1 m

Động cơ B20 vận hành được khi ngập nước sâu 1,1 m

Ford Ranger 6 bánh: Bán tải quân sự không dành cho số đông

Ford Ranger 6 bánh: Bán tải quân sự không dành cho số đông

Xe xăng vắng bóng trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất Trung Quốc

Xe xăng vắng bóng trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất Trung Quốc

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Lịch thi đấu LMHT ASIAD 2026: Việt Nam tranh huy chương ngày 2/10

Lịch thi đấu LMHT ASIAD 2026: Việt Nam tranh huy chương ngày 2/10

Siêu phẩm Onimusha: Way of the Sword bán 1 triệu bản chỉ sau 24 giờ

Siêu phẩm Onimusha: Way of the Sword bán 1 triệu bản chỉ sau 24 giờ

Tuyển LMHT Hàn Quốc đấu giao hữu với Mỹ và Việt Nam trước ASIAD 2026

Tuyển LMHT Hàn Quốc đấu giao hữu với Mỹ và Việt Nam trước ASIAD 2026

Sony và Lego tái hiện PlayStation 1 bằng bộ xếp hình trị giá 180 USD

Sony và Lego tái hiện PlayStation 1 bằng bộ xếp hình trị giá 180 USD