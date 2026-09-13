Trình Chính phủ phương án Nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 4 ngày liên tiếp năm 2026

Năm 2026, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có thể nghỉ 4 ngày liên tiếp nhân Ngày Văn hóa Việt Nam. Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ thứ ba, ngày 24/11, đồng thời chuyển ngày làm việc thứ hai, 23/11, sang thứ bảy, 28/11.

Người lao động, cán bộ, công chức, viên chức có thể được nghỉ 4 ngày liên tiếp nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 theo phương án Bộ Nội vụ trình Chính phủ.

Theo phương án này, kỳ nghỉ kéo dài từ thứ bảy, ngày 21/11, đến hết thứ ba, ngày 24/11. Người lao động có hai ngày nghỉ hằng tuần, một ngày nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam và một ngày nghỉ do hoán đổi.

Vì sao đề xuất nghỉ 4 ngày?

Bộ Nội vụ cho biết năm 2026 là năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam. Việc bố trí kỳ nghỉ liên tục nhằm tạo điều kiện để người dân tham gia các hoạt động văn hóa, gia đình, cộng đồng và các sự kiện hưởng ứng tại địa phương.

Ngày Văn hóa Việt Nam rơi vào thứ ba nên Bộ Nội vụ cho rằng việc chuyển ngày làm việc 23/11 sang thứ bảy 28/11 phù hợp với điều kiện thực tế. Cách bố trí này cũng tạo thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch, dịch vụ và tiêu dùng văn hóa.

Bộ Nội vụ cho rằng kỳ nghỉ có thể góp phần phát huy giá trị văn hóa Việt Nam, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch và dịch vụ. Phương án cũng hướng tới sự cân bằng giữa việc tổ chức một ngày lễ mới, nhu cầu tham gia hoạt động văn hóa của người dân và yêu cầu duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp được khuyến khích áp dụng

Trước khi trình Chính phủ, Bộ Nội vụ lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan với hai phương án. Phương án thứ nhất là nghỉ 4 ngày liên tiếp từ 21/11 đến hết 24/11 nhờ hoán đổi ngày làm việc. Phương án thứ hai chỉ nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ ba, ngày 24/11, không hoán đổi ngày làm việc.

Kết quả lấy ý kiến cho thấy 11 trong 12 cơ quan nhất trí hoàn toàn với phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Ban Tổ chức Trung ương đề nghị việc bố trí lịch nghỉ và hoán đổi ngày làm việc, nếu cần, căn cứ điều kiện thực tế và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội để báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Đối với người lao động trong doanh nghiệp, Bộ Nội vụ nêu ngày 24/11 là ngày nghỉ, hưởng nguyên lương theo quy định. Cơ quan này khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng lịch nghỉ 4 ngày như phương án dành cho cán bộ, công chức, viên chức nhưng phải bảo đảm đầy đủ chế độ cho người lao động. Doanh nghiệp cũng được kiến nghị có những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Theo tài liệu, Bộ luật Lao động và Nghị quyết số 28/2026/QH16 quy định người lao động được nghỉ, hưởng nguyên lương 12 ngày lễ, tết trong năm. Danh sách gồm Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, Ngày Chiến thắng, Ngày Quốc tế lao động, Quốc khánh, Giỗ Tổ Hùng Vương và Ngày Văn hóa Việt Nam.