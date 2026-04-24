24/11 chính thức trở thành Ngày Văn hóa Việt Nam và là ngày nghỉ lễ toàn quốc

Ngày Văn hóa Việt Nam mới đây đã chính thức ra đời, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình tôn vinh và gìn giữ bản sắc dân tộc. Không chỉ là một dấu mốc mang ý nghĩa biểu tượng, sự kiện này còn khẳng định vai trò của văn hóa như nền tảng tinh thần của xã hội, góp phần định hình bản sắc và sức mạnh mềm quốc gia.

Sáng 24/4, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với 477/489 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, đánh dấu bước thể chế hóa chủ trương của Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026.

Theo nghị quyết, Ngày Văn hóa Việt Nam nhằm tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc, khuyến khích nhân dân, đặc biệt là thanh niên và trẻ em, tham gia các hoạt động văn hóa, góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.

Ngày 24-11 hằng năm đã chính thức được xác định là Ngày Văn hóa Việt Nam

Bên cạnh việc nghỉ lễ, người dân được miễn hoặc giảm phí tham quan các cơ sở văn hóa, thể thao công lập trong ngày này, tạo điều kiện tiếp cận và thụ hưởng các hoạt động văn hóa rộng rãi hơn. Chính phủ sẽ tiếp tục điều chỉnh quy định này trong Bộ luật Lao động tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI (tháng 10-2026) để đảm bảo tính thống nhất pháp luật.

Nghị quyết cũng quy định Nhà nước bảo đảm chi ngân sách cho văn hóa hằng năm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách, với định hướng tăng dần theo nhu cầu phát triển. Chính phủ sẽ rà soát và huy động nguồn lực xã hội, triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

Nghị quyết đề xuất các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư, bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số, nghệ thuật dân gian, bảo vật quốc gia, cùng cơ chế đặt hàng, khoán chi hoạt động sáng tạo văn hóa, phát triển hạ tầng văn hóa số và quỹ văn hóa, nghệ thuật, nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành văn hóa Việt Nam.