Đặc sắc Lễ rước kiệu Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ 2026

Hoạt động rước kiệu truyền thống kết hợp biểu diễn múa Lân Sư Rồng nằm trong khuôn khổ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2026 và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ, góp phần làm nổi bật không gian văn hóa tâm linh đặc sắc của vùng đất cội nguồn.

Ngay từ đầu giờ sáng, khu vực sân Trung tâm lễ hội đã trở nên sôi động khi các đoàn rước kiệu từ các địa phương gồm Hy Cương, Lâm Thao, Vân Phú và Xuân Lũng tập kết, hoàn thiện đội hình. Điểm nhấn của chương trình là sự tham gia của đội múa Lân Sư Rồng xã Hát Môn (Hà Nội), đảm nhiệm vai trò dẫn đoàn, tạo khí thế mở màn cho toàn bộ nghi lễ.

Lễ rước kiệu truyền thống về Đền Hùng của 4 xã vùng ven Khu di tích gồm: Hy Cương, Lâm Thao, Vân Phú, Xuân Lũng

Các đoàn rước được tổ chức theo kết cấu chặt chẽ, tuân thủ nghi thức truyền thống. Mỗi đoàn bao gồm đầy đủ các thành phần: người mang biển tên, đội múa sư tử, lực lượng rước Quốc kỳ và cờ hội, đội chiêng trống, dàn bát âm, múa sinh tiền cùng các đội hình nghi trượng như bát bửu, chấp kích, tàn lọng.

Trung tâm của đoàn là kiệu bát cống được trang trí công phu, thể hiện sự tôn kính đối với các Vua Hùng. Đi cùng đoàn còn có các vị chủ tế, quan viên, lãnh đạo địa phương, các bậc cao niên và đông đảo người dân trong trang phục truyền thống.

Lễ rước kiệu là một trong những nghi thức tiêu biểu trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Khoảng 7 giờ, dưới hiệu lệnh xuất phát, đoàn rước chính thức di chuyển từ khu vực khán đài A, sân khấu Trống đồng. Đội Lân Sư Rồng đi đầu, tiếp theo là các đoàn kiệu nối tiếp nhau tiến vào khu vực trung tâm trong âm thanh rộn ràng của trống, chiêng và tiếng reo hò của du khách. Không khí lễ hội vừa trang nghiêm vừa sôi động, tạo nên một không gian văn hóa đậm đà bản sắc.

Tại sân khấu Trống đồng, các đội Lân Sư Rồng và múa sư tử đã trình diễn trong khoảng 15 phút. Những màn biểu diễn kỹ thuật cao, giàu tính nghệ thuật đã thu hút sự chú ý của đông đảo người xem, đồng thời góp phần khuấy động không khí ngày hội. Sau phần biểu diễn, đoàn tiếp tục hành trình rước kiệu tiến về phía cổng đền chính.

Lễ rước kiệu mang tính cộng đồng sâu sắc, là dịp để cộng đồng tái hiện những giá trị văn hóa truyền thống

Khi đến khu vực cổng đền, toàn bộ các kiệu đồng loạt dừng lại, quay hướng về đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, nơi thờ tự các Vua Hùng. Trong không gian linh thiêng, các đội Lân Sư Rồng tiếp tục biểu diễn khoảng 10 phút như một nghi thức dâng lễ, thể hiện lòng thành kính của con cháu đối với tổ tiên. Đây là một trong những khoảnh khắc giàu ý nghĩa, thể hiện rõ nét yếu tố tâm linh của lễ rước.

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Hành trình sau đó tiếp tục di chuyển xuống khu vực ngã 5 đền Giếng và kết thúc tại chân bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong”. Tại đây, các đội Lân Sư Rồng biểu diễn thêm khoảng 15 phút trước khi các đoàn rước thực hiện phân luồng, khép lại chương trình trong trật tự và an toàn.

Trình diễn múa Lân Sư Rồng của Đội múa Lân Sư Rồng xã Hát Môn, thành phố Hà Nội.

Lễ rước kiệu là một trong những nghi thức tiêu biểu của Lễ hội Đền Hùng, mang đậm dấu ấn văn hóa dân gian vùng đất Tổ. Hoạt động này không chỉ tái hiện sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống mà còn khẳng định vai trò trung tâm của cộng đồng trong việc bảo tồn di sản. Người dân các làng xã trực tiếp tham gia chuẩn bị lễ vật, tổ chức đội hình và thực hiện nghi lễ, qua đó duy trì sự gắn kết cộng đồng qua nhiều thế hệ.

Giá trị nổi bật của lễ rước kiệu nằm ở tính kế thừa và lan tỏa. Từ bao đời nay, mỗi dịp tháng Ba âm lịch, người dân cả nước lại hướng về Đền Hùng để tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng. Nghi lễ rước kiệu vì thế không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng mà còn trở thành biểu tượng của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Lễ rước kiệu và múa Lân Sư Rồng tại Đền Hùng năm 2026 đã để lại ấn tượng sâu sắc

Bên cạnh đó, việc kết hợp giữa rước kiệu và biểu diễn Lân Sư Rồng đã tạo thêm sức hấp dẫn cho chương trình. Sự hòa quyện giữa yếu tố nghi lễ và nghệ thuật biểu diễn giúp tăng tính tương tác, thu hút du khách, đồng thời làm mới cách tiếp cận di sản trong bối cảnh hiện đại.

Sự kiện cũng ghi nhận sự tham dự của lãnh đạo địa phương cùng nhiều đại biểu, thể hiện sự quan tâm đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Đây là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng tổ chức lễ hội trong những năm gần đây.

Các đại biểu tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội kiệu của các xã tham gia chương trình

Với quy mô và nội dung phong phú, chương trình rước kiệu và múa Lân Sư Rồng tại Đền Hùng năm 2026 đã để lại ấn tượng rõ nét đối với người dân và du khách. Hoạt động không chỉ góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh.

Trong bối cảnh phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản, những hoạt động như lễ rước kiệu tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh đất Tổ, đồng thời củng cố bản sắc văn hóa dân tộc. Việc duy trì và nâng cao chất lượng tổ chức các nghi lễ truyền thống sẽ là nền tảng để Lễ hội Đền Hùng tiếp tục phát triển bền vững trong những năm tới.