Phú Thọ khai mạc Hội chợ Hùng Vương và chương trình 'Sắc màu Du lịch Đất Tổ'

Hội chợ Hùng Vương năm 2026 và Chương trình “Sắc màu Du lịch Đất Tổ” là hai sự kiện nổi bật thuộc chuỗi hoạt động của Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ. Hai sự kiện quy mô lớn không chỉ khuấy động không khí lễ hội mà còn thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động du lịch, thương mại và kích cầu tiêu dùng nội địa.

Hội chợ Hùng Vương năm 2026 diễn ra từ ngày 22 đến 28/4, quy tụ trên 400 gian hàng của gần 200 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Ban tổ chức tập trung giới thiệu ba nhóm sản phẩm chủ lực gồm sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền, hàng Việt Nam chất lượng cao, cùng các sản phẩm công nghệ và dịch vụ du lịch.

Khai mạc hội chợ Hùng Vương năm 2026

Các gian hàng trưng bày đa dạng mặt hàng, từ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông lâm thủy sản chế biến đến hàng tiêu dùng, điện tử, cơ khí, vật liệu xây dựng và sản phẩm làng nghề truyền thống.

Hội chợ thu hút sự tham gia của nhiều địa phương lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cùng hàng loạt tỉnh, thành trên cả nước. Bên cạnh đó, sự góp mặt của các doanh nghiệp lớn như Honda Việt Nam, Toyota Việt Nam và Piaggio Việt Nam góp phần nâng cao quy mô và chất lượng hội chợ, đồng thời tăng sức hút đối với người tiêu dùng và đối tác.

Song song với hội chợ, Chương trình “Sắc màu Du lịch Đất Tổ” và phát động kích cầu du lịch năm 2026 diễn ra từ ngày 22 đến 26/4, quy tụ gần 120 đơn vị với hơn 140 gian hàng. Các đơn vị tập trung quảng bá sản phẩm du lịch, đặc sản địa phương và các sản phẩm OCOP tiêu biểu.

Khai mạc chương trình Chương trình “Sắc màu Du lịch Đất Tổ”

Sự tham gia của nhiều tỉnh, thành như Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Đắk Lắk, Gia Lai, Tây Ninh và Vĩnh Long cho thấy xu hướng liên kết vùng ngày càng rõ nét, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch và mở rộng thị trường.

Phát biểu tại sự kiện, lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ khẳng định mục tiêu phát triển địa phương trở thành trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội của cả nước, đồng thời hướng tới vai trò điểm đến tổ chức các sự kiện quy mô lớn của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 đón khoảng 20 triệu lượt khách, đạt doanh thu du lịch 26.500 tỷ đồng, qua đó nâng cao đóng góp của ngành du lịch vào tăng trưởng kinh tế.

Hai sự kiện tổ chức đồng thời đã tạo hiệu ứng cộng hưởng rõ rệt. Hội chợ đóng vai trò cầu nối giao thương, trong khi chương trình du lịch mở rộng không gian trải nghiệm và quảng bá hình ảnh địa phương. Ngay sau lễ khai mạc, đông đảo đại biểu, doanh nghiệp và người dân đã tham quan các gian hàng, trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ, qua đó thúc đẩy hoạt động mua sắm và tiêu dùng tại chỗ.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm tại Hội chợ Hùng Vương

Ở góc độ kinh tế, Hội chợ Hùng Vương năm 2026 tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã tăng cường xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác và ký kết hợp đồng. Các đơn vị tham gia không chỉ quảng bá sản phẩm mà còn giới thiệu năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh kết nối chuỗi cung ứng, tận dụng lợi thế của từng vùng miền.

Đối với người tiêu dùng, hội chợ mang đến nguồn hàng phong phú, chất lượng với giá cả hợp lý. Các sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền thu hút sự quan tâm lớn, góp phần lan tỏa Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đồng thời, hoạt động mua sắm tại hội chợ góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Chương trình “Sắc màu Du lịch Đất Tổ” góp phần quảng bá hình ảnh Phú Thọ

Ở lĩnh vực du lịch, chương trình “Sắc màu Du lịch Đất Tổ” đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh Phú Thọ như một điểm đến thân thiện, giàu bản sắc. Thông qua các hoạt động trưng bày, giới thiệu và trải nghiệm, chương trình giúp du khách tiếp cận trực tiếp với sản phẩm du lịch, từ đó nâng cao khả năng thu hút khách trong nước và quốc tế. Việc đẩy mạnh liên kết giữa các địa phương cũng mở ra cơ hội xây dựng các tour, tuyến liên vùng, tăng tính cạnh tranh cho du lịch khu vực.

Không khí sôi động, đa sắc màu tại khu vực tổ chức sự kiện cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. Việc kết hợp giữa xúc tiến thương mại và quảng bá du lịch đã tạo nên mô hình tổ chức hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị kinh tế của các sự kiện văn hóa truyền thống.

Với quy mô lớn, nội dung phong phú và sự tham gia rộng rãi của các địa phương, doanh nghiệp, Hội chợ Hùng Vương năm 2026 và Chương trình “Sắc màu Du lịch Đất Tổ” không chỉ là điểm nhấn của mùa lễ hội mà còn khẳng định vai trò của Phú Thọ trong việc kết nối giao thương, phát triển du lịch và thúc đẩy tiêu dùng. Qua đó, địa phương tiếp tục củng cố vị thế trên bản đồ du lịch quốc gia, đồng thời tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.