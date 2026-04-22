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Phú Thọ tổ chức Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ

Tạ Thành

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17:19 | 22/04/2026
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Sáng 22/4/2026 (tức mùng 6/3 năm Bính Ngọ), tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ.
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Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ là nghi lễ quan trọng thuộc chuỗi hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2026, thu hút đông đảo đại biểu, Nhân dân và du khách thập phương tham dự.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo tỉnh Phú Thọ qua các thời kỳ, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, cùng đông đảo đồng bào từ nhiều địa phương. Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cùng Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các đại biểu thay mặt đồng bào cả nước dâng hương, hoa, lễ vật, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao dựng nước của Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân - người đã đặt nền móng cho sự hình thành dân tộc Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cùng Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các đại biểu tại đền thờ Quốc Tổ
Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cùng Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các đại biểu tại đền thờ Quốc Tổ

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính tưởng niệm, đồng thời cầu mong quốc thái dân an, đất nước ổn định, phát triển bền vững. Trước anh linh Quốc Tổ và Tổ Mẫu, lãnh đạo tỉnh và Nhân dân khẳng định quyết tâm phát huy truyền thống “con Rồng cháu Tiên”, tăng cường đoàn kết, chủ động vượt qua khó khăn, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2026 và các giai đoạn tiếp theo.

Theo truyền thuyết, Lạc Long Quân và Âu Cơ sinh ra một bọc trăm trứng, nở thành trăm người con. Sau đó, các con chia nhau lên rừng, xuống biển khai phá lãnh thổ. Người con trưởng lên ngôi, lập nên nhà nước Văn Lang, nhà nước đầu tiên trong lịch sử dân tộc. Huyền tích này trở thành biểu tượng cho cội nguồn chung, củng cố ý thức cộng đồng và tinh thần đoàn kết của người Việt qua nhiều thế hệ.

Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân năm 2026
Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân năm 2026

Các nghi lễ dâng hương không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng tự hào dân tộc. Thông qua hoạt động này, địa phương tiếp tục lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời gắn kết cộng đồng trong bối cảnh phát triển và hội nhập.

Việc tổ chức trang trọng Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ khẳng định vai trò của Phú Thọ trong gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Đồng thời, sự kiện góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực tinh thần cho quá trình phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ
Dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ

Thông qua chuỗi hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng, thông điệp về cội nguồn dân tộc tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ. Từ đó, mỗi người dân ý thức rõ hơn về trách nhiệm kế thừa và phát huy truyền thống, chung tay xây dựng đất nước Việt Nam phát triển bền vững.

Hai công trình đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ trong quần thể di tích được xem là điểm tựa tâm linh quan trọng. Đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ được xây dựng năm 2001, trong khi đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân hoàn thành năm 2007. Các công trình này mang đậm kiến trúc truyền thống, hài hòa với cảnh quan tự nhiên, góp phần tôn vinh giá trị lịch sử – văn hóa của vùng đất cội nguồn.

Không gian di tích vừa đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, vừa phục vụ công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Hằng năm, hàng vạn lượt người dân và du khách đến dâng hương, tìm hiểu lịch sử, qua đó nâng cao nhận thức về nguồn gốc dân tộc và trách nhiệm đối với đất nước.
Phú Thọ Khu Di tích lịch sử Đền Hùng Giỗ Tổ Hùng Vương Lễ hội Đền Hùng 2026 Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ. sự tích Lạc Long Quân Âu Cơ

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
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Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00

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Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

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ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

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Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

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PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu