Phú Thọ tổ chức Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ

Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ là nghi lễ quan trọng thuộc chuỗi hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2026, thu hút đông đảo đại biểu, Nhân dân và du khách thập phương tham dự.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo tỉnh Phú Thọ qua các thời kỳ, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, cùng đông đảo đồng bào từ nhiều địa phương. Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cùng Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các đại biểu thay mặt đồng bào cả nước dâng hương, hoa, lễ vật, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao dựng nước của Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân - người đã đặt nền móng cho sự hình thành dân tộc Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cùng Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các đại biểu tại đền thờ Quốc Tổ

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính tưởng niệm, đồng thời cầu mong quốc thái dân an, đất nước ổn định, phát triển bền vững. Trước anh linh Quốc Tổ và Tổ Mẫu, lãnh đạo tỉnh và Nhân dân khẳng định quyết tâm phát huy truyền thống “con Rồng cháu Tiên”, tăng cường đoàn kết, chủ động vượt qua khó khăn, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2026 và các giai đoạn tiếp theo.

Theo truyền thuyết, Lạc Long Quân và Âu Cơ sinh ra một bọc trăm trứng, nở thành trăm người con. Sau đó, các con chia nhau lên rừng, xuống biển khai phá lãnh thổ. Người con trưởng lên ngôi, lập nên nhà nước Văn Lang, nhà nước đầu tiên trong lịch sử dân tộc. Huyền tích này trở thành biểu tượng cho cội nguồn chung, củng cố ý thức cộng đồng và tinh thần đoàn kết của người Việt qua nhiều thế hệ.

Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân năm 2026

Các nghi lễ dâng hương không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng tự hào dân tộc. Thông qua hoạt động này, địa phương tiếp tục lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời gắn kết cộng đồng trong bối cảnh phát triển và hội nhập.

Việc tổ chức trang trọng Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ khẳng định vai trò của Phú Thọ trong gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Đồng thời, sự kiện góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực tinh thần cho quá trình phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ

Thông qua chuỗi hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng, thông điệp về cội nguồn dân tộc tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ. Từ đó, mỗi người dân ý thức rõ hơn về trách nhiệm kế thừa và phát huy truyền thống, chung tay xây dựng đất nước Việt Nam phát triển bền vững.