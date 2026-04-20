Phú Thọ khai mạc chuỗi hoạt động văn hoá, thể thao dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Dương Hoàng Hương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, nhấn mạnh Giỗ Tổ Hùng Vương có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống dân tộc Việt Nam.

Ông khẳng định, đây không đơn thuần là hoạt động tưởng niệm mà còn là biểu tượng hội tụ của tinh thần yêu nước, ý thức cộng đồng và sự gắn kết giữa các thế hệ người Việt. Thông qua các hoạt động được tổ chức bài bản, lễ hội tiếp tục lan tỏa giá trị văn hóa cốt lõi, củng cố nền tảng tinh thần xã hội.

Ông Dương Hoàng Hương, Phó trưởng Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hoá - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 phát biểu tại sự kiện

Ngay sau lễ khai mạc, hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao được triển khai đồng loạt. Trong đó, Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Phú Thọ năm 2026 trở thành điểm nhấn nổi bật. Sự kiện quy tụ các đoàn nghệ thuật đến từ 18 cụm thi đua, đại diện cho phong trào văn hóa cơ sở trên toàn tỉnh. Các tiết mục biểu diễn tập trung khai thác chất liệu dân gian, phản ánh đời sống sinh hoạt và truyền thống văn hóa vùng miền, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức bảo tồn di sản.

Song song với hoạt động văn nghệ, các giải thể thao quần chúng cũng diễn ra sôi nổi. Ban Tổ chức ghi nhận sự tham gia của 437 vận động viên đến từ 82 đơn vị, tranh tài ở 4 môn thi đấu. Các nội dung thi đấu được thiết kế phù hợp với phong trào thể dục thể thao cơ sở, tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu và thúc đẩy rèn luyện thể chất trong cộng đồng. Không khí thi đấu sôi động thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia cổ vũ.

Chương trình khai mạc các hoạt động văn hóa, thể thao dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hoá - Du lịch Đất Tổ năm 2026.

Năm 2026, Ban Tổ chức triển khai lễ hội trong không gian phát triển mới với quy mô mở rộng cả về địa lý lẫn nội dung. Điểm đáng chú ý là mô hình tổ chức theo 18 cụm xã, phường, giúp tăng tính chủ động của cơ sở.

Các địa phương trực tiếp tham gia xây dựng chương trình, qua đó làm phong phú hoạt động và nâng cao tính cộng đồng. Cách làm này tạo điều kiện để người dân trở thành chủ thể của lễ hội, đồng thời thúc đẩy sự gắn kết giữa các vùng trong tỉnh.

Việc tổ chức theo mô hình cụm không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý mà còn tạo điều kiện để phát huy thế mạnh riêng của từng địa phương. Qua đó, lễ hội không còn bó hẹp trong khuôn khổ truyền thống mà trở thành không gian mở, nơi các giá trị văn hóa được tái hiện và phát triển theo hướng linh hoạt, sáng tạo.

Các tiết mục khai mạc các hoạt động văn hóa, thể thao dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hoá - Du lịch Đất Tổ năm 2026 mang đậm màu sắc văn hóa truyền thống

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, công tác chuẩn bị cho lễ hội năm nay được triển khai kỹ lưỡng, bảo đảm cả về nội dung lẫn hình thức. Các hoạt động được thiết kế theo hướng đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng, đồng thời tăng cường yếu tố trải nghiệm. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị và tinh thần trách nhiệm của địa phương đã góp phần tạo nên không khí lễ hội sôi động, giàu bản sắc.

Chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao tại Đền Hùng năm 2026 cho thấy nỗ lực của Phú Thọ trong việc đổi mới cách tổ chức lễ hội, hướng tới mục tiêu vừa bảo tồn di sản, vừa khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch. Thông qua các hoạt động cụ thể, địa phương tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương.