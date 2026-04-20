Điện lực Phú Thọ đảm bảo cấp điện an toàn cho Giỗ Tổ Hùng Vương 2026

Nắm rõ tinh thần Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm 2026 là một trong những sự kiện có ý nghĩa văn hoá - xã hội quan trọng đặc biệt. Do đó, công ty Điện lực Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo lưới điện được vận hành an toàn, ổn định thông suốt trong khuôn khổ Lễ hội.

Được biết, chuẩn bị nguồn điện phục vụ lễ hội năm nay, các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Phú Thọ đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị, phương tiện; thực hiện kiểm tra, rà soát toàn bộ lưới điện tại khu vực Đền Hùng và các xã vùng ven. Ngoài ra, đơn vị luôn thực hiện rà soát, xây dựng các kịch bản có thể xảy ra nhằm khắc phục kịp thời các khiếm khuyết trên lưới điện: tình trạng mang tải cao của đường dây, trạm biến áp phân phối cấp điện cho các địa điểm tổ chức sự kiện văn hóa, chính trị trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2026.

Đồng thời, thực hành diễn tập xử lý sự cố theo các tình huống trong phương án. Đối với các đường dây cấp điện cho các địa điểm phục vụ lễ hội, Công ty bố trí điều độ viên trực ca thường xuyên kiểm tra, điều chỉnh điện áp trên lưới điện đảm bảo chất lượng điện năng cung cấp ổn định; thường xuyên theo dõi, giám sát điện áp tại các trạm biến áp 110kV, điều chỉnh điện áp đảm bảo vận hành theo dải điện áp quy định.

Chia sẻ với phóng viên Điện tử và Ứng dụng, ông Trần Huy Quang - Trưởng Điện lực Bắc Việt Trì cho biết: "Đơn vị đã phối hợp với Ban Quản lý Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và các đơn vị liên quan để xác định rõ các địa điểm và thời gian tổ chức các sự kiện văn hóa, chính trị. Từ đó, xây dựng phương án cấp điện cụ thể cho từng khu vực; bố trí lực lượng kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng các trạm biến áp, đường dây tại Khu di tích và khu vực trung tâm thành phố. Với những địa điểm diễn ra sự kiện quan trọng phối hợp với đơn vị liên quan chuẩn bị máy phát điện dự phòng. Ngoài ra, chúng tôi cũng bố trí phương thức vận hành nguồn, lưới điện hợp lý đảm bảo an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố; ưu tiên đảm bảo điện tại các địa điểm diễn ra các hoạt động chính".

Công ty Điện lực Phú Thọ đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị; thực hiện kiểm tra, rà soát toàn bộ lưới điện tại khu vực Đền Hùng và các xã vùng ven đảm bảo cung cấp điện an toàn phục vụ Lễ hội.

Ông Phan Thanh An - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ cũng cho biết thêm: "Công ty Điện lực Phú Thọ đã chủ động xây dựng phương án cấp điện chung cho toàn tỉnh, nhất là là tại khu vực trọng điểm diễn ra nhiều hoạt động của lễ hội như: Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, phường Việt Trì, phường Thanh Miếu, phường Vân Phú, Xã Chu Hóa, xã Hy Cương và các vùng lân cận. Ngoài xây dựng phương án phương thức kết dây cơ bản; phương thức cấp điện cho các sự kiện trong trường hợp không cấp được theo phương thức kết dây cơ bản, Công ty Điện lực Phú Thọ cũng đã xây dựng phương thức cấp điện trong trường hợp sự cố hoặc đe dọa sự cố với nhiều tình huống giả định được đặt ra nhằm đảm bảo cấp điện trong mọi tình huống".

Trong thời gian diễn ra Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm 2026 (từ ngày 17/4 đến ngày 26/4/2026 - tức từ mùng 1/3 đến hết mùng 10/3), Công ty Điện lực Phú Thọ sẽ không thực hiện các công việc có cắt điện trên lưới ảnh hưởng đến các địa điểm tổ chức sự kiện (trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trường hợp đặc biệt). Đồng thời, phân công lực lượng trực 24/24 giờ với đầy đủ nhân lực, phương tiện, đảm bảo cho xử lý nhanh chóng khi có sự cố điện xảy ra. Bộ phận chăm sóc khách hàng của Công ty cũng tăng cường nắm bắt các thông tin từ khách hàng để kịp thời giải quyết các thắc mắc, kiến nghị.

Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Phú Thọ cũng chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các phương tiện truyền thông đại chúng, tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về bảo vệ an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ cho các công trình điện và các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.