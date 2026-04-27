Phú Thọ ghi nhận 6,5 triệu lượt khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2026

Năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương được triển khai trong không gian phát triển mới sau sáp nhập, mở ra cách tiếp cận toàn diện hơn trong tổ chức sự kiện.

Thay vì tập trung chủ yếu vào phần lễ truyền thống, Phú Thọ chủ động mở rộng quy mô, kết hợp đồng bộ giữa yếu tố văn hóa, du lịch và kinh tế. Địa phương định hình lễ hội không chỉ là hoạt động tri ân cội nguồn mà còn là động lực thúc đẩy tăng trưởng dịch vụ và quảng bá hình ảnh

Chuỗi hoạt động trong khuôn khổ lễ hội được thiết kế theo hướng trải nghiệm, tăng tính tương tác với du khách. Nổi bật là các chương trình văn hóa dân gian đường phố, trình diễn Hát Xoan tại không gian làng cổ, hội trại văn hóa và các cuộc thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy. Những hoạt động này vừa tái hiện giá trị truyền thống, vừa tạo điều kiện để du khách trực tiếp tham gia, thay vì chỉ quan sát.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Ngọ 2026 ghi nhận lượng khách khổng lồ. Ảnh: Thành Biên

Bên cạnh đó, các khu trưng bày sản phẩm OCOP, giới thiệu đặc sản vùng miền và chương trình nghệ thuật được đầu tư bài bản đã góp phần nâng cao chất lượng trải nghiệm. Đặc biệt, tour đêm tại Đền Hùng trở thành điểm nhấn mới, mở rộng khung thời gian tham quan và mang lại góc nhìn khác về không gian tâm linh Đất Tổ. Việc phát triển sản phẩm ban đêm cũng cho thấy nỗ lực kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.

Song song với đổi mới nội dung lễ hội, Phú Thọ triển khai chương trình kích cầu du lịch năm 2026 với hai thông điệp “Phú Thọ - Đến để yêu” và “Du lịch Phú Thọ - Trải nghiệm đa sắc”. Chính quyền địa phương xây dựng các gói sản phẩm theo chuỗi, kết nối du lịch tâm linh với nghỉ dưỡng sinh thái, văn hóa cộng đồng và khám phá thiên nhiên. Cách làm này giúp giảm áp lực tập trung tại khu di tích Đền Hùng, đồng thời phân bổ dòng khách đến nhiều điểm đến khác trong và ngoài tỉnh.

Thực tế cho thấy hành vi du lịch đã có sự thay đổi rõ rệt. Sau khi hoàn thành nghi lễ dâng hương, nhiều du khách lựa chọn ở lại để tiếp tục trải nghiệm. Các điểm đến như Thanh Thủy, Tam Đảo, Đại Lải, Mai Châu, Kim Bôi hay khu vực hồ Hòa Bình ghi nhận lượng khách tăng đáng kể trong dịp lễ. Xu hướng này góp phần kéo dài thời gian lưu trú, đồng thời hình thành các tuyến du lịch liên tỉnh có tính liên kết cao.

Lượng khách đến với Phú Thọ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 tăng gần 12% so với năm 2025. Ảnh: Thành Biên

Sự dịch chuyển từ du lịch ngắn ngày sang hành trình trải nghiệm đa điểm cho thấy hiệu quả của chiến lược mở rộng không gian du lịch. Phú Thọ không còn đóng vai trò là điểm đến đơn lẻ mà đang dần trở thành trung tâm kết nối của khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Việc liên kết các điểm đến vệ tinh giúp tăng sức cạnh tranh, đồng thời tạo ra hệ sinh thái du lịch đa dạng, đáp ứng nhiều phân khúc khách.

Kết quả tăng trưởng 6,5 triệu lượt khách trong mùa lễ hội 2026 không chỉ phản ánh sức hút của sự kiện mà còn khẳng định hướng đi đúng trong phát triển du lịch của địa phương. Việc kết hợp hài hòa giữa bảo tồn giá trị truyền thống và đổi mới sản phẩm đã tạo ra diện mạo mới cho lễ hội Đền Hùng.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn giữa các điểm đến, cách tiếp cận chủ động, bài bản của Phú Thọ cho thấy vai trò của tư duy quản lý và tổ chức. Từ một lễ hội mang tính thời điểm, địa phương đang từng bước xây dựng thương hiệu du lịch có chiều sâu, hướng đến phát triển bền vững và gia tăng giá trị lâu dài cho ngành dịch vụ.

Với nền tảng đã được thiết lập, Phú Thọ có cơ hội tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm và củng cố vị thế là điểm đến văn hóa - du lịch trọng điểm của cả nước trong những năm tới.