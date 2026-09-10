Bệnh viện E phải báo cáo vụ “kẹp tiền” xạ trị trước 15/9.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện E khẩn trương xác minh phản ánh bệnh nhân ung thư phải “kẹp tiền” vào sổ để được xạ trị sớm. Bệnh viện phải công khai kết quả xử lý và báo cáo cơ quan quản lý trước ngày 15/9.

Báo cáo kết quả xác minh trước ngày 15/9

Sáng 10/9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã có công văn gửi Bệnh viện E về việc xử lý thông tin báo chí nêu liên quan hoạt động điều trị ung thư tại Khoa Xạ trị.

Cơ quan quản lý yêu cầu Giám đốc Bệnh viện E khẩn trương kiểm tra, xác minh toàn bộ nội dung được phản ánh. Nếu phát hiện hành vi vi phạm, bệnh viện phải chấn chỉnh và xử lý nghiêm theo quy định.

Bệnh viện E cũng được yêu cầu công khai kết quả xác minh, xử lý để các cơ quan truyền thông được biết. Báo cáo phải gửi về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 15/9 để tổng hợp, trình lãnh đạo Bộ Y tế.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị bệnh viện tăng cường kiểm tra, giám sát các khoa, phòng và đơn vị trực thuộc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Hoạt động này nhằm phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm, chấn chỉnh kịp thời và bảo đảm quyền lợi của người bệnh.

Bệnh viện phải thực hiện đúng quy định chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh, đồng thời tuân thủ các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

Phản ánh người bệnh kẹp 50.000 đến 100.000 đồng vào sổ

Trước đó, báo chí phản ánh tại Khoa Xạ trị của Bệnh viện E, một số bệnh nhân ung thư đã kẹp tiền vào sổ điều trị trước khi nộp cho nhân viên y tế.

Theo lời kể của các bệnh nhân được báo chí ghi nhận, số tiền thường là 50.000 đồng hoặc 100.000 đồng. Người bệnh cho rằng việc đưa tiền giúp họ được gọi vào xạ trị sớm hơn, giảm thời gian chờ đợi và kịp trở về địa phương.

Một trường hợp được phản ánh đã đến bệnh viện từ sớm và xếp sổ để thực hiện buổi xạ trị thứ 30. Sau nhiều giờ chờ đợi, người này lấy lại sổ, đặt một tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng bên trong rồi nộp lại. Ít phút sau, bệnh nhân được gọi vào phòng xạ trị.

Hình ảnh do báo chí đăng tải cũng ghi lại cảnh tiền được kẹp trong sổ, sau đó một nhân viên y tế lấy tiền và cất đi. Tuy nhiên, các hình ảnh này cần được đối chiếu với hồ sơ điều trị, trình tự tiếp nhận người bệnh và lời giải trình của những cá nhân liên quan.

Khoa Xạ trị, Bệnh viện E chính thức đi vào hoạt động năm 2021. Đây là đơn vị thực hiện điều trị bằng bức xạ ion hóa, phương pháp sử dụng tia năng lượng cao để tiêu diệt hoặc kiểm soát tế bào ung thư.

Cần công khai quy trình xếp lượt xạ trị

Vụ việc đặt ra yêu cầu minh bạch quy trình tiếp nhận và xếp lượt điều trị tại những khoa có lượng bệnh nhân lớn. Với người mắc ung thư, thời gian chờ đợi kéo dài tạo thêm áp lực về sức khỏe, chi phí đi lại và tâm lý.

Bệnh viện có thể công khai thứ tự tiếp nhận, giờ dự kiến điều trị và lý do thay đổi lịch trên hệ thống điện tử. Việc số hóa quy trình xếp lượt giúp người bệnh theo dõi thời gian chờ, đồng thời tạo dữ liệu để bệnh viện kiểm tra khi xuất hiện phản ánh chen ngang hoặc ưu tiên không đúng quy định.

Mỗi thay đổi về thứ tự điều trị cần được ghi nhận cùng thời gian, lý do và người thực hiện. Dữ liệu này giúp bệnh viện truy xuất quá trình xử lý, hạn chế tranh cãi và bảo vệ cả người bệnh lẫn nhân viên y tế.

Kết quả xác minh của Bệnh viện E cần trả lời rõ quy trình xếp lượt xạ trị hiện nay, cá nhân nào có mặt trong những hình ảnh được phản ánh, khoản tiền được tiếp nhận trong hoàn cảnh nào và việc đưa tiền có làm thay đổi thứ tự điều trị hay không.