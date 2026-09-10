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Bệnh viện E phải báo cáo vụ 'kẹp tiền' xạ trị trước 15/9

Thế Kiên

Thế Kiên

14:51 | 10/09/2026
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Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu Bệnh viện E khẩn trương xác minh phản ánh người bệnh phải “kẹp tiền” vào sổ để được xạ trị sớm, công khai kết quả và báo cáo trước ngày 15/9.
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Bệnh viện E phải báo cáo vụ “kẹp tiền” xạ trị trước 15/9
Bệnh viện E phải báo cáo vụ “kẹp tiền” xạ trị trước 15/9.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện E khẩn trương xác minh phản ánh bệnh nhân ung thư phải “kẹp tiền” vào sổ để được xạ trị sớm. Bệnh viện phải công khai kết quả xử lý và báo cáo cơ quan quản lý trước ngày 15/9.

Báo cáo kết quả xác minh trước ngày 15/9

Sáng 10/9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã có công văn gửi Bệnh viện E về việc xử lý thông tin báo chí nêu liên quan hoạt động điều trị ung thư tại Khoa Xạ trị.

Cơ quan quản lý yêu cầu Giám đốc Bệnh viện E khẩn trương kiểm tra, xác minh toàn bộ nội dung được phản ánh. Nếu phát hiện hành vi vi phạm, bệnh viện phải chấn chỉnh và xử lý nghiêm theo quy định.

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Bệnh viện E cũng được yêu cầu công khai kết quả xác minh, xử lý để các cơ quan truyền thông được biết. Báo cáo phải gửi về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 15/9 để tổng hợp, trình lãnh đạo Bộ Y tế.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị bệnh viện tăng cường kiểm tra, giám sát các khoa, phòng và đơn vị trực thuộc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Hoạt động này nhằm phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm, chấn chỉnh kịp thời và bảo đảm quyền lợi của người bệnh.

Bệnh viện phải thực hiện đúng quy định chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh, đồng thời tuân thủ các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

Phản ánh người bệnh kẹp 50.000 đến 100.000 đồng vào sổ

Trước đó, báo chí phản ánh tại Khoa Xạ trị của Bệnh viện E, một số bệnh nhân ung thư đã kẹp tiền vào sổ điều trị trước khi nộp cho nhân viên y tế.

Theo lời kể của các bệnh nhân được báo chí ghi nhận, số tiền thường là 50.000 đồng hoặc 100.000 đồng. Người bệnh cho rằng việc đưa tiền giúp họ được gọi vào xạ trị sớm hơn, giảm thời gian chờ đợi và kịp trở về địa phương.

Một trường hợp được phản ánh đã đến bệnh viện từ sớm và xếp sổ để thực hiện buổi xạ trị thứ 30. Sau nhiều giờ chờ đợi, người này lấy lại sổ, đặt một tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng bên trong rồi nộp lại. Ít phút sau, bệnh nhân được gọi vào phòng xạ trị.

Hình ảnh do báo chí đăng tải cũng ghi lại cảnh tiền được kẹp trong sổ, sau đó một nhân viên y tế lấy tiền và cất đi. Tuy nhiên, các hình ảnh này cần được đối chiếu với hồ sơ điều trị, trình tự tiếp nhận người bệnh và lời giải trình của những cá nhân liên quan.

Khoa Xạ trị, Bệnh viện E chính thức đi vào hoạt động năm 2021. Đây là đơn vị thực hiện điều trị bằng bức xạ ion hóa, phương pháp sử dụng tia năng lượng cao để tiêu diệt hoặc kiểm soát tế bào ung thư.

Cần công khai quy trình xếp lượt xạ trị

Vụ việc đặt ra yêu cầu minh bạch quy trình tiếp nhận và xếp lượt điều trị tại những khoa có lượng bệnh nhân lớn. Với người mắc ung thư, thời gian chờ đợi kéo dài tạo thêm áp lực về sức khỏe, chi phí đi lại và tâm lý.

Bệnh viện có thể công khai thứ tự tiếp nhận, giờ dự kiến điều trị và lý do thay đổi lịch trên hệ thống điện tử. Việc số hóa quy trình xếp lượt giúp người bệnh theo dõi thời gian chờ, đồng thời tạo dữ liệu để bệnh viện kiểm tra khi xuất hiện phản ánh chen ngang hoặc ưu tiên không đúng quy định.

Mỗi thay đổi về thứ tự điều trị cần được ghi nhận cùng thời gian, lý do và người thực hiện. Dữ liệu này giúp bệnh viện truy xuất quá trình xử lý, hạn chế tranh cãi và bảo vệ cả người bệnh lẫn nhân viên y tế.

Kết quả xác minh của Bệnh viện E cần trả lời rõ quy trình xếp lượt xạ trị hiện nay, cá nhân nào có mặt trong những hình ảnh được phản ánh, khoản tiền được tiếp nhận trong hoàn cảnh nào và việc đưa tiền có làm thay đổi thứ tự điều trị hay không.

Ngày 23/7/2021, Bệnh viện E chính thức khai trương và đưa vào hoạt động Hệ thống xạ trị hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, với khả năng thực hiện hầu hết các kỹ thuật xạ trị tiên tiến nhất.

Hệ thống xạ trị hiện đại mở ra triển vọng điều trị ung thư với tỉ lệ thành công và quan trọng giúp người bệnh ung thư được chẩn đoán và điều trị kịp thời, giảm bớt nỗi khổ của người bệnh.
Bệnh viện E kẹp tiền xạ trị Bộ y tế bệnh nhân ung thư Khoa Xạ trị tiêu cực ngành y

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,200 146,500
Hà Nội - PNJ 143,200 146,500
Đà Nẵng - PNJ 143,200 146,500
Miền Tây - PNJ 143,200 146,500
Tây Nguyên - PNJ 143,200 146,500
Đông Nam Bộ - PNJ 143,200 146,500
Cập nhật: 10/09/2026 15:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 14,660
Miếng SJC Nghệ An 14,360 14,660
Miếng SJC Thái Bình 14,360 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,320 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,320 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,320 14,660
NL 99.99 13,650
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,550
Trang sức 99.9 13,970 14,570
Trang sức 99.99 13,980 14,580
Cập nhật: 10/09/2026 15:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 14,662
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 14,663
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,431 1,461
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,431 1,462
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,406 1,451
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,663 143,663
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,186 108,986
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,028 98,828
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,887 8,867
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,952 84,752
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,863 60,663
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cập nhật: 10/09/2026 15:00
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CHF 31355 31734 32376
CNY 0 3820 3915
EUR 29514 29735 30810
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NZD 0 14852 15434
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DKK 0 4030 0
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HKD 0 3330 0
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KHR 0 6.097 0
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MYR 0 6660 0
NOK 0 2790 0
NZD 0 14946 0
PHP 0 385 0
SEK 0 2705 0
SGD 20114 20244 20965
THB 0 731.8 0
TWD 0 800 0
SJC 9999 14350000 14350000 14650000
SBJ 13000000 13000000 14650000
Cập nhật: 10/09/2026 15:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Nhận nhầm 300 triệu đồng, cô giáo nhờ công an tìm người trả

Nhận nhầm 300 triệu đồng, cô giáo nhờ công an tìm người trả

Khởi động Hành trình và Giải thưởng

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