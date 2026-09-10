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Nhận nhầm 300 triệu đồng, cô giáo nhờ công an tìm người trả

Thế Kiên

Thế Kiên

14:49 | 10/09/2026
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Một giáo viên tại Quảng Trị đã chủ động báo công an sau khi tài khoản bất ngờ nhận 300 triệu đồng. Giao dịch được xác minh, số tiền được trả đủ cho người chuyển nhầm, đồng thời đặt ra lưu ý an toàn khi xử lý tiền lạ.
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Nhận nhầm 300 triệu đồng, cô giáo nhờ công an tìm người trả
Cô giáo Hồ Thị Phượng đến Công an xã Hướng Hiệp trình báo, chuyển trả lại số tiền cho người chuyển nhầm-Ảnh: Công an xã Hướng Hiệp.

Một giáo viên tại Quảng Trị đã chủ động trình báo công an sau khi tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận nhầm 300 triệu đồng. Cơ quan chức năng phối hợp với ngân hàng xác minh người chuyển tiền và hỗ trợ hoàn trả đầy đủ số tiền.

Tài khoản bất ngờ nhận 300 triệu đồng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 8/9/2026, Công an xã Hướng Hiệp tiếp nhận trình báo của chị Hồ Thị Phượng, sinh năm 1983, giáo viên Trường Tiểu học số 2 Hướng Hiệp.

Chị Phượng cho biết tài khoản ngân hàng của mình vừa nhận 300 triệu đồng từ một tài khoản không quen biết. Xác định số tiền không thuộc quyền sở hữu của mình, chị chủ động đến cơ quan công an, đề nghị hỗ trợ tìm người chuyển nhầm.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hướng Hiệp phối hợp với ngân hàng kiểm tra, đối chiếu dữ liệu giao dịch và xác định tài khoản chuyển tiền. Cơ quan công an cũng liên hệ với lực lượng chức năng tại nơi cư trú của chủ tài khoản để kiểm tra thông tin liên quan.

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Kết quả xác minh cho thấy người chuyển nhầm là anh Trần Văn Huy, sinh năm 1992, trú tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.

Dưới sự hỗ trợ của cơ quan công an, chị Phượng đã hoàn trả đầy đủ 300 triệu đồng cho anh Huy. Người chuyển nhầm gửi lời cảm ơn chị Phượng và Công an xã Hướng Hiệp sau khi nhận lại tài sản.

Thông tin về vụ việc được Công an tỉnh Quảng Trị công bố và được một số cơ quan báo chí đăng tải ngày 10/9, trong đó có Tuổi Trẻ Online và CafeF.

Vì sao không nên tự chuyển trả tiền?

Việc chị Phượng giữ nguyên số tiền và báo cơ quan chức năng giúp quá trình hoàn trả có căn cứ, hạn chế tranh chấp phát sinh. Đây cũng là cách xử lý an toàn khi giao dịch ngân hàng số ngày càng phổ biến.

Khi tài khoản nhận tiền từ người lạ, chủ tài khoản không nên vội chuyển lại theo số tài khoản do một người tự xưng là người gửi cung cấp. Kẻ gian có thể lợi dụng giao dịch chuyển nhầm để yêu cầu người nhận chuyển tiền sang một tài khoản khác, sau đó tiếp tục khiếu nại giao dịch ban đầu hoặc đưa ra các yêu cầu bất thường.

Người nhận cũng không nên cung cấp mật khẩu, mã xác thực dùng một lần, thông tin đăng nhập ứng dụng ngân hàng hoặc bấm vào đường dẫn được gửi qua tin nhắn. Ngân hàng và cơ quan công an không yêu cầu khách hàng đọc mã xác thực để làm thủ tục hoàn tiền.

Chứng từ chuyển khoản hoặc ảnh chụp màn hình do người lạ cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Người nhận cần kiểm tra biến động số dư trực tiếp trên ứng dụng ngân hàng, sau đó liên hệ ngân hàng qua số điện thoại chính thức hoặc đến quầy giao dịch.

Quy trình an toàn khi nhận tiền không rõ nguồn gốc

Người dân nên giữ nguyên số tiền, lưu lại thời gian giao dịch, nội dung chuyển khoản, số tiền và thông tin tài khoản hiển thị trên ứng dụng. Nếu có người liên hệ nhận là chủ khoản tiền, hai bên nên thực hiện việc xác minh thông qua ngân hàng hoặc cơ quan công an.

Việc hoàn trả cần có chứng từ rõ ràng. Trong trường hợp ngân hàng hỗ trợ thu hồi giao dịch theo quy trình nội bộ, người nhận nên thực hiện theo hướng dẫn chính thức. Nếu phải chuyển trả, người nhận cần kiểm tra kỹ tên chủ tài khoản, số tài khoản, số tiền và nội dung giao dịch.

Công an xã Hướng Hiệp khuyến cáo người dân khi nhận được tiền không rõ nguồn gốc hoặc nghi có người chuyển nhầm cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng hay cơ quan công an để được hướng dẫn. Chủ tài khoản không được tự ý sử dụng số tiền khi chưa xác định được nguồn gốc.

Một thao tác nhập sai số tài khoản có thể khiến khoản tiền lớn được chuyển đến người không quen biết trong vài giây. Vụ việc tại Quảng Trị cho thấy công nghệ giúp giao dịch diễn ra nhanh, nhưng sự cẩn trọng của người sử dụng và quy trình xác minh của ngân hàng vẫn là hai lớp bảo vệ cần thiết.

nhận nhầm 300 triệu đồng trả lại tiền chuyển nhầm an toàn tài khoản ngân hàng Công an xã Hướng Hiệp Cô giáo Hồ Thị Phượng

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,200 146,500
Hà Nội - PNJ 143,200 146,500
Đà Nẵng - PNJ 143,200 146,500
Miền Tây - PNJ 143,200 146,500
Tây Nguyên - PNJ 143,200 146,500
Đông Nam Bộ - PNJ 143,200 146,500
Cập nhật: 10/09/2026 15:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 14,660
Miếng SJC Nghệ An 14,360 14,660
Miếng SJC Thái Bình 14,360 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,320 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,320 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,320 14,660
NL 99.99 13,650
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,550
Trang sức 99.9 13,970 14,570
Trang sức 99.99 13,980 14,580
Cập nhật: 10/09/2026 15:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 14,662
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 14,663
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,431 1,461
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,431 1,462
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,406 1,451
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,663 143,663
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,186 108,986
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,028 98,828
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,887 8,867
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,952 84,752
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,863 60,663
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cập nhật: 10/09/2026 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
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AUD 18152 18427 19002
CAD 18224 18500 19116
CHF 31355 31734 32376
CNY 0 3820 3915
EUR 29514 29735 30810
GBP 34297 34688 35632
HKD 0 3173 3375
JPY 162 165 172
KRW 0 18 20
NZD 0 14852 15434
SGD 19947 20229 20805
THB 702 766 819
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USD (5,10,20) 25679 0 0
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Cập nhật: 10/09/2026 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
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USD(10-20) 24,692 - -
EUR 29,561 29,585 30,988
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CAD 18,414 18,473 19,158
CHF 31,631 31,729 32,669
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CNY - 3,788 3,933
HKD 3,237 3,247 3,384
KRW 17.85 18.62 20.25
THB 751.04 760.32 814.39
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SEK - 2,656 2,751
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NOK - 2,767 2,870
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Cập nhật: 10/09/2026 15:00
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Cập nhật: 10/09/2026 15:00
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CNY 3801.7 3826.7 3962.1
CZK 0 1190 0
DKK 0 4030 0
EUR 29690 29720 31442
GBP 34605 34655 36415
HKD 0 3330 0
JPY 165.33 165.83 176.34
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.8 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6660 0
NOK 0 2790 0
NZD 0 14946 0
PHP 0 385 0
SEK 0 2705 0
SGD 20114 20244 20965
THB 0 731.8 0
TWD 0 800 0
SJC 9999 14350000 14350000 14650000
SBJ 13000000 13000000 14650000
Cập nhật: 10/09/2026 15:00

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Ấn Độ sắp sản xuất tên lửa 70 mm dẫn đường bằng laser

Ấn Độ sắp sản xuất tên lửa 70 mm dẫn đường bằng laser

7 vũ khí laser quân sự mạnh nhất hiện nay

7 vũ khí laser quân sự mạnh nhất hiện nay

Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

Kính viễn vọng vô tuyến giám sát vệ tinh và rác vũ trụ quỹ đạo địa tĩnh

Kính viễn vọng vô tuyến giám sát vệ tinh và rác vũ trụ quỹ đạo địa tĩnh

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Bệnh viện E phải báo cáo vụ

Bệnh viện E phải báo cáo vụ 'kẹp tiền' xạ trị trước 15/9

EVN xóa lỗ lũy kế 45.000 tỷ đồng bằng cách nào?

EVN xóa lỗ lũy kế 45.000 tỷ đồng bằng cách nào?

Khoa Ngoại ngữ - Học viện Tài Chính: Cái nôi đào tạo những sinh viên ưu tú

Khoa Ngoại ngữ - Học viện Tài Chính: Cái nôi đào tạo những sinh viên ưu tú

Đại học Thái Nguyên đưa công nghệ, STEAM và y tế số đến xã biên giới Trường Hà

Đại học Thái Nguyên đưa công nghệ, STEAM và y tế số đến xã biên giới Trường Hà

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Samsung dùng High NA EUV hạ giá chip nhớ DRAM từ năm 2028

Samsung dùng High NA EUV hạ giá chip nhớ DRAM từ năm 2028

Nhận định chứng khoán 10/9: VN-Index kiểm định vùng 1.820 điểm

Nhận định chứng khoán 10/9: VN-Index kiểm định vùng 1.820 điểm

Chứng khoán 09/9: VN-Index hụt nhịp cuối phiên, ngân hàng nâng đỡ

Chứng khoán 09/9: VN-Index hụt nhịp cuối phiên, ngân hàng nâng đỡ

Nâng cao chất lượng quản trị công ty, báo cáo tài chính và minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán

Nâng cao chất lượng quản trị công ty, báo cáo tài chính và minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán

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Điện Quang, Xây dựng Hòa Bình bị xử phạt về công bố thông tin

Điện Quang, Xây dựng Hòa Bình bị xử phạt về công bố thông tin

Samsung bắt tay Mistral AI đưa AI vào thiết kế, sản xuất chip

Samsung bắt tay Mistral AI đưa AI vào thiết kế, sản xuất chip

Tasco Auto lãi 31 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối âm hơn 2.083 tỷ

Tasco Auto lãi 31 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối âm hơn 2.083 tỷ

Đạm Phú Mỹ chi 131 tỷ nghiên cứu công nghệ, 7.313 tỷ máy móc hết khấu hao vẫn chạy

Đạm Phú Mỹ chi 131 tỷ nghiên cứu công nghệ, 7.313 tỷ máy móc hết khấu hao vẫn chạy

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VinFast Auto rút vốn khỏi pháp nhân sở hữu hai nhà máy Việt Nam

VinFast Auto rút vốn khỏi pháp nhân sở hữu hai nhà máy Việt Nam

Microchip và Marelli đưa kết nối màn hình ô tô theo tiêu chuẩn mở vào thực tế

Microchip và Marelli đưa kết nối màn hình ô tô theo tiêu chuẩn mở vào thực tế

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Tesla Cybercab đi vào hoạt động, mở màn cuộc đua taxi tự hành

Cảnh báo an toàn với một số mẫu xe Audi, BMW, Porsche và Ford bị thu hồi tại nước ngoài

Cảnh báo an toàn với một số mẫu xe Audi, BMW, Porsche và Ford bị thu hồi tại nước ngoài

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Siêu phẩm Onimusha: Way of the Sword bán 1 triệu bản chỉ sau 24 giờ

Tuyển LMHT Hàn Quốc đấu giao hữu với Mỹ và Việt Nam trước ASIAD 2026

Tuyển LMHT Hàn Quốc đấu giao hữu với Mỹ và Việt Nam trước ASIAD 2026

Sony và Lego tái hiện PlayStation 1 bằng bộ xếp hình trị giá 180 USD

Sony và Lego tái hiện PlayStation 1 bằng bộ xếp hình trị giá 180 USD

FC Mobile Việt Nam ra mắt mùa thẻ độc quyền mừng sinh nhật 1 tuổi

FC Mobile Việt Nam ra mắt mùa thẻ độc quyền mừng sinh nhật 1 tuổi