Nhận nhầm 300 triệu đồng, cô giáo nhờ công an tìm người trả

Cô giáo Hồ Thị Phượng đến Công an xã Hướng Hiệp trình báo, chuyển trả lại số tiền cho người chuyển nhầm-Ảnh: Công an xã Hướng Hiệp.

Một giáo viên tại Quảng Trị đã chủ động trình báo công an sau khi tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận nhầm 300 triệu đồng. Cơ quan chức năng phối hợp với ngân hàng xác minh người chuyển tiền và hỗ trợ hoàn trả đầy đủ số tiền.

Tài khoản bất ngờ nhận 300 triệu đồng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 8/9/2026, Công an xã Hướng Hiệp tiếp nhận trình báo của chị Hồ Thị Phượng, sinh năm 1983, giáo viên Trường Tiểu học số 2 Hướng Hiệp.

Chị Phượng cho biết tài khoản ngân hàng của mình vừa nhận 300 triệu đồng từ một tài khoản không quen biết. Xác định số tiền không thuộc quyền sở hữu của mình, chị chủ động đến cơ quan công an, đề nghị hỗ trợ tìm người chuyển nhầm.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hướng Hiệp phối hợp với ngân hàng kiểm tra, đối chiếu dữ liệu giao dịch và xác định tài khoản chuyển tiền. Cơ quan công an cũng liên hệ với lực lượng chức năng tại nơi cư trú của chủ tài khoản để kiểm tra thông tin liên quan.

Kết quả xác minh cho thấy người chuyển nhầm là anh Trần Văn Huy, sinh năm 1992, trú tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.

Dưới sự hỗ trợ của cơ quan công an, chị Phượng đã hoàn trả đầy đủ 300 triệu đồng cho anh Huy. Người chuyển nhầm gửi lời cảm ơn chị Phượng và Công an xã Hướng Hiệp sau khi nhận lại tài sản.

Thông tin về vụ việc được Công an tỉnh Quảng Trị công bố và được một số cơ quan báo chí đăng tải ngày 10/9, trong đó có Tuổi Trẻ Online và CafeF.

Vì sao không nên tự chuyển trả tiền?

Việc chị Phượng giữ nguyên số tiền và báo cơ quan chức năng giúp quá trình hoàn trả có căn cứ, hạn chế tranh chấp phát sinh. Đây cũng là cách xử lý an toàn khi giao dịch ngân hàng số ngày càng phổ biến.

Khi tài khoản nhận tiền từ người lạ, chủ tài khoản không nên vội chuyển lại theo số tài khoản do một người tự xưng là người gửi cung cấp. Kẻ gian có thể lợi dụng giao dịch chuyển nhầm để yêu cầu người nhận chuyển tiền sang một tài khoản khác, sau đó tiếp tục khiếu nại giao dịch ban đầu hoặc đưa ra các yêu cầu bất thường.

Người nhận cũng không nên cung cấp mật khẩu, mã xác thực dùng một lần, thông tin đăng nhập ứng dụng ngân hàng hoặc bấm vào đường dẫn được gửi qua tin nhắn. Ngân hàng và cơ quan công an không yêu cầu khách hàng đọc mã xác thực để làm thủ tục hoàn tiền.

Chứng từ chuyển khoản hoặc ảnh chụp màn hình do người lạ cung cấp chỉ có giá trị tham khảo. Người nhận cần kiểm tra biến động số dư trực tiếp trên ứng dụng ngân hàng, sau đó liên hệ ngân hàng qua số điện thoại chính thức hoặc đến quầy giao dịch.

Quy trình an toàn khi nhận tiền không rõ nguồn gốc

Người dân nên giữ nguyên số tiền, lưu lại thời gian giao dịch, nội dung chuyển khoản, số tiền và thông tin tài khoản hiển thị trên ứng dụng. Nếu có người liên hệ nhận là chủ khoản tiền, hai bên nên thực hiện việc xác minh thông qua ngân hàng hoặc cơ quan công an.

Việc hoàn trả cần có chứng từ rõ ràng. Trong trường hợp ngân hàng hỗ trợ thu hồi giao dịch theo quy trình nội bộ, người nhận nên thực hiện theo hướng dẫn chính thức. Nếu phải chuyển trả, người nhận cần kiểm tra kỹ tên chủ tài khoản, số tài khoản, số tiền và nội dung giao dịch.

Công an xã Hướng Hiệp khuyến cáo người dân khi nhận được tiền không rõ nguồn gốc hoặc nghi có người chuyển nhầm cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng hay cơ quan công an để được hướng dẫn. Chủ tài khoản không được tự ý sử dụng số tiền khi chưa xác định được nguồn gốc.

Một thao tác nhập sai số tài khoản có thể khiến khoản tiền lớn được chuyển đến người không quen biết trong vài giây. Vụ việc tại Quảng Trị cho thấy công nghệ giúp giao dịch diễn ra nhanh, nhưng sự cẩn trọng của người sử dụng và quy trình xác minh của ngân hàng vẫn là hai lớp bảo vệ cần thiết.