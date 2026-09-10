18 điểm đáng chú ý sau sự kiện iPhone Duo và iPhone 18 Pro

Apple vừa khép lại sự kiện được mong chờ nhất trong tháng 9 năm 2026 với chủ đề "Surprise and shine", giới thiệu hàng loạt sản phẩm mới, nổi bật nhất là iPhone Duo màn hình gập, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, AirPods 5 cùng hai thế hệ Apple Watch mới.

Bên cạnh những nâng cấp thường niên, sự kiện năm nay đánh dấu nhiều thay đổi đáng chú ý trong chiến lược sản phẩm của Apple. Dưới đây là 18 điểm nổi bật, trong đó có những thông tin đáng quan tâm với người dùng Việt Nam.

1. iPhone Duo mở ra kỷ nguyên iPhone màn hình gập

(Nguồn ảnh: Lance Ulanoff / Future)

Sau nhiều năm xuất hiện trong các tin đồn, Apple chính thức gia nhập thị trường điện thoại màn hình gập với iPhone Duo.

Máy sử dụng thiết kế gập dạng cuốn sách. Màn hình ngoài có kích thước 5,4 inch, trong khi màn hình bên trong đạt 7,6 inch, đưa thiết bị đến gần trải nghiệm của một máy tính bảng cỡ nhỏ khi mở hoàn toàn.

2. Bản cao nhất hơn 100 triệu đồng tại Việt Nam

Giá bán là một trong những điểm gây chú ý nhất. Apple niêm yết iPhone Duo tại Việt Nam từ 64,999 triệu đồng cho phiên bản 256 GB.

Bản 512 GB có giá 71,499 triệu đồng, bản 1 TB là 84,499 triệu đồng, trong khi phiên bản 2 TB lên tới 103,999 triệu đồng. Đây là một trong những chiếc iPhone có giá niêm yết cao nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Apple sẽ mở đặt trước iPhone Duo từ 19 giờ ngày 16/10 theo giờ Việt Nam, trước khi sản phẩm có hàng từ ngày 23/10.

3. Màn hình Duo lớn hơn iPhone 18 Pro Max tới 50%

Apple cho biết màn hình trong của iPhone Duo có diện tích lớn hơn khoảng 50% so với iPhone 18 Pro Max.

Màn hình Super Retina XDR 7,6 inch hỗ trợ ProMotion, chế độ Màn hình Luôn Bật và độ sáng đỉnh tới 3.000 nit. Apple còn sử dụng bề mặt Nano texture nhằm giảm độ chói và phản chiếu.

4. Hai màn hình có cùng tỷ lệ để giao diện không bị thay đổi đột ngột

(Nguồn ảnh: Apple)

Một chi tiết nhỏ nhưng đáng chú ý là màn hình ngoài 5,4 inch và màn hình trong 7,6 inch sử dụng tỷ lệ khung hình nhất quán.

Apple cho rằng cách thiết kế này giúp duy trì sự liền mạch về hình ảnh khi người dùng đóng hoặc mở thiết bị. Nội dung không phải thay đổi bố cục quá nhiều mỗi khi chuyển giữa hai màn hình.

5. iOS 27 được thiết kế riêng cho điện thoại gập

(Nguồn ảnh: Apple)

Apple không đơn thuần đưa iOS hiện tại lên một màn hình lớn hơn. iOS 27 được điều chỉnh cho các trạng thái đóng, mở và nhiều góc sử dụng khác nhau của Duo.

Người dùng có thể đặt hai ứng dụng cạnh nhau trên màn hình lớn, ghim các cặp ứng dụng thường dùng hoặc chạy nhiều cửa sổ trong cùng một ứng dụng. Khi máy đóng, một số nút điều hướng cũng tự dịch chuyển để dễ thao tác bằng ngón tay cái.

6. Apple Pencil lần đầu hoạt động với iPhone

(Nguồn ảnh: Apple)

Một thay đổi đáng chú ý khác là Apple Pencil cuối cùng cũng xuất hiện trên iPhone.

iPhone Duo tương thích với Apple Pencil USB C và có thể sử dụng bút trên cả hai màn hình. Người dùng có thể dùng phụ kiện để ghi chú, lựa chọn nội dung hoặc phục vụ các công việc sáng tạo.

Tuy nhiên, Apple Pencil không đi kèm máy và iPhone Duo cũng không có vị trí để cất bút. Apple cho biết khả năng hỗ trợ phụ kiện này sẽ được triển khai sau trong năm nay.

7. iPhone giá hơn 60 triệu đồng nhưng không có Face ID

Một trong những quyết định khác biệt nhất của Apple trên Duo là bỏ Face ID.

Thay vào đó, cảm biến Touch ID được tích hợp vào nút sườn. Cách bố trí này cho phép người dùng xác thực sinh trắc học khi thiết bị đang đóng, mở hoặc sử dụng ở các góc khác nhau.

Việc Touch ID quay trở lại một mẫu iPhone cao cấp đặc biệt đáng chú ý khi Face ID đã trở thành phương thức xác thực chủ đạo trên iPhone trong nhiều năm.

(Nguồn ảnh: Apple)

8. iPhone Duo tại Việt Nam hoàn toàn không có khe SIM vật lý

Người mua iPhone Duo tại Việt Nam cũng cần chú ý tới một thay đổi quan trọng: máy chỉ sử dụng eSIM.

Apple xác nhận iPhone Duo không hỗ trợ SIM vật lý trên toàn cầu. Người dùng cần sử dụng nhà mạng hỗ trợ eSIM để kích hoạt thiết bị.

eSIM cho phép lưu nhiều gói cước và sử dụng hai số điện thoại cùng lúc. Việc loại bỏ khay SIM cũng giúp Apple dành thêm không gian bên trong cho hệ thống pin.

9. Đây là chiếc iPhone đầu tiên sử dụng hệ thống pin đôi

Thiết kế gập buộc Apple thay đổi cách bố trí pin. iPhone Duo trở thành chiếc iPhone đầu tiên sử dụng cấu trúc pin đôi, với pin được phân bổ ở hai nửa thân máy.

Apple công bố thời gian xem video tối đa 31 giờ khi sử dụng màn hình trong và lên tới 44 giờ nếu sử dụng màn hình ngoài. Máy hỗ trợ sạc nhanh lên 50% trong khoảng 20 phút với bộ sạc phù hợp.

10. Camera Duo tận dụng chính màn hình ngoài làm kính ngắm

Thiết kế hai màn hình mở ra những cách chụp ảnh mà iPhone thông thường không có.

Duo Preview cho phép người được chụp nhìn thấy hình ảnh của mình trên màn hình ngoài. Người dùng cũng có thể tận dụng hệ thống camera phía sau để tự chụp ảnh với chất lượng cao hơn camera trước.

Tính năng Chụp Thông Minh hỗ trợ tự động chụp ảnh rảnh tay, còn Thu Hút Trẻ sử dụng hình ảnh động trên màn hình nhằm giúp trẻ nhỏ nhìn về phía camera.

11. iPhone Duo chỉ có hai camera sau nhưng đều 48 MP

Apple trang bị cho Duo hệ thống camera 48 MP Dual Fusion gồm camera chính 48 MP và camera góc siêu rộng 48 MP.

Máy hỗ trợ các mức chụp 0,5x, 1x và 2x, trong đó mức 2x khai thác cảm biến độ phân giải cao thay vì sử dụng một camera tele độc lập. Thiết bị có thể chụp ảnh ở độ phân giải 24 MP và 48 MP.

Điều này đồng nghĩa Duo không có hệ thống tele mạnh như iPhone 18 Pro, một đánh đổi đáng chú ý trên mẫu iPhone có giá cao nhất.

12. iPhone 18 Pro lần đầu có camera khẩu độ thay đổi

Nếu Duo gây chú ý bằng màn hình gập, điểm nâng cấp lớn nhất trên iPhone 18 Pro và 18 Pro Max nằm ở camera.

Camera Fusion Main 48 MP lần đầu được Apple trang bị khẩu độ thay đổi với các mức f/1,48, f/1,8, f/2,8 và f/4,0. Cơ chế này giúp kiểm soát lượng ánh sáng và độ sâu trường ảnh linh hoạt hơn.

Hệ thống Pro còn gồm camera góc siêu rộng 48 MP và tele 48 MP, cung cấp các lựa chọn thu phóng chất lượng quang học tới 8x.

(Nguồn ảnh: Apple)

13. iPhone 18 Pro Max tiếp tục là lựa chọn cho người cần pin lâu

Thời lượng pin tiếp tục được Apple đẩy lên cao trên thế hệ Pro Max.

Theo thông số dành cho thị trường Việt Nam, iPhone 18 Pro Max có thể xem video tối đa 43 giờ. Trong khi đó, TechRadar ghi nhận bản chỉ dùng eSIM tại một số thị trường có thể đạt tới 45 giờ.

Apple cũng nâng tốc độ sạc, với khả năng đạt 50% pin trong khoảng 15 phút khi sử dụng bộ tiếp hợp tương thích.

14. A20 Pro không chỉ nhanh hơn, Apple còn tập trung giải bài toán nhiệt

iPhone Duo, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đều sử dụng chip A20 Pro với CPU 6 lõi, GPU 7 lõi và Bộ Đôi Neural Engine 16 lõi.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở sức mạnh xử lý. Apple đã tăng diện tích buồng hơi trên iPhone 18 Pro lên gấp ba lần, qua đó cải thiện khả năng tản nhiệt khi chơi game hoặc chạy mô hình AI trực tiếp trên thiết bị.

Apple công bố hiệu năng duy trì của iPhone 18 Pro có thể cao hơn tới 40% so với iPhone 17 Pro. Băng thông bộ nhớ trên A20 Pro cũng tăng 50%, hướng tới những tác vụ AI ngày càng nặng.

15. AirPods 5 bản tiêu chuẩn cũng có chống ồn chủ động

Một thay đổi đáng chú ý ở nhóm phụ kiện là Apple đưa chống ồn chủ động ANC lên cả AirPods 5 bản tiêu chuẩn.

AirPods 5 vẫn sử dụng thiết kế mở nhưng Apple cho biết những thay đổi về cấu trúc tai nghe và thuật toán giúp khả năng loại bỏ tiếng ồn tăng tới 50% so với AirPods 4 có ANC.

Chế độ Xuyên Âm cũng được cải thiện, nhằm tái tạo giọng nói và âm thanh xung quanh tự nhiên hơn khi người dùng cần nghe môi trường bên ngoài.

16. Apple Watch có thể tóm tắt những cuộc trò chuyện trong ngày

Một trong những tính năng AI gây chú ý nhất trên Apple Watch Series 12 là Siri Recap.

Theo TechRadar, tính năng này có thể xử lý những cuộc trò chuyện diễn ra xung quanh người dùng và cung cấp bản tóm tắt để xem lại những thông tin quan trọng.

Điều này có thể làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư. Apple cho biết âm thanh được xử lý theo thời gian thực, không được ghi lại và ngay cả Apple cũng không thể truy cập luồng âm thanh.

17. Siri AI có thể nhìn những gì camera đang hướng tới

iOS 27 đưa Siri tiến sâu hơn vào môi trường xung quanh người dùng thông qua Chế độ Siri trong Camera.

Apple cho biết Siri kết hợp Trí Thông Minh Thị Giác có thể tìm kiếm thông tin, trả lời câu hỏi hoặc thực hiện tác vụ dựa trên những gì camera đang quan sát.

Siri AI cũng có thể tương tác sâu hơn với ứng dụng, tạo nội dung viết, sử dụng ngữ cảnh cá nhân và tìm kiếm thông tin trực tuyến để trả lời những câu hỏi phức tạp.

18. Không có iPhone 18 bản tiêu chuẩn tại sự kiện tháng 9

Một sự vắng mặt đáng chú ý là iPhone 18 bản tiêu chuẩn.

Apple chỉ công bố iPhone 18 Pro và 18 Pro Max trong sự kiện lần này. Theo TechRadar, các thông tin trước sự kiện cho rằng iPhone 18 có thể được chuyển sang một đợt ra mắt khác cùng iPhone Air 2 và iPhone 18e.

Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, Apple sẽ thay đổi đáng kể lịch trình ra mắt iPhone vốn duy trì nhiều năm, thay vì đưa toàn bộ dòng máy mới ra thị trường trong cùng một thời điểm vào tháng 9.

Nhìn tổng thể, sự kiện năm nay không chỉ là một vòng nâng cấp thông thường. iPhone Duo đưa Apple chính thức vào thị trường điện thoại màn hình gập, trong khi A20 Pro, camera khẩu độ thay đổi và Siri AI cho thấy hãng đang tập trung ngày càng nhiều vào khả năng xử lý AI trực tiếp trên thiết bị.

Với người dùng Việt Nam, iPhone Duo có lẽ là sản phẩm tạo nhiều chú ý nhất. Mức giá từ 64,999 triệu đồng và bản 2 TB vượt 100 triệu đồng đặt sản phẩm vào phân khúc đặc biệt cao cấp, trong khi việc bỏ Face ID, chỉ dùng eSIM và hỗ trợ Apple Pencil tạo ra một chiếc iPhone khác biệt rõ rệt so với những thế hệ trước.