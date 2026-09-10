iPhone Duo về Việt Nam bản 2 TB có giá bao nhiêu?

Apple chính thức trình làng iPhone Duo, đánh dấu lần đầu hãng bước vào thị trường điện thoại màn hình gập sau nhiều năm xuất hiện trong các đồn đoán.

Tại Việt Nam, iPhone Duo có giá khởi điểm 64,999 triệu đồng cho phiên bản 256 GB. Bản 512 GB có giá 71,499 triệu đồng, bản 1 TB là 84,499 triệu đồng và phiên bản cao nhất 2 TB lên tới 103,999 triệu đồng.

Apple Việt Nam sẽ mở đặt trước iPhone Duo từ 19 giờ ngày 16/10. Máy chính thức có hàng từ ngày 23/10 trên Apple Store trực tuyến cùng một số nhà mạng và đối tác được lựa chọn.

Màn hình gập 7,6 inch, hỗ trợ Apple Pencil

iPhone Duo sử dụng thiết kế gập dạng cuốn sách. Khi đóng lại, máy có màn hình ngoài Super Retina XDR kích thước 5,4 inch, trong khi mở ra là màn hình gập Super Retina XDR 7,6 inch, lớn nhất từng xuất hiện trên một chiếc iPhone.

Cả hai màn hình đều hỗ trợ ProMotion với tần số quét tối đa 120 Hz, Màn hình Luôn Bật và độ sáng đỉnh lên tới 3.000 nit. Màn hình trong sử dụng công nghệ bề mặt Nano texture nhằm hạn chế độ chói và phản chiếu.

Theo Apple, hệ thống màn hình được thiết kế để giảm lực căng tại vị trí gập. Các lớp bên trong có thể dịch chuyển nhẹ trong quá trình đóng mở, qua đó hạn chế nếp gấp xuất hiện trên bề mặt hiển thị.

Phần khung máy và ốp bản lề sử dụng titan Cấp 5. Bản lề gồm hơn 100 chi tiết, được thiết kế để giữ thiết bị chắc chắn khi đóng và nằm phẳng khi mở. Máy đạt chuẩn chống nước, chống bụi IP68.

Kích thước màn hình lớn cho phép người dùng chạy hai ứng dụng song song hoặc mở nhiều cửa sổ của cùng một ứng dụng. iOS 27 cũng được Apple thiết kế lại để thích ứng với các trạng thái đóng, mở và nhiều góc gập khác nhau.

Một điểm đáng chú ý là iPhone Duo hỗ trợ Apple Pencil USB C trên cả màn hình trong và màn hình ngoài. Tuy nhiên, Apple cho biết khả năng tương thích với bút sẽ được bổ sung sau trong năm nay.

Thay vì Face ID, Apple sử dụng Touch ID tích hợp vào nút sườn. Vị trí này giúp người dùng có thể xác thực thiết bị bất kể iPhone Duo đang ở trạng thái đóng hay mở.

Chip A20 Pro, hai viên pin và chỉ sử dụng eSIM

iPhone Duo được trang bị chip A20 Pro với CPU 6 lõi, GPU 7 lõi cùng Bộ Đôi Neural Engine 16 lõi. Nền tảng này được thiết kế để xử lý các tác vụ đồ họa và trí tuệ nhân tạo trực tiếp trên thiết bị.

Máy cũng sử dụng modem C2 do Apple phát triển. Đây là một phần trong chiến lược tăng khả năng tự chủ đối với các linh kiện quan trọng trên iPhone.

Khác với những mẫu iPhone thông thường, Duo sử dụng cấu trúc pin đôi, với các thành phần pin bố trí ở hai nửa thân máy. Apple cho biết cách thiết kế này giúp tận dụng không gian bên trong thiết bị màn hình gập.

Theo thông số công bố tại Việt Nam, iPhone Duo có thể xem video tối đa 31 giờ khi sử dụng màn hình trong. Nếu chỉ sử dụng màn hình ngoài, thời gian xem video có thể đạt tới 44 giờ.

Thiết bị hỗ trợ sạc nhanh có dây, có thể đạt khoảng 50% dung lượng pin trong 20 phút với bộ sạc phù hợp. Máy cũng tương thích với sạc không dây MagSafe.

Một thay đổi người dùng Việt Nam cần lưu ý là iPhone Duo không có khe SIM vật lý. Sản phẩm chỉ hỗ trợ eSIM trên toàn cầu, cho phép lưu nhiều gói cước và sử dụng hai số điện thoại cùng lúc.

Camera 48 MP tận dụng lợi thế hai màn hình

Mặt sau iPhone Duo là hệ thống camera 48 MP Dual Fusion, gồm camera chính Fusion 48 MP và camera góc siêu rộng Fusion 48 MP.

Hệ thống cho phép chụp ở các mức 0,5x, 1x và 2x, trong đó mức 2x cung cấp chất lượng tương đương thu phóng quang học nhờ cảm biến độ phân giải cao. Ảnh có thể được ghi lại ở độ phân giải 24 MP hoặc 48 MP.

Camera chính hỗ trợ quay video 4K ở tốc độ tối đa 120 khung hình/giây. Thiết kế màn hình gập cũng được Apple tận dụng để bổ sung một số cách chụp ảnh mới.

Với Duo Preview, người được chụp có thể xem trước khung hình ngay trên màn hình ngoài. Người dùng cũng có thể dùng hệ thống camera sau để tự chụp thay vì phụ thuộc vào camera trước.

Tính năng Chụp Thông Minh hỗ trợ chụp ảnh rảnh tay, trong khi Thu Hút Trẻ sử dụng các hình ảnh động trên màn hình để hướng sự chú ý của trẻ vào camera khi chụp.

Ở phía trước, máy có camera Center Stage 12 MP. Màn hình bên trong còn tích hợp camera FaceTime dưới màn hình, hỗ trợ quay video 1080p và chỉ hiện lên khi người dùng cần sử dụng.

Apple cung cấp iPhone Duo tại Việt Nam với hai màu Trời Đêm và Trắng Ánh Sao, cùng bốn lựa chọn bộ nhớ từ 256 GB đến 2 TB.

Với mức khởi điểm 64,999 triệu đồng và phiên bản cao nhất 103,999 triệu đồng, iPhone Duo nằm ở nhóm sản phẩm đắt nhất trong danh mục iPhone chính hãng tại Việt Nam. Sự xuất hiện của thiết bị cũng đánh dấu thay đổi lớn trong thiết kế iPhone khi Apple chính thức gia nhập phân khúc điện thoại màn hình gập.