Phú Thọ đặt dữ liệu và công nghệ vào trung tâm của động lực tăng trưởng mới

Chiều 9/9, đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ, chủ trì hội nghị triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực này.

Dự hội nghị có đồng chí Phan Trọng Tấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.



Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương chủ trì hội nghị.

3 đề án lớn tạo nền móng cho hệ sinh thái công nghệ

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá tiến độ thực hiện các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong năm 2026.

Đáng chú ý, Sở Khoa học và Công nghệ đang hoàn thiện ba đề án có tính nền tảng gồm Đề án Chuyển đổi số; Đề án Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Đề án Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ.

Các đề án đã được tổ chức lấy ý kiến, hội thảo chuyên đề và tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Tường báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, chương trình trọng tâm. Ảnh: Baophutho.vn

Trong đó, Đề án Chuyển đổi số xác định 48 chỉ tiêu đến năm 2030, 115 nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030 và 18 nhiệm vụ đột phá, ưu tiên trong năm 2026. Cách tiếp cận này cho thấy chuyển đổi số được đặt trong một lộ trình dài hạn, đồng thời xác định rõ những nhiệm vụ cần ưu tiên để tạo chuyển biến ngay trong năm đầu triển khai.

Đề án Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đề ra 19 chỉ tiêu, tập trung vào công nghệ cao, công nghệ số, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Trong khi đó, Đề án Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ dự kiến tổ chức lại từ một đơn vị sự nghiệp hiện có, phát triển các không gian nghiên cứu, thử nghiệm, đào tạo, kết nối đầu tư và thương mại hóa công nghệ.

Nếu được triển khai đồng bộ, ba đề án sẽ tạo thành những cấu phần quan trọng của hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, kết nối khu vực công, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các đối tác công nghệ.

Dữ liệu phải trở thành “dữ liệu sống”

Một trong những điểm nhấn của hội nghị là yêu cầu chuyển đổi số phải đi vào thực chất, trong đó dữ liệu giữ vai trò nền tảng.

Đến nay, Hệ thống giám sát, điều hành kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ đã có 22/22 cơ quan, đơn vị và 148 xã, phường cung cấp thông tin, chỉ số và số liệu. Các cơ quan, đơn vị cũng đã được cấp tài khoản để nhập liệu.

Tuy nhiên, mới có 6/25 chức năng được đồng bộ theo thời gian thực. Dữ liệu tại nhiều cơ quan, đơn vị vẫn còn phân tán; một số nơi chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung. Điều này khiến quá trình thu thập, chuẩn hóa và kết nối dữ liệu vẫn còn phụ thuộc vào phương thức thủ công.

Để giải quyết bài toán này, Sở Khoa học và Công nghệ đang triển khai Chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện Kho dữ liệu tỉnh, đồng thời khảo sát phục vụ xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Kho dữ liệu dùng chung tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh: Chuyển đổi số phải đi vào thực chất, lấy dữ liệu làm nền tảng.

Theo đó, dữ liệu cần được xác định là tài nguyên chiến lược, nền tảng vận hành của chính quyền số, động lực của kinh tế số và nguồn lực phát triển xã hội số.

Điểm quan trọng không chỉ làsố hóa dữ liệu mà phải bảo đảm dữ liệu được cập nhật, kết nối, chia sẻ và khai thác liên tục, trở thành “dữ liệu sống” phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành cũng như nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Đây cũng là bước chuyển quan trọng trong tư duy chuyển đổi số: từ xây dựng các hệ thống riêng lẻ sang hình thành hạ tầng dữ liệu có khả năng liên thông và tái sử dụng, tạo cơ sở cho các ứng dụng phân tích, dự báo và điều hành thông minh trong tương lai.

Công nghệ phải giải quyết bài toán thực tế của doanh nghiệp

Cùng với dữ liệu, Phú Thọ xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải gắn chặt hơn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh và các bài toán phát triển của địa phương.

Mục tiêu không chỉ là tạo ra các kết quả nghiên cứu mà quan trọng hơn là đưa công nghệ vào ứng dụng, thúc đẩy chuyển giao và thương mại hóa, hình thành những mô hình, sản phẩm có khả năng tạo giá trị thực tế.

Trong năm 2026, qua rà soát, tỉnh xác định 31 nhiệm vụ hợp tác trọng tâm, tập trung vào các lĩnh vực như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, hạ tầng số, du lịch thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, đào tạo nhân lực và trí tuệ nhân tạo.

UBND tỉnh cũng đã ký kết 5 chương trình phối hợp với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

Định hướng hợp tác được mở rộng tới các viện nghiên cứu, trường đại học và đối tác quốc tế nhằm huy động thêm nguồn tri thức, công nghệ, nhân lực chất lượng cao và nguồn lực đầu tư cho phát triển.

Cách tiếp cận này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh công nghệ đang thay đổi nhanh chóng. Với địa phương, việc xây dựng năng lực tiếp nhận, làm chủ và thương mại hóa công nghệ có thể tạo ra giá trị lớn hơn so với việc chỉ đầu tư vào hạ tầng công nghệ đơn thuần.

An toàn, an ninh mạng là điều kiện để chuyển đổi số bền vững

Khi dữ liệu trở thành tài nguyên chiến lược, yêu cầu bảo vệ dữ liệu và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cũng trở thành một cấu phần không thể tách rời của quá trình chuyển đổi số.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến về công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và triển khai xây dựng Trung tâm Giám sát và điều hành an toàn, an ninh mạng tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Baophutho.vn

Việc hình thành năng lực giám sát và ứng phó an toàn, an ninh mạng được đặt trong tổng thể quá trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đây là nền tảng để các hệ thống dữ liệu, nền tảng số và dịch vụ số có thể vận hành liên tục, an toàn và tạo dựng niềm tin cho người dân, doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đồng thời yêu cầu tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực giám sát, điều hành trên nền tảng số, tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, tạo nền tảng tin cậy cho quá trình chuyển đổi số đồng bộ, liên thông và bền vững.

Từ “số hóa” sang “tạo giá trị” từ công nghệ

Điểm xuyên suốt trong định hướng của Phú Thọ là khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải tạo ra giá trị cụ thể và đóng góp trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội.

Điều này đồng nghĩa với việc hiệu quả chuyển đổi số không chỉ được đo bằng số lượng nền tảng được xây dựng hay dữ liệu được số hóa, mà phải được đánh giá thông qua những thay đổi thực tế: năng suất cao hơn, chi phí thấp hơn, quản trị hiệu quả hơn, dịch vụ công thuận tiện hơn, doanh nghiệp đổi mới nhanh hơn và người dân được thụ hưởng nhiều giá trị hơn.

Trong định hướng phát triển mới, dữ liệu sẽ là nền tảng; công nghệ là công cụ; đổi mới sáng tạo là động lực; còn khả năng tạo ra giá trị thực tế là thước đo hiệu quả.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải từng bước trở thành động lực quan trọng để Phú Thọ thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Với việc đồng thời thúc đẩy xây dựng hạ tầng dữ liệu, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác công nghệ và bảo đảm an toàn không gian số, Phú Thọ đang đặt nền móng cho một mô hình phát triển trong đó dữ liệu, công nghệ và tri thức trở thành nguồn lực mới của tăng trưởng.