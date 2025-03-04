Công bố thành lập Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc tặng hoa chúc mừng Sở Khoa học và Công nghệ

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc; các đồng chí lãnh đạo Sở; trưởng, phó Chi cục, các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Phú Thọ, Sở Khoa học và Công nghệ được thành lập trên cơ sở hợp nhất Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Khoa học và Công nghệ, chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản sang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chuyển nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về an toàn, an ninh thông tin mạng sang Công an tỉnh.

Sau hợp nhất, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ gồm: Giám đốc, các Phó Giám đốc và 5 phòng chuyên môn, 1 Chi cục, 2 đơn vị sự nghiệp công lập.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Sở Khoa học và Công nghệ

Tại hội nghị đã công bố Nghị của HĐND tỉnh về thành lập Sở Khoa học và Công nghệ; các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Theo đó, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Minh Tường - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ sau khi hợp nhất.

Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc ghi nhận, biểu dương tinh thần tích cực, khẩn trương, trách nhiệm của Sở trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, phân công công tác, giao nhiệm vụ mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc tin tưởng các đồng chí lãnh đạo Sở sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực, phát huy các điểm mạnh, kinh nghiệm, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Tường phát biểu nhận nhiệm vụ

Để mọi hoạt động của Sở được thông suốt, không bị gián đoạn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ cần tập trung bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ, con người, tài sản, tài chính, hồ sơ, tài liệu đúng quy định; bố trí phòng làm việc phù hợp cho các bộ phận chuyên môn sau sáp nhập. Chủ động xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Sở, tiến hành rà soát, sửa đổi các quy định, quy chế làm việc, quy chế phối hợp phù hợp với bộ máy mới. Phân công rõ nhiệm vụ trong tập thể lãnh đạo Sở và cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với trình độ, năng lực chuyên môn, vị trí việc làm và đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt, không bị gián đoạn, triển khai kịp thời chương trình công tác trong năm 2025.

Tổ chức triển khai ngay công tác theo mô hình mới, tổ chức mới, sắp xếp hoạt động các phòng theo Đề án được duyệt; bố trí cán bộ và bổ nhiệm các vị trí: Trưởng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc bảo đảm đủ số lượng, phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình. Rà soát, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, nhất là những nhiệm vụ hiện đang còn tồn đọng, lưu ý tập trung xử lý những nhiệm vụ còn đang giải quyết của cả 2 đơn vị trước khi sáp nhập. Kịp thời thực hiện đầy đủ, đúng quy định đối với các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, đặc biệt với vai trò là cơ quan thường trực tham mưu, giúp việc, tổng hợp chung của Ban Chỉ đạo Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí đề nghị các đồng chí lãnh đạo Sở tập trung nghiên cứu, khẩn trương triển khai ngay công việc, nhiệm vụ mới, không để khoảng trống trong hoạt động của cơ quan, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của ngành. Đồng thời, làm tốt công tác tư tưởng của cán bộ, đảng viên; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và chấp hành nghiêm sự điều động, phân công của tổ chức, duy trì nghiêm nên nếp, kỷ luật; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ, phối hợp chặt chẽ trong công tác. Tạo không khí sôi nổi, quyết tâm cao để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao…

Quang cảnh hội nghị

Thay mặt lãnh đạo Sở, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Tường khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo Sở chủ động, nỗ lực, quyết tâm cao trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoạt động hiệu lực hơn, hiệu quả hơn, luôn giữ vững bản lĩnh, trí tuệ, tiếp thu những những tiến bộ khoa học công nghệ, phát huy mạnh mẽ hơn nữa tỉnh thần đổi mới, sáng tạo, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2025 và các năm tiếp theo.