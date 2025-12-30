Chuyển động số
NEAC công bố Top 5 nhà cung cấp chữ ký số công cộng tốt nhất 2025

Phạm Anh

Phạm Anh

17:44 | 30/12/2025
Chiều 30/12/2025, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC), Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công bố kết quả khảo sát CA-Index 2025 tại Hà Nội. Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân tham dự và phát biểu chỉ đạo tại sự kiện.
NEAC công bố Top 5 nhà cung cấp chữ ký số công cộng tốt nhất 2025
Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu chỉ đạo tại sự kiện

Chữ ký số thành hạ tầng thiết yếu

Thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân đánh giá cao nỗ lực của NEAC và các nhà cung cấp chứng thực (CA) công cộng trong việc phổ cập chữ ký số đến người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước. Thứ trưởng đề nghị các tổ chức tiếp tục đồng hành cùng NEAC xây dựng hạ tầng "niềm tin số" quốc gia, hoàn thiện chất lượng dịch vụ để chữ ký số trở thành công cụ quen thuộc trong mọi giao dịch điện tử.

Chữ ký số công cộng hiện diện trong các dịch vụ công trực tuyến và được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực then chốt như thuế, hải quan, kho bạc, bảo hiểm xã hội, ngân hàng, tài chính, y tế, giáo dục. Hàng tỷ giao dịch điện tử được ký số mỗi năm, cho thấy chữ ký số đã trở thành hạ tầng thiết yếu của Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam.

NEAC công bố Top 5 nhà cung cấp chữ ký số công cộng tốt nhất 2025
Bà Tô Thị Thu Hương, Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia phát biểu tại sự kiện.

Khảo sát hơn 1.000 người dùng

CA-Index là hoạt động thường niên mà NEAC triển khai từ năm 2023 nhằm đánh giá khách quan chất lượng dịch vụ của các CA công cộng. Bộ chỉ số năm 2025 gồm 5 nhóm chính: tuân thủ pháp lý, công nghệ và mức độ đa dạng dịch vụ, thị phần và chính sách giá, trải nghiệm khách hàng, mức độ thuận tiện đối với các bên ứng dụng.

Khảo sát CA-Index 2025 được triển khai với ba nhóm đối tượng. Nhóm thứ nhất là người sử dụng dịch vụ bao gồm doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. Nhóm thứ hai là các bên ứng dụng, tích hợp chữ ký số như cơ quan nhà nước, đơn vị cung cấp dịch vụ và nền tảng số. Nhóm thứ ba là chính các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng thông qua phiếu tham vấn chuyên sâu.

Từ góc độ người dùng, khảo sát nhận được trên 1.000 ý kiến phản hồi hợp lệ từ khách hàng doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. Kết quả cho thấy thị trường chữ ký số cá nhân chuyển từ giai đoạn mở rộng tiếp cận sang giai đoạn phổ cập. Người dùng không còn bó hẹp trong nhóm trẻ, am hiểu công nghệ mà ngày càng mở rộng sang nhóm trung niên, cao tuổi với nghề nghiệp đa dạng. Nhu cầu sử dụng tập trung nhiều vào các dịch vụ công, thủ tục hành chính và giao dịch số trong đời sống hằng ngày.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, khảo sát ghi nhận quá trình chuyển đổi số diễn ra thận trọng nhưng có chiều sâu. Chữ ký số dần được sử dụng rộng rãi hơn trong các lĩnh vực dịch vụ công như y tế, giáo dục, bên cạnh các hoạt động tài chính, kinh doanh truyền thống. Doanh nghiệp vẫn coi kênh trực tiếp là chủ đạo nhưng đã bắt đầu đẩy mạnh các kênh số và kênh trung gian để tiếp cận, quản lý dịch vụ chữ ký số.

NEAC công bố Top 5 nhà cung cấp chữ ký số công cộng tốt nhất 2025
5 tổ chức chứng thực chữ ký số công cộng (CA) đã được công bố có chất lượng dịch vụ tốt nhất năm 2025

Top 5 và các danh hiệu theo nhóm chỉ số

Tại buổi lễ, kết quả CA-Index 2025 được công bố cùng các danh hiệu dành cho các tổ chức có kết quả nổi bật. Top 5 CA được khách hàng tham gia khảo sát đánh giá có chất lượng dịch vụ tốt năm 2025 gồm: Viettel-CA, Mobifone-CA, VNPT-CA, EASY-CA và BKAV-CA.

NEAC công bố Top 5 nhà cung cấp chữ ký số công cộng tốt nhất 2025

Danh hiệu cho những CA có thế mạnh nổi trội theo từng nhóm chỉ số cũng được trao.

  • MATBAO-CA nhận danh hiệu "CA được khách hàng đánh giá tuân thủ pháp lý tốt nhất năm 2025".
  • VIETTEL-CA nhận hai danh hiệu "CA đứng đầu về công nghệ và tính đa dạng của dịch vụ năm 2025" và "CA có trải nghiệm khách hàng tốt nhất năm 2025".
  • VNPT-CA nhận danh hiệu "CA có thị phần và giá tốt nhất năm 2025".
  • VNPAY-CA nhận danh hiệu "CA đáp ứng sự thuận tiện của đơn vị ứng dụng tốt nhất năm 2025".
  • INTRUST-CA nhận danh hiệu "CA có đóng góp tích cực cho phát triển chữ ký số cá nhân năm 2025".

Hoạt động vinh danh nhằm ghi nhận và khích lệ các nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời đề cao tinh thần cạnh tranh lành mạnh, hợp tác và chuẩn hóa trên toàn thị trường.

NEAC công bố Top 5 nhà cung cấp chữ ký số công cộng tốt nhất 2025

Nhìn lại để cùng phát triển

Giám đốc NEAC Tô Thị Thu Hương nhận định tinh thần xuyên suốt của chương trình CA-Index là "nhìn lại để cùng phát triển". Kết quả khảo sát phản ánh thực chất chất lượng dịch vụ chữ ký số công cộng tại Việt Nam trong một năm, thay vì xếp hạng tốt hay chưa tốt.

Từ góc độ quản lý nhà nước, CA-Index là kênh thông tin quan trọng để NEAC và Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu quả điều phối hệ sinh thái, triển khai các quy định mới về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy trong Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn.

Đối với các CA công cộng, CA-Index là "tấm gương" để tự đánh giá, nhận diện rõ hơn điểm mạnh và điểm cần cải thiện trong cung cấp dịch vụ. Từ đó các CA có kế hoạch chỉnh sửa sản phẩm, quy trình và mô hình chăm sóc khách hàng. Đối với người sử dụng và các bên ứng dụng, CA-Index là nguồn tham chiếu hữu ích, giúp nâng cao hiểu biết và niềm tin vào dịch vụ chữ ký số công cộng.

Giám đốc Tô Thị Thu Hương khẳng định NEAC sẽ tiếp tục duy trì, hoàn thiện chương trình CA-Index theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, minh bạch, khách quan và gắn với nhu cầu thực tiễn của thị trường. Trung tâm sẽ tăng cường đối thoại, đồng hành cùng các CA công cộng, các đơn vị ứng dụng và người dùng để xây dựng hệ sinh thái chữ ký số công cộng an toàn, tin cậy, thuận tiện và bền vững.

chữ ký số công cộng CA-Index 2025 Viettel-CA VNPT-CA Mobifone-CA nhà cung cấp chứng thực chữ ký số NEAC Bộ Khoa học và Công nghệ

