Chuyển đổi số

Bắc Ninh yêu cầu 100% máy tính bộ phận một cửa kết nối thông suốt năm 2026

Hiền Ngô

Hiền Ngô

11:09 | 23/01/2026
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Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh vừa ra yêu cầu các cơ quan, UBND xã phường đảm bảo hạ tầng số và đường truyền ổn định, chuẩn bị sẵn sàng cho hệ thống mới của Trung ương.

Rà soát toàn bộ hệ thống mạng nội bộ

Ngày 10/01/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Công văn 226/UBND-HCC về tập trung triển khai kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa năm 2026. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh ngay sau đó đã phát hành văn bản số 341/SKHCN-CĐS hướng dẫn cụ thể các bước triển khai.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh yêu cầu UBND các xã, phường phải chủ động rà soát, đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống mạng nội bộ và mạng truyền số liệu chuyên dùng.

Trạm số hóa nộp thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Kinh Bắc, Bắc Ninh
Trạm số hóa nộp thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Kinh Bắc, Bắc Ninh. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Theo yêu cầu, các địa phương phải đảm bảo 100% máy tính tại Bộ phận một cửa và các bộ phận chuyên môn được kết nối thông suốt. Các máy tính này cần cài đặt phần mềm phòng chống mã độc tập trung. Khu vực giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp được ưu tiên đường truyền tốc độ cao.

Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh phải duy trì cán bộ kỹ thuật đầu mối thường trực hỗ trợ. Những cán bộ này xử lý ngay các sự cố về đường truyền tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã và các cơ quan nhà nước.

Doanh nghiệp viễn thông chủ động duy trì băng thông đường truyền mạng truyền số liệu chuyên dùng và Internet, đáp ứng yêu cầu thực tế. Những điểm sáp nhập đơn vị hành chính và các điểm tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính cần được quan tâm đặc biệt.

Chuẩn bị hạ tầng cho quy trình 5 bước điện tử

Sở Khoa học và Công nghệ giao Trung tâm Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Các đơn vị có liên quan chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện cấu hình, điều chỉnh Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành.

Hệ thống mới phải đáp ứng quy trình "5 bước trên môi trường điện tử" gồm Tiếp nhận - Thẩm định - Phê duyệt - Ký số - Trả kết quả. Quy trình này giúp xử lý hồ sơ hành chính nhanh hơn, minh bạch hơn.

Xây dựng Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước 2030
Xây dựng Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước 2030

Các đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát hệ thống. Việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống dùng chung của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phải hoạt động ổn định.

Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu các Sở, ngành và UBND các xã, phường nghiên cứu, nhân rộng tổng hợp các mô hình hay, cách làm sáng tạo về chuyển đổi số. Những sáng kiến này phục vụ công tác cải cách hành chính, thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị.

Định kỳ trước ngày 15 hằng quý hoặc đột xuất, các đơn vị gửi hồ sơ, báo cáo kết quả đề xuất về Sở Khoa học và Công nghệ. Sở sẽ xem xét, tham mưu cấp có thẩm quyền công nhận, khen thưởng kịp thời và tổ chức phổ biến nhân rộng toàn tỉnh.

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Bắc Ninh hạ tầng công nghệ thông tin Bộ phận một cửa Thủ tục hành chính Chuyển đổi số mạng truyền số liệu Dịch vụ công cải cách hành chính quy trình điện tử Sở Khoa học Công nghệ

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Điện tử tiêu dùng

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LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

JBL ra mắt bộ 3 tai nghe mới dành cho game thủ

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Cận cảnh ExpertBook Ultra, chiếc laptop chuẩn mực mới dành cho doanh nghiệp của ASUS

Cận cảnh ExpertBook Ultra, chiếc laptop chuẩn mực mới dành cho doanh nghiệp của ASUS

Đánh giá chi tiết robot lau kính Ecovacs Winbot W2S Omni sau 2 tháng sử dụng

Đánh giá chi tiết robot lau kính Ecovacs Winbot W2S Omni sau 2 tháng sử dụng

Công nghệ số

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Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu

Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu

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Meta công bố các giải pháp AI mới cho nhà quảng cáo và nhà sáng tạo toàn cầu

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Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

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Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

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Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

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Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

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YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược

YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược 'kiềng ba chân'

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Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

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