Bắc Ninh yêu cầu 100% máy tính bộ phận một cửa kết nối thông suốt năm 2026

Rà soát toàn bộ hệ thống mạng nội bộ

Ngày 10/01/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Công văn 226/UBND-HCC về tập trung triển khai kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa năm 2026. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh ngay sau đó đã phát hành văn bản số 341/SKHCN-CĐS hướng dẫn cụ thể các bước triển khai.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh yêu cầu UBND các xã, phường phải chủ động rà soát, đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống mạng nội bộ và mạng truyền số liệu chuyên dùng.

Trạm số hóa nộp thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Kinh Bắc, Bắc Ninh. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Theo yêu cầu, các địa phương phải đảm bảo 100% máy tính tại Bộ phận một cửa và các bộ phận chuyên môn được kết nối thông suốt. Các máy tính này cần cài đặt phần mềm phòng chống mã độc tập trung. Khu vực giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp được ưu tiên đường truyền tốc độ cao.

Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh phải duy trì cán bộ kỹ thuật đầu mối thường trực hỗ trợ. Những cán bộ này xử lý ngay các sự cố về đường truyền tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã và các cơ quan nhà nước.

Doanh nghiệp viễn thông chủ động duy trì băng thông đường truyền mạng truyền số liệu chuyên dùng và Internet, đáp ứng yêu cầu thực tế. Những điểm sáp nhập đơn vị hành chính và các điểm tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính cần được quan tâm đặc biệt.

Chuẩn bị hạ tầng cho quy trình 5 bước điện tử

Sở Khoa học và Công nghệ giao Trung tâm Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Các đơn vị có liên quan chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện cấu hình, điều chỉnh Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành.

Hệ thống mới phải đáp ứng quy trình "5 bước trên môi trường điện tử" gồm Tiếp nhận - Thẩm định - Phê duyệt - Ký số - Trả kết quả. Quy trình này giúp xử lý hồ sơ hành chính nhanh hơn, minh bạch hơn.

Các đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát hệ thống. Việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống dùng chung của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phải hoạt động ổn định.

Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu các Sở, ngành và UBND các xã, phường nghiên cứu, nhân rộng tổng hợp các mô hình hay, cách làm sáng tạo về chuyển đổi số. Những sáng kiến này phục vụ công tác cải cách hành chính, thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị.

Định kỳ trước ngày 15 hằng quý hoặc đột xuất, các đơn vị gửi hồ sơ, báo cáo kết quả đề xuất về Sở Khoa học và Công nghệ. Sở sẽ xem xét, tham mưu cấp có thẩm quyền công nhận, khen thưởng kịp thời và tổ chức phổ biến nhân rộng toàn tỉnh.