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Tài nguyên giáo dục mở tạo nền tảng cho giáo dục đại học số

Hậu Thạch

Hậu Thạch

14:10 | 23/07/2026
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Tài nguyên giáo dục mở đang trở thành một trong những trụ cột của quá trình chuyển đổi số giáo dục đại học. Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 61/2026/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ ngày 1/9/2026, lần đầu tiên tạo khuôn khổ pháp lý thống nhất cho việc khai thác, sử dụng và chia sẻ tài nguyên giáo dục mở, góp phần thúc đẩy giáo dục đại học số, mở rộng khả năng tiếp cận tri thức và hình thành hệ sinh thái học liệu số trên phạm vi toàn quốc.
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Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, tài nguyên giáo dục mở được xem là một trong những nền tảng quan trọng giúp đổi mới phương thức đào tạo, tăng cường kết nối dữ liệu và chia sẻ học liệu giữa các cơ sở giáo dục đại học. Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 61/2026/TT-BGDĐT nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Giáo dục đại học năm 2025 và các quy định pháp luật có liên quan, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục đại học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và xây dựng xã hội học tập.

Theo Thông tư, tài nguyên giáo dục mở được xác định là một trong những nền tảng, nguồn lực quan trọng trong triển khai giáo dục đại học số; thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu và học liệu giữa các cơ sở đào tạo với các bên liên quan được khuyến khích, tạo điều kiện hình thành mạng lưới tài nguyên giáo dục mở trên phạm vi toàn quốc.

Một giờ học tại Khoa CNTT (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội). Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN
Một giờ học tại Khoa CNTT (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) - Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN

Thông tư quy định thống nhất các khái niệm về tài nguyên giáo dục mở, giấy phép mở, quyền truy cập mở, nền tảng giáo dục mở và Cổng truy cập tài nguyên giáo dục mở quốc gia. Đây là cơ sở để các cơ sở đào tạo, tổ chức và cá nhân kết nối, chia sẻ, khai thác các nguồn học liệu hợp pháp trong nước và quốc tế phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và học tập suốt đời.

Một điểm đáng chú ý là các học liệu, giáo trình, bài giảng, khóa học trực tuyến và sản phẩm học thuật được tạo lập toàn bộ hoặc chủ yếu từ nguồn ngân sách nhà nước sẽ được ưu tiên công bố theo giấy phép mở, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc thuộc phạm vi hạn chế công bố. Quy định này góp phần mở rộng khả năng tiếp cận, sử dụng và khai thác hiệu quả các học liệu được đầu tư từ ngân sách nhà nước, đồng thời nâng cao hiệu quả chia sẻ nguồn lực số trong giáo dục.

Để bảo đảm chất lượng, tài nguyên giáo dục mở đưa vào sử dụng phải được gắn giấy phép mở phù hợp và đáp ứng yêu cầu tích hợp, chia sẻ trên môi trường số. Các cơ sở đào tạo có trách nhiệm xây dựng cơ chế kiểm soát chất lượng, tổ chức thẩm định, cập nhật và tiếp nhận phản hồi của người sử dụng nhằm bảo đảm chất lượng học liệu.

Thông tư cũng quy định rõ quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong khai thác, sử dụng tài nguyên giáo dục mở. Người sử dụng được truy cập, khai thác, sử dụng, chỉnh sửa, kết hợp và chia sẻ tài nguyên theo điều kiện của giấy phép mở. Quá trình khai thác phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền tác giả, sở hữu trí tuệ, trích dẫn nguồn, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng, an ninh quốc gia, quốc phòng, liêm chính học thuật và các quy định pháp luật có liên quan.

Đối với tài nguyên giáo dục mở có sử dụng nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, Thông tư yêu cầu phải bảo đảm tính minh bạch theo quy định của pháp luật hiện hành. Quy định này góp phần tăng cường tính minh bạch trong việc ứng dụng AI vào xây dựng học liệu số, phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ trong giáo dục.

Một trong những mục tiêu quan trọng của Thông tư là thúc đẩy hình thành mạng lưới kết nối, liên thông và chia sẻ tài nguyên giáo dục mở giữa các cơ sở đào tạo. Theo đó, các trường đại học có thể sử dụng tài nguyên giáo dục mở làm học liệu chính thức, học liệu tham khảo hoặc học liệu bổ trợ trong chương trình đào tạo; phục vụ khóa học trực tuyến, nghiên cứu khoa học, công nhận kết quả học tập, chuyển đổi tín chỉ, cấp chứng chỉ và văn bằng theo quy định hiện hành.

Các cơ sở đào tạo được yêu cầu xây dựng, phát triển nền tảng tài nguyên giáo dục mở của đơn vị, bảo đảm khả năng kết nối với Cổng truy cập tài nguyên giáo dục mở quốc gia. Đồng thời, các cơ sở đào tạo có trách nhiệm ban hành cơ chế khuyến khích, ghi nhận tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng tài nguyên giáo dục mở và xem xét công nhận tài nguyên giáo dục mở là sản phẩm học thuật theo quy định của từng cơ sở.

Việc ban hành Thông tư số 61/2026/TT-BGDĐT góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý về khai thác, sử dụng tài nguyên giáo dục mở, phát huy vai trò của nguồn học liệu số trong triển khai giáo dục đại học số, nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng khả năng tiếp cận học liệu và thúc đẩy học tập suốt đời. Đây cũng được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng hệ sinh thái giáo dục số, hướng tới mô hình giáo dục mở, kết nối và chia sẻ tri thức trên nền tảng công nghệ số.

Tài nguyên giáo dục mở giáo dục đại học số chuyển đổi số giáo dục Học liệu số Thông tư 61/2026/TT-BGDĐT

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 0 0
Kim TT/AVPL 0 0
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG - -
Nguyên Liệu 99.99 0 0
Nguyên Liệu 99.9 0 0
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ -137,000 -142,000
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 23/07/2026 16:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Hà Nội - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Đà Nẵng - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Miền Tây - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Tây Nguyên - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Đông Nam Bộ - PNJ 135,000 ▼5000K 140,000 ▼5000K
Cập nhật: 23/07/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
Miếng SJC Nghệ An 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
Miếng SJC Thái Bình 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,500 ▼700K 14,000 ▼600K
NL 99.99 13,000 ▼200K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900 ▼200K
Trang sức 99.9 13,190 ▼600K 13,890 ▼600K
Trang sức 99.99 13,200 ▼600K 13,900 ▼600K
Cập nhật: 23/07/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 135 ▼7K 14,002 ▼600K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 135 ▼7K 14,003 ▼600K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 134 ▼7K 139 ▼6K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 134 ▼7K 1,391 ▼60K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 131 ▼7K 137 ▼6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 128,644 ▼5940K 135,644 ▼5940K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,311 ▼88300K 10,291 ▼97120K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,519 ▲82643K 93,319 ▲92345K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,928 ▼3661K 83,728 ▼3661K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,229 ▼3498K 80,029 ▼3498K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,485 ▼2502K 57,285 ▼2502K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼7K 140 ▼6K
Cập nhật: 23/07/2026 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
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Ngân hàng TCB
AUD 17881 18155 18730
CAD 18163 18439 19052
CHF 31643 32023 32661
CNY 0 3845 3938
EUR 29409 29629 30705
GBP 34361 34752 35694
HKD 0 3225 3427
JPY 154 158 164
KRW 0 16 18
NZD 0 14945 15530
SGD 19844 20126 20703
THB 693 756 810
USD (1,2) 26048 0 0
USD (5,10,20) 26089 0 0
USD (50,100) 26118 26132 26492
Cập nhật: 23/07/2026 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,120 26,120 26,500
USD(1-2-5) 25,076 - -
USD(10-20) 25,076 - -
EUR 29,549 29,573 30,984
JPY 156.85 157.13 166.6
GBP 34,561 34,655 35,845
AUD 18,096 18,161 18,847
CAD 18,364 18,423 19,099
CHF 31,906 32,005 32,938
SGD 19,977 20,039 20,822
CNY - 3,812 3,957
HKD 3,287 3,297 3,435
KRW 16.51 17.22 18.73
THB 741.98 751.14 803.88
NZD 14,953 15,092 15,545
SEK - 2,669 2,763
DKK - 3,953 4,092
NOK - 2,703 2,799
LAK - 0.89 1.23
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