Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10 lớn nhất lịch sử: Công nghệ đồng hành cùng thí sinh

Sáng 30/5, gần 125.000 thí sinh trên địa bàn Hà Nội chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ tuyển sinh vào lớp 10.

Ngay từ sáng sớm, tại nhiều điểm thi như THPT Yên Hòa, THPT Cầu Giấy, THCS Trần Duy Hưng hay THPT Xuân Đỉnh, đông đảo thí sinh đã có mặt để chuẩn bị cho môn thi đầu tiên. Không khí bên ngoài các điểm thi diễn ra khá trật tự, nền nếp. Lực lượng thanh niên tình nguyện, công an và cán bộ nhà trường được bố trí từ sớm để hướng dẫn thí sinh, phân luồng giao thông và hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh.

Điều kiện thời tiết trong ngày thi đầu tiên được xem là một trong những yếu tố thuận lợi đối với các thí sinh. Trời có nắng nhẹ, không khí khá mát mẻ, nền nhiệt dễ chịu giúp việc di chuyển của học sinh và phụ huynh thuận lợi hơn. Không còn cảnh nắng nóng gay gắt như nhiều năm trước, thời tiết ôn hòa đã góp phần giúp các em bước vào kỳ thi với tâm lý thoải mái và tự tin hơn.

Ghi nhận tại nhiều điểm thi cho thấy phần lớn thí sinh giữ được tâm lý ổn định sau quá trình ôn tập kéo dài nhiều tháng. Nhiều em tranh thủ xem lại kiến thức hoặc trò chuyện cùng bạn bè trước khi bước vào phòng thi.

Tại điểm thi THPT Yên Hòa, em Nguyễn Minh Anh, thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào ngôi trường này chia sẻ: “Em chọn Yên Hòa vì đây là một trong những trường có chất lượng đào tạo tốt của Hà Nội. Em cũng biết tỷ lệ chọi năm nay khá cao nên có áp lực nhất định, nhưng sau quá trình ôn tập em cảm thấy khá tự tin. Sáng nay thời tiết mát mẻ, không quá nắng nóng nên em đến điểm thi với tâm lý thoải mái hơn rất nhiều”.

Bên ngoài các điểm thi các phụ huynh cũng háo hức, hồi hộp không kém các thí sinh.

Bên ngoài cổng trường, nhiều phụ huynh lựa chọn ở lại chờ con hoàn thành bài thi. Chị Nguyễn Thu Hương, có con dự thi vào THPT Xuân Đỉnh cho biết: “Gia đình ai cũng hồi hộp nhưng thời tiết thuận lợi, giao thông thông thoáng và công tác tổ chức bài bản khiến chúng tôi yên tâm hơn. Điều quan trọng nhất là các con giữ được sự bình tĩnh để làm bài tốt”.

Dù không khí khá nhẹ nhàng, áp lực cạnh tranh vẫn hiện hữu khi nhiều trường tốp đầu tiếp tục có tỷ lệ chọi cao. Trong đó, THPT Yên Hòa nằm trong nhóm trường có tỷ lệ cạnh tranh lớn nhất thành phố với khoảng 1/3,35. Các trường như Kim Liên, Cầu Giấy, Việt Đức hay Nhân Chính cũng ghi nhận lượng nguyện vọng đăng ký rất lớn.

Dấu ấn công nghệ và chuyển đổi số trong kỳ thi

Bên cạnh quy mô kỷ lục, kỳ thi lớp 10 năm nay còn ghi nhận những bước tiến đáng chú ý trong ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số.

Toàn bộ quy trình từ đăng ký nguyện vọng, tra cứu thông tin dự thi, công bố điểm thi đến xác nhận nhập học đều được thực hiện trên nền tảng số. Việc kết nối dữ liệu giữa các cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý giúp giảm đáng kể thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch và thuận tiện cho học sinh, phụ huynh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng tăng cường khai thác cơ sở dữ liệu ngành để phục vụ công tác điều hành, giám sát và tổ chức kỳ thi. Đây được xem là giải pháp quan trọng trong bối cảnh số lượng thí sinh tham dự tăng cao nhất từ trước tới nay.

Không khí tại điểm thi THPT Yên Hòa, một trong những trường công lập có tỷ lệ cạnh tranh lớn nhất thành phố Hà Nội.

Song hành với chuyển đổi số là các biện pháp kiểm soát rủi ro từ công nghệ. Trước sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và các thiết bị điện tử thông minh, quy chế thi tiếp tục siết chặt các quy định liên quan đến thiết bị công nghệ. Thí sinh không được mang vào phòng thi điện thoại di động, đồng hồ thông minh, tai nghe không dây, thiết bị ghi âm, ghi hình hoặc bất kỳ thiết bị thu phát thông tin nào có khả năng hỗ trợ gian lận.

Các cán bộ coi thi được tập huấn về nhận diện thiết bị công nghệ cao có thể bị lợi dụng để vi phạm quy chế. Công tác kiểm tra trước giờ làm bài được thực hiện nghiêm túc nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận từ sớm. Bên cạnh đó, hệ thống camera giám sát tại khu vực bảo quản đề thi và bài thi tiếp tục được vận hành theo đúng quy định.

Nếu như trước đây những lo ngại chủ yếu xoay quanh tài liệu giấy hay điện thoại di động thì hiện nay, sự xuất hiện của các thiết bị công nghệ siêu nhỏ và các công cụ AI đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác quản lý thi cử. Điều đó cho thấy chuyển đổi số trong giáo dục không chỉ là số hóa dữ liệu mà còn là quá trình hoàn thiện các giải pháp quản trị để bảo đảm môi trường thi cử công bằng, minh bạch và an toàn.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ngành giáo dục Hà Nội, sự hỗ trợ của công nghệ cùng điều kiện thời tiết thuận lợi, ngày thi đầu tiên của kỳ tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, tạo tâm lý tích cực cho gần 125.000 học sinh trên hành trình chinh phục cánh cửa THPT công lập.