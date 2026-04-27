Hà Nội dẫn đầu về lượng học sinh tham gia cuộc thi 'Ham Đọc Sách'

Cuộc thi diễn ra từ ngày 15/3/2026 đến hết ngày 15/4/2026 theo hình thức thi trực tuyến trên nền tảng website www.hamdocsach.vn .

Sau một tháng diễn ra sôi nổi, ngày 15/4, cuộc thi “Ham đọc sách 2026” đã chính thức khép lại với nhiều kết quả ấn tượng: 173.474 học sinh tham gia; 219.136 bài thi hoàn thành; 2.253 trường học và 3.804 giáo viên tại 34 tỉnh thành trên toàn quốc hưởng ứng.

Cô giáo Phạm Thị Yên đoạt giải Đặc biệt Toàn quốc dành cho giáo viên.

Ghi nhận từ hệ thống dữ liệu của Ban Tổ chức, cuộc thi năm nay có sự phân bổ đồng đều và sự chủ động tham gia từ nhiều địa phương. Nhờ ứng dụng ưu thế của nền tảng thi trực tuyến, cuộc thi “Ham Đọc Sách 2026” vượt qua rào cản địa lý, giúp các em học sinh khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa có thể tham gia. Tiêu biểu như Lai Châu có tới 1.305 bài thi hoàn thành, Cao Bằng ghi nhận 934 bài thi và Điện Biên có 531 bài thi.

Xét về quy mô, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Hưng Yên là 3 địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng trường học và học sinh dự thi. Trong đó, Hà Nội ghi dấu ấn nổi bật nhất với 330 trường học và 36.083 học sinh đăng ký (với 24.568 học sinh hoàn thành bài thi). Tiếp theo là TP. Hồ Chí Minh với 217 trường học (10.770 học sinh hoàn thành thi) và Hưng Yên với 101 trường học (9.385 học sinh hoàn thành thi).

Em Lê Hoàng Minh Quân (Lớp 2A, Trường Tiểu học Minh Quang, Hưng Yên) – đoạt Giải Đặc biệt Toàn quốc.

Em Lê Hoàng Minh Quân (Lớp 2A, Trường Tiểu học Minh Quang, Hưng Yên), thí sinh đoạt Giải Đặc biệt cấp Toàn quốc, bày tỏ: “Cuộc thi mang đến cho em nhiều trải nghiệm thú vị. Em được đọc thêm nhiều câu chuyện hay từ sách. Việc trả lời câu hỏi trực tuyến giúp em rèn luyện trí nhớ và hiểu sâu hơn bài học từ các nhân vật”.

Đánh giá tổng quan về cuộc thi, Ông Phạm Hữu Khánh, Giám đốc Công ty CP Văn hóa Giáo dục Hadosa, cho biết: “Với sứ mệnh kiến tạo một sân chơi trí tuệ bổ ích, đơn vị tổ chức vô cùng tự hào khi “Ham Đọc Sách 2026” nhận được sự quan tâm sâu sắc từ cộng đồng. Số lượng thí sinh tham dự đông đảo cùng sự nhiệt huyết của hàng ngàn trường học trên toàn quốc là minh chứng khẳng định văn hóa đọc vẫn luôn có sức sống mạnh mẽ khi được định hướng đúng cách và ứng dụng công nghệ phù hợp với xu thế của thế hệ trẻ”.

Có thể khẳng định, thành công của cuộc thi có sự đóng góp rất lớn từ sự sát sao và cùng đồng hành của Ban Giám hiệu các nhà trường, cũng như vai trò “người truyền lửa” của các thầy cô giáo. Cô Phạm Thị Yên (giáo viên lớp 3A3, Trường Tiểu học Kim Trung, Hưng Yên), người đoạt Giải Đặc biệt cấp Toàn quốc dành cho Giáo viên, chia sẻ: “Theo dõi sát sao cuộc thi từ năm 2025, nhà trường và bản thân tôi đã chủ động tiếp cận ngay từ vòng thi tự do để nắm bắt kỹ danh mục sách. Tôi đã hướng dẫn các con cách chọn sách, ghi chú nội dung chính, đọc kỹ, đọc đủ và cách cảm thụ sâu sắc từng tác phẩm. Rất tuyệt vời là các đầu sách của NXB Kim Đồng đều lôi cuốn, giúp các con dễ tiếp thu và vô cùng hứng thú. Thành quả lớn nhất không chỉ là giải thưởng, mà là việc các con đã thực sự yêu và hiểu được giá trị của từng trang sách”.

Trường Tiểu học Phú Xuân, Hưng Yên giành Giải Nhất tập thể cho trường học tích cực lan tỏa văn hóa đọc.

Trao giải tại Trường Tiểu học Kim Trung, Hưng Hà, Hưng Yên.

Kết quả chung cuộc năm nay, Ban Tổ chức đã trao 2847 giải thưởng, tôn vinh các cá nhân, tập thể trường học và giáo viên có đóng góp xuất sắc. Các hạng mục giải thưởng tiêu biểu bao gồm: giải cá nhân học sinh (1 giải Đặc biệt và 4 giải Nhất), giải tập thể dành cho trường học tích cực lan tỏa văn hóa đọc (3 giải Nhất - Nhì - Ba), giải dành cho Giáo viên truyền lửa (1 giải Đặc biệt và 6 giải Nhất).

Bà Phùng Hà, Trưởng phòng Truyền thông NXB Kim Đồng, đại diện đơn vị đồng tổ chức cuộc thi Ham Đọc Sách 2026, chia sẻ: “Cuộc thi “Ham Đọc Sách 2026” không chỉ khơi dậy tình yêu sách mà còn góp phần phát triển năng lực đọc hiểu, khả năng cảm thụ và tư duy phản biện cho các em học sinh, giúp các em có thể học tốt hơn các môn học trong nhà trường. Cuộc thi là hoạt động thiết thực nhằm góp phần “phát triển văn hóa đọc, lấy người đọc là trung tâm” theo tinh thần chỉ thị 04-CT/TW năm 2026 của Ban Bí thư đã chỉ đạo”.

Thành công của cuộc thi Ham Đọc Sách 2026 là tiền đề vững chắc để Ban Tổ chức tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cấp hệ thống nền tảng và mang đến nhiều trải nghiệm tri thức giá trị hơn nữa trong thời gian tới.