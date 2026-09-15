Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 14/9 đến 16/9, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to. Trong đó Nam đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An chịu ảnh hưởng nặng nhất với tổng lượng mưa từ 180-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Cũng trong thời gian này, trên các sông từ Thanh Hóa đến thành phố Huế xuất hiện một đợt lũ, với đỉnh lũ có thể lên mức báo động 1 đến báo động 2 và trên báo động 2.

Kênh Zalo OA, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Trong tin nhắn gửi đến người dân thông qua kênh Zalo OA, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Để đảm bảo an toàn và giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, Cục khuyến cáo người dân cần liên tục cập nhật dự báo, theo dõi cảnh báo diễn biến của mưa, lũ, dấu hiệu sạt lở, đặc biệt là mưa lớn xảy ra vào ban đêm; tuyệt đối không đi qua ngầm tràn, cầu cống, đường ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; dự trữ, bảo vệ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, vật dụng cần thiết… Trường hợp khẩn cấp, người dân có thể gọi đến Tổng đài Quốc gia 112 để được cứu hộ, cứu nạn kịp thời.

56,1 triệu tin nhắn đã được gửi đến người dân khu vực chịu ảnh hưởng

Trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn phức tạp và kéo dài trong thời gian qua, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai cũng phối hợp với Zalo gửi đi 15,4 triệu tin nhắn cảnh báo thiên tai gửi đến người dân các tỉnh, thành tại Trung Bộ, Nam Bộ và 22 triệu tin nhắn cho người dân ở khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 9/9 và ngày 12/9.

Trong suốt 6 năm đồng hành, sự phối hợp giữa Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai và Zalo đã phát huy hiệu quả trong công tác truyền thông. Các thông tin được phát đi từ tài khoản chính thức “Cục Quản lý đê điều và PCTT” trên Zalo giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng tin cậy, từ đó có kế hoạch chủ động ứng phó, hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đại diện Zalo, bà Lê Thị Kim Xuyến, Giám đốc Chuyển đổi số Zalo cho biết: “Là nền tảng giao tiếp quen thuộc của người Việt, chúng tôi ý thức rõ vai trò, trách nhiệm với xã hội, đất nước. Với hơn 81,3 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan chức năng gửi đi những thông báo chính thống, kịp thời để người dân khắp mọi miền đất nước, ở vùng núi hay hải đảo đều có thể chủ động ứng phó an toàn trước mỗi đợt bão lũ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tập trung nâng cấp các tính năng hiện có như Zalo SOS, đóng góp thiết thực và hiệu quả nhất vào hoạt động phòng, chống thiên tai ở Việt Nam”.

Bên cạnh kênh Zalo OA, người dân cũng có thể truy cập Zalo Mini App “Phòng chống thiên tai Việt Nam” để tra cứu hướng dẫn ứng phó với từng loại hình thiên tai, gửi phản ánh hiện trường và yêu cầu hỗ trợ trực tiếp đến cơ quan chức năng. Thông qua nền tảng Zalo, các cơ quan như Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh thành như Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… có thể gửi đến người dân những thông tin chính thống nhanh và chính xác nhất về tình hình mưa lũ hay các kiến thức người dân cần biết để vượt qua mùa mưa bão một cách an toàn.