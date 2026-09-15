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Một bang của Úc giới hạn thời gian sử dụng màn hình tại trường công lập

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10:05 | 15/09/2026
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Chính quyền bang New South Wales của Australia giới hạn thời gian sử dụng màn hình của học sinh trường công lập ở mức 15 phút mỗi ngày đối với nhóm nhỏ tuổi nhất, đồng thời yêu cầu các em dành ít nhất một giờ mỗi ngày cho việc học bằng bút và giấy.
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Theo thông báo mới nhất của Bang New South Wales (NSW) của Australia, bang đông dân nhất của Australia với thủ phủ là thành phố Sydney, toàn bộ trường công lập trên địa bàn sẽ áp dụng mức trần cho khoảng thời gian học sinh học tập trên thiết bị số và môi trường trực tuyến, nhằm hạn chế tình trạng lạm dụng màn hình, cải thiện khả năng tập trung và sau cùng là nâng chất lượng kết quả giáo dục. Chính sách do Chính quyền Lao động của Thủ hiến Chris Minns đưa ra, thường được gọi tắt là chính quyền Minns theo tên người đứng đầu bang.

Thời gian sử dụng màn hình được giới hạn theo từng cấp học

Kể từ đầu năm học tới, các trường mầm non công lập của bang sẽ không bố trí thiết bị riêng cho từng trẻ sử dụng. Học sinh từ lớp Mẫu giáo đến lớp 2 chỉ được dùng máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc máy tính để bàn tối đa 15 phút mỗi ngày. Mức trần tăng theo lứa tuổi, lên 30 phút mỗi ngày đối với học sinh lớp 3 và lớp 4, và 45 phút đối với học sinh lớp 5 và lớp 6.

Một bang của Úc giới hạn thời gian sử dụng màn hình tại trường công lập
Học sinh tiểu học dùng máy tính bảng và máy tính xách tay trong giờ học, hình ảnh sắp thay đổi khi quy định mới về thời gian dùng màn hình có hiệu lực. Ảnh minh họa NSW

Ở bậc trung học, chính quyền bang chuyển sang tính thời gian sử dụng thiết bị theo tỷ lệ thời lượng môn học. Học sinh từ lớp 7 đến lớp 10 chỉ sử dụng thiết bị số tối đa một phần tư thời lượng mỗi môn, trong khi học sinh lớp 11 và lớp 12 có thể sử dụng tối đa một nửa thời lượng mỗi môn. Các mức giới hạn này được tính bình quân theo cả tuần học thay vì áp dụng cứng cho từng tiết, qua đó giúp giáo viên chủ động sắp xếp bài giảng.

Nhà trường cũng khuyến nghị phụ huynh kiểm soát thời gian con sử dụng thiết bị số để làm bài tập ở nhà, qua đó giảm tổng thời gian tiếp xúc với màn hình trong ngày. Cơ quan quản lý giáo dục đồng thời khuyến cáo học sinh dưới lớp 5 chưa nên sử dụng thiết bị số để làm bài tập về nhà.

Bộ hướng dẫn mới khuyến nghị học sinh dành tối thiểu một giờ mỗi ngày để học bằng bút và giấy, dựa trên nhiều bằng chứng cho thấy viết tay và đọc trên giấy mang lại lợi ích rõ rệt cho khả năng ghi nhớ và tiếp thu kiến thức. Chính quyền bang đưa ra thay đổi này trước những dấu hiệu đáng lo trong giáo dục, khi một thế hệ học sinh đang lớn lên trong môi trường ngày càng số hóa và có nguy cơ thiếu hụt những nền tảng cốt lõi về đọc, viết và tính toán.

Phụ huynh lo ngại điều gì?

Số liệu từ Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) thực hiện cho thấy học sinh Australia dành hơn hai giờ mỗi ngày để học bằng thiết bị số với tỷ lệ gần gấp đôi mức trung bình của OECD, trong khi kết quả học tập lại giảm, đặc biệt ở nhóm học sinh từ 12 đến 15 tuổi về năng lực đọc và viết.

Quỹ nghiên cứu riêng trị giá 2,5 triệu đôla Australia do chính quyền bang thành lập để đánh giá tác động của thời gian sử dụng màn hình đối với việc học cho thấy phần lớn giáo viên vẫn sử dụng công nghệ có chủ đích, nhưng chỉ 45% phụ huynh học sinh trung học và 32% phụ huynh học sinh tiểu học cho rằng lợi ích của công nghệ lớn hơn những hạn chế. Nghiên cứu cũng ghi nhận một nửa số học sinh tham gia khảo sát thừa nhận màn hình khiến các em mất tập trung trong giờ học.

Vì sao ngành công nghệ muốn con người rời mắt khỏi màn hình
Vì sao ngành công nghệ muốn con người rời mắt khỏi màn hình

Khuyến nghị về thời gian sử dụng màn hình hằng ngày sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày đầu tiên của học kỳ I năm 2027 và trở thành quy định bắt buộc từ năm 2028, tạo khoảng thời gian hai năm để các trường và giáo viên sắp xếp lại học liệu, chương trình và phương pháp giảng dạy. Chính sách này tiếp nối những biện pháp mà chính quyền bang đã triển khai nhằm giảm sự phụ thuộc vào công nghệ, bắt đầu với lệnh cấm học sinh sử dụng điện thoại di động trong trường từ năm 2023 và gần đây là siết quy định đối với các bài kiểm tra thực hiện tại nhà của học sinh tham gia kỳ thi HSC, tức Chứng chỉ Trung học phổ thông của bang, nhằm hạn chế tình trạng lạm dụng trí tuệ nhân tạo. Những trường học vốn duy trì phương pháp giảng dạy ít phụ thuộc vào thiết bị số cũng đang ghi nhận kết quả giáo dục tích cực hơn.

Màn hình di động StanbyME 2 Max vừa ra mắt của LG có gì?
Màn hình di động StanbyME 2 Max vừa ra mắt của LG

Năng lực số vẫn giữ vai trò cốt lõi trong chương trình giáo dục, vì vậy học sinh vẫn có cơ hội sử dụng các công cụ trực tuyến cho những hoạt động mang lại giá trị học tập, trong khi chính sách hướng tới mục tiêu giảm đáng kể tác động tích lũy của thời gian sử dụng màn hình đối với trẻ em, quá trình học tập và sự phát triển của các em trên toàn bang. Bộ hướng dẫn cũng quy định các trường hợp miễn trừ và điều chỉnh đối với học sinh khuyết tật, học sinh có nhu cầu đặc biệt, học sinh sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai hoặc những trường hợp đã đưa việc hỗ trợ bằng thiết bị số vào kế hoạch học tập cá nhân hóa. Sở Giáo dục bang cam kết hỗ trợ giáo viên trong quá trình chuyển đổi thông qua các chương trình phát triển chuyên môn, nguồn học liệu và hướng dẫn cụ thể, qua đó đưa màn hình từ một phương tiện mặc định trở thành công cụ được sử dụng có chọn lọc trong hoạt động dạy và học tại các trường công lập New South Wales.

Phó Thủ hiến bang New South Wales kiêm Bộ trưởng Giáo dục và Giáo dục mầm non Prue Car nhận định “cả một thế hệ học sinh đang sống ngày càng nhiều trong thế giới trực tuyến”, đồng thời cho rằng chính quyền có trách nhiệm bảo đảm sức khỏe và việc học của các em không bị ảnh hưởng bởi việc lạm dụng màn hình. Bà cho biết nghiên cứu của chính quyền cho thấy việc sử dụng màn hình quá mức đã trở thành vấn đề đáng quan tâm, trong khi phụ huynh mong muốn nhà trường sử dụng thiết bị số với mục đích rõ ràng thay vì coi màn hình là phương tiện mặc định trong dạy học. Theo bà, lệnh cấm điện thoại di động trong trường học đã mang lại kết quả tích cực khi giúp giảm yếu tố gây phân tán trong lớp, tăng mức độ tập trung của học sinh vào bài học và cải thiện sự tương tác giữa các em. Bà nhấn mạnh chính quyền buộc phải hành động khi nghiên cứu cho thấy thanh thiếu niên có thể dành tới bảy giờ mỗi ngày trước màn hình, trong khi kỹ năng đọc và viết của cả một thế hệ đang có dấu hiệu suy giảm.

Trưởng khoa Nhi của Sở Y tế bang New South Wales, bác sĩ Helen Goodwin, cho rằng một ngày lành mạnh của trẻ em và thanh thiếu niên cần kết hợp vận động, ngủ đủ giấc và chủ động xây dựng các mối quan hệ xã hội với bạn bè và gia đình. Bà cảnh báo việc dành quá nhiều thời gian trước màn hình có thể lấn át những hoạt động thiết yếu này, từ đó ảnh hưởng đến quá trình phát triển lành mạnh của trẻ.

thời gian dùng màn hình giới hạn thời gian dùng màn hình học sinh dùng máy tính bảng cấm điện thoại trong trường học viết tay trong lớp học

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Hải Phòng

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Khánh Hòa

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Hà Nội - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Đà Nẵng - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Miền Tây - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Tây Nguyên - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Cập nhật: 15/09/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,230 ▼30K 14,530 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 14,230 ▼30K 14,530 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 14,230 ▼30K 14,530 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,230 ▼30K 14,580 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,230 ▼30K 14,580 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,230 ▼30K 14,580 ▼30K
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 13,890 ▼30K 14,490 ▼30K
Trang sức 99.99 13,900 ▼30K 14,500 ▼30K
Cập nhật: 15/09/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,423 ▼3K 14,532 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,423 ▼3K 14,533 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,418 ▼3K 1,448 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,418 ▼3K 1,449 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,393 ▼3K 1,438 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,376 ▼297K 142,376 ▼297K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,211 ▼225K 108,011 ▼225K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,144 ▼204K 97,944 ▼204K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,077 ▲70251K 87,877 ▲79071K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,194 ▼175K 83,994 ▼175K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,321 ▼125K 60,121 ▼125K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Cập nhật: 15/09/2026 11:00
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Cập nhật: 15/09/2026 11:00
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Cập nhật: 15/09/2026 11:00
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Cập nhật: 15/09/2026 11:00

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