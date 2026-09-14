Tối ưu cho kỷ nguyên AI, Lenovo ra mắt dải desktop IdeaCentre mới

“Trong bối cảnh người dùng Việt Nam đã quen thuộc với mô hình làm việc linh hoạt, học tập trực tuyến và sáng tạo nội dung trên nhiều nền tảng, vai trò của máy tính để bàn ngày nay đã vượt xa phạm vi năng suất truyền thống. Người dùng hiện tìm kiếm những giải pháp vừa mạnh mẽ, vừa tiết kiệm không gian, đồng thời đảm bảo kết nối liền mạch để đáp ứng mọi nhu cầu trong công việc và cuộc sống. Với dòng IdeaCentre mới, Lenovo mang đến các lựa chọn máy tính để bàn linh hoạt, không chỉ phù hợp với kỳ vọng hiện đại, mà còn giúp người dùng làm việc thông minh hơn, sáng tạo tự do hơn và tận hưởng những trải nghiệm số phong phú tại nhà hoặc nơi làm việc.” Ông Nguyễn Văn Giáp, Tổng Giám đốc Lenovo Việt Nam, chia sẻ.

IdeaCentre AIO Gen 11

IdeaCentre AIO Gen 11 sẽ mang tới một không gian làm việc hiện đại, nơi hiệu năng mạnh mẽ, giải trí sống động và thẩm mỹ tinh giản hòa quyện trong cùng một thiết kế thanh lịch, gọn gàng. Màn hình 23.8” Full HD rực rỡ giúp không gian trở nên ngăn nắp và hài hòa, dễ dàng hòa vào phòng khách, góc học tập hay văn phòng với phong cách tối giản.

Máy sở hữu sức mạnh từ bộ xử lý Intel® Core™ Ultra giúp xử lý mượt mà mọi tác vụ hằng ngày - từ công việc, họp trực tuyến đến chỉnh sửa ảnh và xem phim. Hệ thống tản nhiệt được tối ưu hóa giữ cho thiết bị vận hành êm ái ngay cả khi tải nặng, giúp người dùng duy trì sự tập trung suốt cả ngày.

Trải nghiệm nghe nhìn cũng được nâng tầm với loa Harman Kardon® và màn hình đạt chứng nhận TÜV Low Blue Light, trong khi đó tùy chọn màn hình cảm ứng cùng bản lề linh hoạt mang lại cách tương tác tự nhiên và góc nhìn thoải mái hơn.

Bên canh đó, ổ SSD tốc độ cao kết hợp với giải pháp lưu trữ thông minh Lenovo Smart Storage cùng khả năng tích hợp đám mây giúp dữ liệu luôn an toàn và dễ truy cập. Tính năng Smart Connect cho phép đồng bộ và chuyển nội dung giữa máy tính, điện thoại và máy tính bảng một cách liền mạch, tạo nên quy trình làm việc thống nhất mà không làm bừa bộn không gian bàn làm việc.

Lenovo IdeaCentre AIO Gen 11 hiện đã có mặt trên thị trường với giá khởi điểm 24.890.000 đồng, kèm bảo hành onsite 2 năm.

Lenovo IdeaCentre Tower Gen 10

Một sản phẩm khác là chiếc máy bàn dạng đứng Lenovo IdeaCentre Tower Gen 10 mang đến hiệu năng được tối ưu và tăng tốc nhờ AI, phù hợp với những người dùng thường xuyên làm việc với khối lượng tác vụ lớn. Thiết bị kết hợp phần cứng mạnh mẽ cùng khả năng mở rộng linh hoạt trong một thân máy nhỏ gọn chỉ 8 lít. Với tùy chọn bộ vi xử lý lên đến Intel® Core™ Ultra 7, Tower Gen 10 hỗ trợ đa nhiệm hiệu quả, cộng tác mượt mà và vận hành trơn tru ngay cả với những nhiệm vụ phức tạp.

Các tính năng AI có sẵn trong thiết bị giúp tối ưu hóa quy trình làm việc hằng ngày, từ nâng chất lượng cuộc gọi video, tăng cường bảo mật cho đến đơn giản hóa việc xử lý tài liệu và các thao tác thường nhật, biến máy trở thành lựa chọn lý tưởng cho giới chuyên nghiệp, nhà sáng tạo và người dùng đa nhiệm.

Máy được trang bị dung lượng bộ nhớ lớn, tùy chọn lưu trữ đa dạng và hệ thống kết nối toàn diện gồm USB‑C®, nhiều cổng USB‑A, HDMI 2.1, DisplayPort và Wi‑Fi 6E. Dù là thiết lập đa màn hình hay kết nối nhiều thiết bị ngoại vi, IdeaCentre Tower Gen 10 dễ dàng thích ứng với các quy trình làm việc số hiện đại.

Thiết kế nhỏ gọn cùng cam kết bền vững của Lenovo khi sử dụng vật liệu tái chế 85% nhựa tái chế sau tiêu dùng cho thân máy và 35% cho mặt trước. Sự kết hợp giữa hiệu năng AI thông minh, khả năng mở rộng mạnh mẽ và thiết kế tinh tế giúp IdeaCentre Tower trở thành mẫu máy tính để bàn sẵn sàng cho cả nhu cầu hiện tại và tương lai của người dùng.

IdeaCentre Tower Gen 10 đã có mặt trên thị trường với giá từ 22.390.000 đồng, đi kèm bảo hành onsite 1 năm.

Lenovo IdeaCentre Mini Gen 10 (1L)

Đối với những người dùng cần sức mạnh của máy tính để bàn trong một thiết kế cực kỳ tiết kiệm diện tích, thì Lenovo IdeaCentre Mini Gen 10 (1L) là cỗ máy vừa mang đến hiệu năng vượt trội trong thân máy siêu nhỏ gọn, vừa dễ dàng đặt sau màn hình hoặc bố trí trong một góc làm việc tối giản tại gia.

Sở hữu bộ vi xử lý Intel® Core™ thế hệ mới, IdeaCentre Mini cho tốc độ phản hồi nhanh trong các tác vụ văn phòng hằng ngày, đa nhiệm, họp trực tuyến và giải trí nội dung. Nhờ dung lượng bộ nhớ dồi dào và kết nối tốc độ cao, thiết bị đáp ứng tốt những nhu cầu công việc cường độ lớn, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho mô hình làm việc và học tập linh hoạt hiện nay.

Dù có kích thước nhỏ, IdeaCentre Mini vẫn vận hành mát và êm nhờ hệ thống quạt tản nhiệt kép kết hợp công nghệ Intelligent Cooling Engine của Lenovo, đảm bảo hiệu năng ổn định mà không gây tiếng ồn khó chịu.

Hướng đến khả năng sử dụng lâu dài, mẫu máy mini này được trang bị Wi‑Fi tốc độ cao, kết nối LAN ổn định và đầy đủ cổng kết nối cho nhiều màn hình và thiết bị ngoại vi. Bộ nguồn tích hợp giúp giảm bớt dây cáp, trong khi thiết kế dễ tháo mở cho phép nâng cấp thuận tiện khi nhu cầu tăng lên - trở thành lựa chọn thiết thực cho cả người dùng gia đình lẫn doanh nghiệp nhỏ.

IdeaCentre Mini Gen 10 (1L) hiện đã có mặt trên thị trường với giá khởi điểm 24.990.000 đồng và được hỗ trợ bảo hành onsite 3 năm.